РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6557 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
8 451 40
Генштаб ВС (4314) ракеты (2746) Россия (91324)

Осенью Россия может усилить ракетные удары, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Российская Федерация планирует начать серийное производство крылатых ракет Х-50. Поэтому осенью возможна активизация ракетных ударов.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"Следует отметить, что по имеющимся данным в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", - рассказал Громов.

Также читайте: РФ отменяет парады до 9 мая в ряде регионов и в Крыму на фоне огромных потерь в Украине, - британская разведка
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+42
У нас якийсь дурачок зарубав ракетну програму.
показать весь комментарий
13.04.2023 12:18
+28
Цікаво, а у нас планується розпочати виробництво ЗКР хоча б проти "мопедів" і летючих бомб, або так і будемо сподіватись на Захід в усьому?
показать весь комментарий
13.04.2023 12:15
+20
Зелені підараси перетворили країну на грушу для биття, за рік абсолютно ***** не зроблено для відповідям по раРаші! Тільки піздьож постійний, і ця піздота, яка кинула людей гинути під ракетами, ще думає, що біженці повернуться? Щоб що? Гинути під новими ракетами кацапні?
показать весь комментарий
13.04.2023 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, а у нас планується розпочати виробництво ЗКР хоча б проти "мопедів" і летючих бомб, або так і будемо сподіватись на Захід в усьому?
показать весь комментарий
13.04.2023 12:15 Ответить
У нас якийсь дурачок зарубав ракетну програму.
показать весь комментарий
13.04.2023 12:18 Ответить
А помощник агента ФСБ их финансирование в парламенте !
показать весь комментарий
13.04.2023 12:24 Ответить
Не надо,он же не лох какой-то.
показать весь комментарий
13.04.2023 12:24 Ответить
У нього і довідка є. В рамочці висить на стіні.
показать весь комментарий
13.04.2023 12:32 Ответить
кравчук, кучма,ющенко,.....порошенко, зеленский ?
показать весь комментарий
13.04.2023 12:37 Ответить
а цей дурачок часом не гундосить?
показать весь комментарий
13.04.2023 13:02 Ответить
У цього дурачка є імя - Зеля, та професя - блазень...
показать весь комментарий
13.04.2023 13:11 Ответить
Краще би в себе щось робили, а не дивились на парашку кодло піарщиків.
показать весь комментарий
13.04.2023 12:15 Ответить
А у нас, я так розумію, також повним ходом іде серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування?

Чи може пару тищ дронів з вибухівкою вже на кордоні з мордором і чекають лише команди на запуск?
показать весь комментарий
13.04.2023 12:16 Ответить
ні в нас тільки іде лєнка кравєц на FreeДом,і квартал з дизель шоу, хоть паржом
показать весь комментарий
13.04.2023 12:19 Ответить
А у нас восстанавливают дороги и мосты... Ну что бы было удобно повторное наступление.
показать весь комментарий
13.04.2023 12:28 Ответить
Зелені підараси перетворили країну на грушу для биття, за рік абсолютно ***** не зроблено для відповідям по раРаші! Тільки піздьож постійний, і ця піздота, яка кинула людей гинути під ракетами, ще думає, що біженці повернуться? Щоб що? Гинути під новими ракетами кацапні?
показать весь комментарий
13.04.2023 12:24 Ответить
Навіть тим що залишились нема роботи, а якщо приїдуть люди, будемо що робить, що їсти ?
показать весь комментарий
13.04.2023 15:46 Ответить
як це "восени ракетні удари" - вони мабуть не чули, що боневтiк їх усiх "перемiг" ще минулим лiтом? - чудний той генштаб - вони шо, zomboмарафон не дивляться?
показать весь комментарий
13.04.2023 12:27 Ответить
Пока рашка там начинает разработку ракет, мы тем временем ждем, читаем новости которые постят диванные критики, при этом наша страна не начинает разработку против дронов, или тоже бы каких то ракет, просто сидим и сосем лапу!!!
показать весь комментарий
13.04.2023 12:27 Ответить
У нас было разработано целое семейство ракет и несколько комплексов ЗРК. Некоторые уже прошли или проходили испытания. Некоторые нужно было только продолжить производить. Но "мудрый" нарид, уставший от войны, решил что ему это не нужно, что асфальт и стадионы с бассейнами втридорога ему все заменят. Теперь пожинаем плоды этого решения.
показать весь комментарий
13.04.2023 12:33 Ответить
а чому це тільки нарід? він обирає собі керманичів, які повинні бути хоч трохи, але розумнішими за весь нарід у середньому..., й вони вже керують та планують, а нарід відпочиває...
показать весь комментарий
13.04.2023 12:42 Ответить
Тому що саме нарід висрав в 19 році мізки і обрав малороського клоуна, з командою нездар-крадіїів, які абсолютні нулі в усьому. Абсолютно некомпетентна, імпотентна, безмозгла шобла зрадників і малоросів.
показать весь комментарий
13.04.2023 13:14 Ответить
Странно, когда думая жопой выбираешь манкуртов, тупых воров и дилетантов, а жить хочешь как при компетентных и патриотах. Когнитивный диссонанс однако.
показать весь комментарий
13.04.2023 16:21 Ответить
А хто вів 24 години на добу антиукраїнсько-російську пропаганду?
показать весь комментарий
13.04.2023 13:24 Ответить
Ой, та невже? А ми про таке навіть і не підозрювали...

От до чого ці зайві балачки, у яких систематично озвучуються очевидні навіть для дітей речі? Зайвий раз розповісти, що знову будемо сидіти без світла під постійними обстрілами?
показать весь комментарий
13.04.2023 12:27 Ответить
А у нас зелена влада не може (не хоче?) налагодити виробництво хоча би колючого дроту (путанки) та бетонних блоків укріплень!!!
показать весь комментарий
13.04.2023 12:43 Ответить
Ванга померла, справу продовжує ГШ ЗСУ.
показать весь комментарий
13.04.2023 12:47 Ответить
наша влада вирішила що їй будуть постійно помагати західні партнери а волонтери витягувати мавіки і одяг,а нам будуть пудрити мозги марафонами і рештою лабудою.Де наші ракети,може пора вже запустити десь в горах серійне виробництво??чи то не на часі..
показать весь комментарий
13.04.2023 12:48 Ответить
Та невже. Може хтось забув
"Через 6 місяців поїду до Ялти та розповім про долю Криму" - Подоляк (22.11.22).
Хто поїде разом із Мішєю?
показать весь комментарий
13.04.2023 12:54 Ответить
Маша і Даша.)
показать весь комментарий
13.04.2023 14:56 Ответить
а зечмо планує ще наложити ще асфальту, шоб бидло боневтікле відосики дивилося
показать весь комментарий
13.04.2023 13:01 Ответить
Цікаво, чи почииали це ті мої опоненти, які спечечалися тут зі мною до рідкого поносу, про те, що у кацапів закінчилися ракети? І чекаю на їхні коментарі.
показать весь комментарий
13.04.2023 13:32 Ответить
То треба щось робити, мабуть? І я зараз не про закупівлю яблук по 60, єслі шо, і навіть не про укладання цьогорічного асфальту поверх минулорічного, якщо ви розумієте, про що я.
показать весь комментарий
13.04.2023 13:40 Ответить
З якого... восени мають нас обстрілювати,якщо Бурданова сказала,что наша пєрємога буде вже в кінці літа...?
показать весь комментарий
13.04.2023 14:55 Ответить
Так перемога не виключає ракетних обстрілів.

Наприклад, Афганістан переміг США, ті звідтіля забрали своїх людей в паніці, але це не заважає інколи США пострілювати по комусь там ракетами чи беспилотниками , якщо вважають за потрібне. А Афганістан після перемоги тепер нехай думає, будувати щось на кшталт промисловості, по якій може прилітити в будь який момент, чи замінювати маком поля, яким ракети не страшні
показать весь комментарий
14.04.2023 11:14 Ответить
До осени Московии надо ещё дожить.
Места ракетного производства известны, расположение аэродромов - тоже.
Чтобы потом не скулили.
показать весь комментарий
13.04.2023 17:40 Ответить
Не вірю! Бо Буданов казав що в них ще на 2-3 залпи!
показать весь комментарий
13.04.2023 22:48 Ответить
що там Буданов сказав зпросоння я не чув, але Данілов ще в травні 2022р заявив що кацапи вистріляли 90% ракетного арсеналу
показать весь комментарий
14.04.2023 10:51 Ответить
серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Джерело: https://censor.net/ua/n3411871

Зазвичай серійне виробництво підчас війни зброї на воєнних заводах- це мова про десятки тисяч, штук, бо інакше то не серійне виробництво, а просто виробництво, штучне.

Що робити будемо, де пво брати?
показать весь комментарий
14.04.2023 10:51 Ответить
до 2019 КБ Луч мало напрацювання по системі ППО вітчизняній, нехай це і була якась як пишуть модернізована копія ссср-івської. Просили невеликі гроші цін кількох Калібрів на доробку проекту і випробування, доля проекту така ж як і Вільхи. Пройшов рік війни, хтось згадав що можна було би щось продовжити в цьому напрямку??? та нахєра, марафон і квартал наше все
показать весь комментарий
14.04.2023 10:55 Ответить
"мало напрацювання" та постановка на озброєння системи пво в реальних бойових умовах тим більш - це різні речі.

Я взагалі то натякав своїм питанням про те, що захід має надати пво, та інтегрувати його в свою військову та космічну інфраструктуру попередження запусків ракет.

Бо все ж такі ми на передньому краї оборони саме їх, про що кажуть на всіх каналах.
показать весь комментарий
14.04.2023 11:02 Ответить
 
 