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Восени Росія може посилити ракетні удари, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Російська Федерація планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Тому восени можлива активізація ракетних ударів

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - розповів Громов.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+42
У нас якийсь дурачок зарубав ракетну програму.
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13.04.2023 12:18
+28
Цікаво, а у нас планується розпочати виробництво ЗКР хоча б проти "мопедів" і летючих бомб, або так і будемо сподіватись на Захід в усьому?
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13.04.2023 12:15
+20
Зелені підараси перетворили країну на грушу для биття, за рік абсолютно ***** не зроблено для відповідям по раРаші! Тільки піздьож постійний, і ця піздота, яка кинула людей гинути під ракетами, ще думає, що біженці повернуться? Щоб що? Гинути під новими ракетами кацапні?
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13.04.2023 12:24
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Цікаво, а у нас планується розпочати виробництво ЗКР хоча б проти "мопедів" і летючих бомб, або так і будемо сподіватись на Захід в усьому?
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13.04.2023 12:15 Відповісти
У нас якийсь дурачок зарубав ракетну програму.
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13.04.2023 12:18 Відповісти
А помощник агента ФСБ их финансирование в парламенте !
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13.04.2023 12:24 Відповісти
Не надо,он же не лох какой-то.
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13.04.2023 12:24 Відповісти
У нього і довідка є. В рамочці висить на стіні.
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13.04.2023 12:32 Відповісти
кравчук, кучма,ющенко,.....порошенко, зеленский ?
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13.04.2023 12:37 Відповісти
а цей дурачок часом не гундосить?
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13.04.2023 13:02 Відповісти
У цього дурачка є імя - Зеля, та професя - блазень...
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13.04.2023 13:11 Відповісти
Краще би в себе щось робили, а не дивились на парашку кодло піарщиків.
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13.04.2023 12:15 Відповісти
А у нас, я так розумію, також повним ходом іде серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування?

Чи може пару тищ дронів з вибухівкою вже на кордоні з мордором і чекають лише команди на запуск?
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13.04.2023 12:16 Відповісти
ні в нас тільки іде лєнка кравєц на FreeДом,і квартал з дизель шоу, хоть паржом
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13.04.2023 12:19 Відповісти
А у нас восстанавливают дороги и мосты... Ну что бы было удобно повторное наступление.
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13.04.2023 12:28 Відповісти
Зелені підараси перетворили країну на грушу для биття, за рік абсолютно ***** не зроблено для відповідям по раРаші! Тільки піздьож постійний, і ця піздота, яка кинула людей гинути під ракетами, ще думає, що біженці повернуться? Щоб що? Гинути під новими ракетами кацапні?
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13.04.2023 12:24 Відповісти
Навіть тим що залишились нема роботи, а якщо приїдуть люди, будемо що робить, що їсти ?
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13.04.2023 15:46 Відповісти
як це "восени ракетні удари" - вони мабуть не чули, що боневтiк їх усiх "перемiг" ще минулим лiтом? - чудний той генштаб - вони шо, zomboмарафон не дивляться?
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13.04.2023 12:27 Відповісти
Пока рашка там начинает разработку ракет, мы тем временем ждем, читаем новости которые постят диванные критики, при этом наша страна не начинает разработку против дронов, или тоже бы каких то ракет, просто сидим и сосем лапу!!!
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13.04.2023 12:27 Відповісти
У нас было разработано целое семейство ракет и несколько комплексов ЗРК. Некоторые уже прошли или проходили испытания. Некоторые нужно было только продолжить производить. Но "мудрый" нарид, уставший от войны, решил что ему это не нужно, что асфальт и стадионы с бассейнами втридорога ему все заменят. Теперь пожинаем плоды этого решения.
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13.04.2023 12:33 Відповісти
а чому це тільки нарід? він обирає собі керманичів, які повинні бути хоч трохи, але розумнішими за весь нарід у середньому..., й вони вже керують та планують, а нарід відпочиває...
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13.04.2023 12:42 Відповісти
Тому що саме нарід висрав в 19 році мізки і обрав малороського клоуна, з командою нездар-крадіїів, які абсолютні нулі в усьому. Абсолютно некомпетентна, імпотентна, безмозгла шобла зрадників і малоросів.
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13.04.2023 13:14 Відповісти
Странно, когда думая жопой выбираешь манкуртов, тупых воров и дилетантов, а жить хочешь как при компетентных и патриотах. Когнитивный диссонанс однако.
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13.04.2023 16:21 Відповісти
А хто вів 24 години на добу антиукраїнсько-російську пропаганду?
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13.04.2023 13:24 Відповісти
Ой, та невже? А ми про таке навіть і не підозрювали...

От до чого ці зайві балачки, у яких систематично озвучуються очевидні навіть для дітей речі? Зайвий раз розповісти, що знову будемо сидіти без світла під постійними обстрілами?
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13.04.2023 12:27 Відповісти
А у нас зелена влада не може (не хоче?) налагодити виробництво хоча би колючого дроту (путанки) та бетонних блоків укріплень!!!
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13.04.2023 12:43 Відповісти
Ванга померла, справу продовжує ГШ ЗСУ.
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13.04.2023 12:47 Відповісти
наша влада вирішила що їй будуть постійно помагати західні партнери а волонтери витягувати мавіки і одяг,а нам будуть пудрити мозги марафонами і рештою лабудою.Де наші ракети,може пора вже запустити десь в горах серійне виробництво??чи то не на часі..
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13.04.2023 12:48 Відповісти
Та невже. Може хтось забув
"Через 6 місяців поїду до Ялти та розповім про долю Криму" - Подоляк (22.11.22).
Хто поїде разом із Мішєю?
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13.04.2023 12:54 Відповісти
Маша і Даша.)
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13.04.2023 14:56 Відповісти
а зечмо планує ще наложити ще асфальту, шоб бидло боневтікле відосики дивилося
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13.04.2023 13:01 Відповісти
Цікаво, чи почииали це ті мої опоненти, які спечечалися тут зі мною до рідкого поносу, про те, що у кацапів закінчилися ракети? І чекаю на їхні коментарі.
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13.04.2023 13:32 Відповісти
То треба щось робити, мабуть? І я зараз не про закупівлю яблук по 60, єслі шо, і навіть не про укладання цьогорічного асфальту поверх минулорічного, якщо ви розумієте, про що я.
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13.04.2023 13:40 Відповісти
З якого... восени мають нас обстрілювати,якщо Бурданова сказала,что наша пєрємога буде вже в кінці літа...?
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13.04.2023 14:55 Відповісти
Так перемога не виключає ракетних обстрілів.

Наприклад, Афганістан переміг США, ті звідтіля забрали своїх людей в паніці, але це не заважає інколи США пострілювати по комусь там ракетами чи беспилотниками , якщо вважають за потрібне. А Афганістан після перемоги тепер нехай думає, будувати щось на кшталт промисловості, по якій може прилітити в будь який момент, чи замінювати маком поля, яким ракети не страшні
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14.04.2023 11:14 Відповісти
До осени Московии надо ещё дожить.
Места ракетного производства известны, расположение аэродромов - тоже.
Чтобы потом не скулили.
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13.04.2023 17:40 Відповісти
Не вірю! Бо Буданов казав що в них ще на 2-3 залпи!
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13.04.2023 22:48 Відповісти
що там Буданов сказав зпросоння я не чув, але Данілов ще в травні 2022р заявив що кацапи вистріляли 90% ракетного арсеналу
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14.04.2023 10:51 Відповісти
серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Джерело: https://censor.net/ua/n3411871

Зазвичай серійне виробництво підчас війни зброї на воєнних заводах- це мова про десятки тисяч, штук, бо інакше то не серійне виробництво, а просто виробництво, штучне.

Що робити будемо, де пво брати?
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14.04.2023 10:51 Відповісти
до 2019 КБ Луч мало напрацювання по системі ППО вітчизняній, нехай це і була якась як пишуть модернізована копія ссср-івської. Просили невеликі гроші цін кількох Калібрів на доробку проекту і випробування, доля проекту така ж як і Вільхи. Пройшов рік війни, хтось згадав що можна було би щось продовжити в цьому напрямку??? та нахєра, марафон і квартал наше все
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14.04.2023 10:55 Відповісти
"мало напрацювання" та постановка на озброєння системи пво в реальних бойових умовах тим більш - це різні речі.

Я взагалі то натякав своїм питанням про те, що захід має надати пво, та інтегрувати його в свою військову та космічну інфраструктуру попередження запусків ракет.

Бо все ж такі ми на передньому краї оборони саме їх, про що кажуть на всіх каналах.
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14.04.2023 11:02 Відповісти
 
 