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Новини За кордоном
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страта (40) Молдова (1296) воєнні злочини (1570)

"Варварський акт": МЗС Молдови відреагувало на відео зі стратою полоненого українця

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молдова

Міністерство закордонних справ Молдови в четвер засудило страту українського військовополоненого росіянами, відео з якою почало поширюватись у соцмережах кілька днів тому.

Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, яка є в розпорядженні "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

"Опубліковане нещодавно відео обезголовлення російськими військовими українського полоненого в Україні шокувало всіх. Ми рішуче засуджуємо цей варварський акт, який є ще одним серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголошують у відомстві.

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Там підкреслили необхідність розслідувати всі звірства, скоєні Росією проти України, та притягнення винних до відповідальності.

"Ми продовжуємо залишатися солідарними з народом України, підтримуючи ініціативу створення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України", – додали в Міністерстві закордонних справ Молдови.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.
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Москолота кровожерливі дикуни.
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13.04.2023 19:55 Відповісти
На жаль ми повинні дотримуватися Женевських конвенцій по відношенню до андрофагів. Хоча в ООН могли б прийняти рішення не вважати населення РФ людськими істотами і змінити своє ставлення до прирівняння андрофагів до людей
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14.04.2023 00:21 Відповісти
taki sami neljudy u Prydnistrov´i zasily 👹
pid nosom v Moldovy 😎
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13.04.2023 20:00 Відповісти
А полоненим цієї болотної нечисті слід яйця відтяпувати, аби ніколи не плодили собі подібних.
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13.04.2023 20:03 Відповісти
Россия империя зла и не какие требования о привлечении к ответственности её не изменят!!! Поможет только её распад на национальные государства.
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13.04.2023 20:20 Відповісти
 
 