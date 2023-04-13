Восени Росія може посилити ракетні удари, - Генштаб ЗСУ
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Російська Федерація планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Тому восени можлива активізація ракетних ударів
Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.
"Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - розповів Громов.
Топ коментарі
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Чи може пару тищ дронів з вибухівкою вже на кордоні з мордором і чекають лише команди на запуск?
От до чого ці зайві балачки, у яких систематично озвучуються очевидні навіть для дітей речі? Зайвий раз розповісти, що знову будемо сидіти без світла під постійними обстрілами?
"Через 6 місяців поїду до Ялти та розповім про долю Криму" - Подоляк (22.11.22).
Хто поїде разом із Мішєю?
Наприклад, Афганістан переміг США, ті звідтіля забрали своїх людей в паніці, але це не заважає інколи США пострілювати по комусь там ракетами чи беспилотниками , якщо вважають за потрібне. А Афганістан після перемоги тепер нехай думає, будувати щось на кшталт промисловості, по якій може прилітити в будь який момент, чи замінювати маком поля, яким ракети не страшні
Места ракетного производства известны, расположение аэродромов - тоже.
Чтобы потом не скулили.
Зазвичай серійне виробництво підчас війни зброї на воєнних заводах- це мова про десятки тисяч, штук, бо інакше то не серійне виробництво, а просто виробництво, штучне.
Що робити будемо, де пво брати?
Я взагалі то натякав своїм питанням про те, що захід має надати пво, та інтегрувати його в свою військову та космічну інфраструктуру попередження запусків ракет.
Бо все ж такі ми на передньому краї оборони саме їх, про що кажуть на всіх каналах.