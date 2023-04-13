Восени Росія може посилити ракетні удари, - Генштаб ЗСУ

Російська Федерація планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Тому восени можлива активізація ракетних ударів

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - розповів Громов.

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