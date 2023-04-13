"Варварский акт": МИД Молдовы отреагировал на видео с казнью пленного украинца

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг осудило казнь украинского военнопленного россиянами, видео с которой начало распространяться в соцсетях несколько дней назад.

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, которое располагает "Европейской правдой", передает Цензор.НЕТ.

"Опубликованное недавно видео обезглавливания российскими военными украинского пленного в Украине шокировало всех. Мы решительно осуждаем этот варварский акт, который является еще одним серьезным нарушением международного гуманитарного права", – отмечают в ведомстве.

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Там подчеркнули необходимость расследовать все зверства, совершенные Россией против Украины, и привлечения виновных к ответственности.

"Мы продолжаем оставаться солидарными с народом Украины, поддерживая инициативу создания специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины", – добавили в Министерстве иностранных дел Молдовы.

Напомним, в сети появилось видео, на котором пленному украинскому солдату российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову.

В ГУР МО заявили, что такими публикациями захватчики пытаются запугать Силы обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что никому в мире невозможно игнорировать российский террор.

CNN сообщило, что в соцсетях опубликовано два видео обезглавливания украинских воинов: снято сейчас и летом.