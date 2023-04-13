Осенью Россия может усилить ракетные удары, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Федерация планирует начать серийное производство крылатых ракет Х-50. Поэтому осенью возможна активизация ракетных ударов.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.
"Следует отметить, что по имеющимся данным в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", - рассказал Громов.
Топ комментарии
+42 5 копійок
показать весь комментарий13.04.2023 12:18
+28 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий13.04.2023 12:15
+20 Светлана Круп
показать весь комментарий13.04.2023 12:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Чи може пару тищ дронів з вибухівкою вже на кордоні з мордором і чекають лише команди на запуск?
От до чого ці зайві балачки, у яких систематично озвучуються очевидні навіть для дітей речі? Зайвий раз розповісти, що знову будемо сидіти без світла під постійними обстрілами?
"Через 6 місяців поїду до Ялти та розповім про долю Криму" - Подоляк (22.11.22).
Хто поїде разом із Мішєю?
Наприклад, Афганістан переміг США, ті звідтіля забрали своїх людей в паніці, але це не заважає інколи США пострілювати по комусь там ракетами чи беспилотниками , якщо вважають за потрібне. А Афганістан після перемоги тепер нехай думає, будувати щось на кшталт промисловості, по якій може прилітити в будь який момент, чи замінювати маком поля, яким ракети не страшні
Места ракетного производства известны, расположение аэродромов - тоже.
Чтобы потом не скулили.
Зазвичай серійне виробництво підчас війни зброї на воєнних заводах- це мова про десятки тисяч, штук, бо інакше то не серійне виробництво, а просто виробництво, штучне.
Що робити будемо, де пво брати?
Я взагалі то натякав своїм питанням про те, що захід має надати пво, та інтегрувати його в свою військову та космічну інфраструктуру попередження запусків ракет.
Бо все ж такі ми на передньому краї оборони саме їх, про що кажуть на всіх каналах.