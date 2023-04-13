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"Варварский акт": МИД Молдовы отреагировал на видео с казнью пленного украинца

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

молдова

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг осудило казнь украинского военнопленного россиянами, видео с которой начало распространяться в соцсетях несколько дней назад.

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, которое располагает "Европейской правдой", передает Цензор.НЕТ.

"Опубликованное недавно видео обезглавливания российскими военными украинского пленного в Украине шокировало всех. Мы решительно осуждаем этот варварский акт, который является еще одним серьезным нарушением международного гуманитарного права", – отмечают в ведомстве.

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Там подчеркнули необходимость расследовать все зверства, совершенные Россией против Украины, и привлечения виновных к ответственности.

"Мы продолжаем оставаться солидарными с народом Украины, поддерживая инициативу создания специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины", – добавили в Министерстве иностранных дел Молдовы.

Напомним, в сети появилось видео, на котором пленному украинскому солдату российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову.

В ГУР МО заявили, что такими публикациями захватчики пытаются запугать Силы обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что никому в мире невозможно игнорировать российский террор.

CNN сообщило, что в соцсетях опубликовано два видео обезглавливания украинских воинов: снято сейчас и летом.
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Москолота кровожерливі дикуни.
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13.04.2023 19:55 Ответить
На жаль ми повинні дотримуватися Женевських конвенцій по відношенню до андрофагів. Хоча в ООН могли б прийняти рішення не вважати населення РФ людськими істотами і змінити своє ставлення до прирівняння андрофагів до людей
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14.04.2023 00:21 Ответить
taki sami neljudy u Prydnistrov´i zasily 👹
pid nosom v Moldovy 😎
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13.04.2023 20:00 Ответить
А полоненим цієї болотної нечисті слід яйця відтяпувати, аби ніколи не плодили собі подібних.
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13.04.2023 20:03 Ответить
Россия империя зла и не какие требования о привлечении к ответственности её не изменят!!! Поможет только её распад на национальные государства.
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13.04.2023 20:20 Ответить
 
 