Осенью Россия может усилить ракетные удары, - Генштаб ВСУ

Российская Федерация планирует начать серийное производство крылатых ракет Х-50. Поэтому осенью возможна активизация ракетных ударов.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"Следует отметить, что по имеющимся данным в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", - рассказал Громов.

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