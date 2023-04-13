"Варварський акт": МЗС Молдови відреагувало на відео зі стратою полоненого українця

Міністерство закордонних справ Молдови в четвер засудило страту українського військовополоненого росіянами, відео з якою почало поширюватись у соцмережах кілька днів тому.

Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, яка є в розпорядженні "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

"Опубліковане нещодавно відео обезголовлення російськими військовими українського полоненого в Україні шокувало всіх. Ми рішуче засуджуємо цей варварський акт, який є ще одним серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголошують у відомстві.

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Там підкреслили необхідність розслідувати всі звірства, скоєні Росією проти України, та притягнення винних до відповідальності.

"Ми продовжуємо залишатися солідарними з народом України, підтримуючи ініціативу створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України", – додали в Міністерстві закордонних справ Молдови.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.