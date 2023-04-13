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Новости Война в Украине Резня в Буче
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армия РФ (15407) изнасилование (889) Буча (429)

Стали известны имена военных РФ, систематически насиловавшие жительницу Киевщины, угрожая изнасиловать ее малолетнюю дочь. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,буча,ґвалтівники

Военные РФ, которым в конце марта этого года следователями Нацполиции уведомлено о подозрении в изнасиловании жительницы Киевской области, объявлены в розыск.

Как рассказали "Цензор. НЕТ" в Управлении организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Нацполиции, имея полный контроль над городом Бучей, оккупанты ежедневно совершали обходы частных домов, искали патриотически настроенных граждан Украины, оружие, мародерили.

Во время одного из так называемых "обходов", оккупанты обнаружили дом, в котором проживала местная жительница вместе со своей малолетней дочерью и пожилой матерью. Угрожая изнасиловать дочь и убить мать этой женщины, они заставили ее зайти в гараж, где по очереди изнасиловали ее саму.

И с тех пор каждый день, начиная с 18 по конец марта 2022 года, военные преступники совершали сексуальное насилие над женщиной, так же угрожая расправой над ее пожилой матерью и изнасилованием дочери. "По словам потерпевшей, их было около 10 человек, – рассказал заместитель руководителя управления Дмитрий Шевчук. – Каждый раз в момент бесчеловечного издевательства над женщиной военнослужащие из РФ держали у ее тела оружие, угрожая применить".

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В ходе следствия было установлено подразделение вооруженных сил РФ, которое находилось в то время в Буче и военные которого совершали эти преступления.

Это была 37-я отдельная гвардейская мотострелковая Донская Будапештская Красного знамени ордена Красной Звезды бригада, входящая в состав 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ.

Подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного ВО входили в состав группировки войск "Восток", которая действовала в западной части Киевской области и выполняла задачи по изоляции района боевых действий.

В дальнейшем началась кропотливая работа по установлению конкретных военных, входивших в указанную бригаду и непосредственно находившихся в то время в Буче, по результатам которой было идентифицировано около полусотни российских военных.

Во время проведения следственных действий потерпевшая узнала четырех преступников, непосредственно систематически жестоко издевавшихся над ней.

Следователям удалось собрать неопровержимые доказательства их причастности к инкриминируемому преступлению. И по согласованию с Офисом генерального прокурора четырем лицам поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны). Они объявлены в розыск.

Речь идет в частности о военнослужащем Жугдурове Беликте Борисовиче, 1988 г.р., уроженце с. Цаган-Ола Могойтуйского района Читинской области, Холмурзаеве Кирилле Сайдумаровиче, 2000 г.р., уроженце с. Обуса Осинского района Иркутской области, который служит санитаром, а также Балданове Баире Семеновиче, 1995 г.р., уроженце с. Догой Моготуйского района Читинской области – старшем сержанте, наводчике-операторе, заместителе командира боевой машины и гранотометчике Раднатарове Александре Борисовиче, 1988 г.р., родившегося в с. Средний Харлаун Бичарского района республики Бурятия.

Стали известны имена военных РФ, систематически насиловавшие жительницу Киевщины, угрожая изнасиловать ее малолетнюю дочь 01

Стали известны имена военных РФ, систематически насиловавшие жительницу Киевщины, угрожая изнасиловать ее малолетнюю дочь 02
Стали известны имена военных РФ, систематически насиловавшие жительницу Киевщины, угрожая изнасиловать ее малолетнюю дочь 03
Стали известны имена военных РФ, систематически насиловавшие жительницу Киевщины, угрожая изнасиловать ее малолетнюю дочь 04

На данный момент на системной основе проводятся мероприятия по идентификации других военных, совершавших сексуальное насилие над потерпевшей.

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По словам Дмитрия Шевчука, это не единственный случай, когда установлены российские военнослужащие, совершавшие насилие над женщинами на оккупированных территориях. Досудебное расследование продолжается еще в ряде уголовных производств.

"Мы понимаем, насколько трудно пострадавшим рассказывать о таких фактах и как важно им сохранять конфиденциальность, поэтому хочу подчеркнуть, что в таких ситуациях мы не только можем засекретить информацию о личности, но и помочь, чтобы человек получил помощь психолога", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+64
Знов мерзенні бурятські ублюдки-вони всі мають бути знайдені та покарані якщо не здохнуть не війні...
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13.04.2023 20:10
+21
путлеровский биомусор, таким не должно быть места на земле среди людей, им место в аду, пусть

они все туда отправляются, вместе со своим кровавым кремлёвским паханом, да будет так, аминь!
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13.04.2023 20:15
+19
Буряти - це зросійщені монголи, яких вигнали з центральної Монголії на північ їх же сородичі.
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13.04.2023 20:13
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Знов мерзенні бурятські ублюдки-вони всі мають бути знайдені та покарані якщо не здохнуть не війні...
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13.04.2023 20:10 Ответить
******** уйобки.
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13.04.2023 20:36 Ответить
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:47 Ответить
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:45 Ответить
Якщо вони ще живі то хай їм пісюни поодсихають! Амінь!
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13.04.2023 20:12 Ответить
Мгм...
Ізнов - самі чурки. Може, треба думати, що не всі чурки однаково погані?
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13.04.2023 20:13 Ответить
чурки чи ні - все одно рускіє! все одно - кацапи! все одно мразота і покидьки!
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13.04.2023 21:07 Ответить
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:14 Ответить
Буряти - це зросійщені монголи, яких вигнали з центральної Монголії на північ їх же сородичі.
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13.04.2023 20:13 Ответить
Ви ще Чінгізхана похваліть.

Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:17 Ответить
І скажіть, що це не ч@рки й@бані!
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13.04.2023 20:14 Ответить
ч@рки й@бані
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13.04.2023 20:39 Ответить
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:18 Ответить
Та я не про народи, а про конкретних тварин, які такими не стали, а були від народження.
Чи скажете, мовляв, це не їх провина, їх такими зробили, треба «панять і прастіть»
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14.04.2023 18:28 Ответить
путлеровский биомусор, таким не должно быть места на земле среди людей, им место в аду, пусть

они все туда отправляются, вместе со своим кровавым кремлёвским паханом, да будет так, аминь!
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13.04.2023 20:15 Ответить
більше року минуло, йде війна і де вони зараз одному богові відомі.
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13.04.2023 20:17 Ответить
Нежить москальська.
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13.04.2023 20:19 Ответить
Gospody, dyvljusja na ihni pogani rozi .... az gydko stae...kljati katy 👿
ho4u nadijatysja, na6i zinku ho4a b ne zavagitnily
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13.04.2023 20:19 Ответить
ходячие мертвецы , на просторах рашки есть те , кто поможет этим отправится в мир иной , .............говорят на 9 мая в маскве будет громко ))))))
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13.04.2023 20:19 Ответить
разбрасываясь пустыми обещаниями, вы уподобляетесь одному великому Боневтику и его сброду на разных должностях, который ежедневно брешет о будущих победах и наступлениях.
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13.04.2023 20:22 Ответить
*******. Точно орда. Якось ми теж доберемося до буряток і перетрахаємо їх усіх.
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13.04.2023 20:22 Ответить
А встане на таку?
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13.04.2023 20:27 Ответить
А чому б і ні. Мене якраз тягне на вузькооких.
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13.04.2023 22:16 Ответить
Дивні у Вас вподобання... Втім, про смаки не сперечаються.
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13.04.2023 22:39 Ответить
кажуть, вони не миються..
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13.04.2023 20:30 Ответить
І не бриють.
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13.04.2023 20:33 Ответить
і чим ти тоді від них відрізняєшся?
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13.04.2023 20:30 Ответить
Мені б аби помститися, а не щоб відрізнятися від них.
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13.04.2023 22:15 Ответить
То мститися потрібно тим, хто це робив, а не гвалтувати геть інших людей.
А тобі не помститися потрібно, ти просто - така сама тварина.
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13.04.2023 22:17 Ответить
Ти сам тварина. Хто ти такий щоб мене засуджувати? Не тобі давати мені оцінку. Тим більше я написав трахнути, а не згвалтувати. Думаю якби бурятки побачили українців, то самі масово кидались би на наші пеніси. В Таїланді зі мною так і було. Не думаю що бурятки інші.
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14.04.2023 07:49 Ответить
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.

Про свій пеніс - не видавай бажане за дійсне. Твоя д@упця не кровоточила?
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14.04.2023 14:21 Ответить
це вже занадто це вже зоофілія
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13.04.2023 20:46 Ответить
ви зоофіл??
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13.04.2023 21:34 Ответить
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13.04.2023 20:26 Ответить
Якось читав інтерв'ю зі слідчою в Київській області , так вона сказала що більшість випадків насильства в тому числі сексуального рашисти вчиняли в масках( балаклавах ) тому навряд чи вдасться більшість з них покарати ( !!!!!) Це як ??? Всіх рашистів хто перебував в Київській області під час окупації ростріляти ! Вони знали куди ідуть і що перетнувши кордон вже стали злочинцями .
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13.04.2023 20:26 Ответить
ЭТИ У@БКИ И ДРУГ ДРУГА *** !!! ТАКИЕ НЕ НУЖНЫ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ !!!
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13.04.2023 20:28 Ответить
окрема гвардійська мотострілецька донська будапештська червоного прапора ордена червоної зірки бригада

Мдя... Чим пишніша назва тим мерзенніше наповнення. Це в них якийсь фетіш для компенсації вдасного ублюдства.
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13.04.2023 20:32 Ответить
І знову буряти з якихось зажопинськів? Мусор.
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13.04.2023 20:35 Ответить
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:23 Ответить
буряти то не люди) за їх вбивство тільки+ до карми і крисят їхніх в ополонці топити тож норм
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13.04.2023 20:35 Ответить
У нас бурят цілим прем'єр-міністром України був. Забули Єханурова, чи шо?

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13.04.2023 21:16 Ответить
Єхануров вроді якут...
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14.04.2023 09:42 Ответить
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:24 Ответить
Раскосые скоты.
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13.04.2023 20:37 Ответить
Треба очко бурятське трішечки пробуровити..щоб слух аж до бурятіі дійшов
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13.04.2023 20:38 Ответить
Правда від якої стигне кров, хотілось би щоб жертва на засіданні ООН на весь світ розповіла про жахи які пережила, нехай би світ послухав що він дозволяє робити росіянам своїм мовчанням, з іншого боку це страшна травма про яку жертві хочеться забути.
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13.04.2023 20:44 Ответить
Оце кацапія ,одні оленеводи їб чі, видно що чистокровні кацапи
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13.04.2023 20:48 Ответить
На кол! Беспощадно.
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13.04.2023 20:54 Ответить
Буряти ви всі прокляті.
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13.04.2023 20:57 Ответить
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:25 Ответить
одни родственники тувинского оленя ****........................................******** конченные ***.........................................................................
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13.04.2023 20:58 Ответить
я б на их месте уже петлю готовил. так будет бысмтрее и для родственников спокойнее.
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13.04.2023 21:04 Ответить
Останнім часом багато розмов про те коли повстануть поневолені народи росії.
То це про кого? Оцих бурятів та дагів?
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13.04.2023 21:08 Ответить
****** ******** підари. усе їхня племя треба вирізати, від старого до малого. щоб і сліду незалишилось
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13.04.2023 21:20 Ответить
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:27 Ответить
так мо їм пасочку на великдень вислати, та поспівчувати які вони бідні-поневолені, га. вони для мене завши були і будуть ******** ********** підарасами, як і інші кацапські племене. і вони усі підлягають повному знищеню незважаючи на вік та стать.
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15.04.2023 16:47 Ответить
Потрібно цим покидькам терміново організувати зустріч з кабздоном:
Вы бурят?
Как я рад!
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13.04.2023 21:24 Ответить
Если их поспрашивать - 100% будут приверженцы славянского единства
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13.04.2023 21:28 Ответить
яка країна, такі і гвардійці
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13.04.2023 21:33 Ответить
В Бурятії, ми в свій час розгуляємося... жіві будуть завидувати мертвим... і шамани не допомоожуть.
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13.04.2023 21:35 Ответить
У бурятів - не шамани. Вони буддисти, якщо ви не чули, не дочитали.

Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:30 Ответить
орда. чурки 👎👎👎
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13.04.2023 21:45 Ответить
І всі вузькоокі "рюSSкіе"
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13.04.2023 21:46 Ответить
на росії переважна частина населення - середньовічне бидло, в кого не ткни пальцем або кривавий чекіст, або скажений z-урод, або пальнутий імперіаліст, або православний фашист, або якесь плем'я відсталих примітивних дебілів. Купка адекватів,якщо й була, то вже давно звідси звалила або були знищені ******. Це жахливо. Територія їб@нутих zомбаків по сусідству.
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13.04.2023 21:48 Ответить
узкоглазые ублюдки!найти и уничтожить!
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13.04.2023 21:49 Ответить
Тупые макаки.
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13.04.2023 21:50 Ответить
Упороті ублюдки... закрити би цих ущербних в одному приміщені з такими ж недолугими кадирівськими "вояками" щоб їх шоколадні дирки "юзали" по кругу цілодобово. Тварюки!
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13.04.2023 21:52 Ответить
Чистопородні росіяни. Борці за православну віру і російську мову.
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13.04.2023 22:03 Ответить
Буряти, нанайці, евенки, чукчі - дуже пригноблені народи. Для жінок їх національності за щастя переспати з аби-ким європеоїдної раси. Тоді у цих жінок народжується дитина більше схожа до європейця: не така вузькоглаза, не з місяцеподібною мордою. Дитину одразу записують "русскім", щоби менше було принижень від росіян. Від того і така хвороблива тяга у цих дикунів до европейської раси. Для них все одно що трахнути голівудську зірку.
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13.04.2023 23:00 Ответить
Та там росіянки залюбки за китайців виходять. Що ви мелите?

Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:32 Ответить
А знаєте чому саме про чукч ходили анекдоти?

То був народ, який виживав у майже непридатних умовах, тому їм було не до Бетхлвена, але вони одні із небагатьох північних народів чинили спротив російській експансії. Потім у них забирали дітей у інтернати і практично знищили народ.
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14.04.2023 14:41 Ответить
Якщо Бурятський народ має гідність, то повинен сам покарати цих виродків. Вони зганьбили весь народ
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14.04.2023 00:11 Ответить
Надеюсь, что найдутся такие... Пусть смывают позор, который эти ублюдки обрушили на весь народ...
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14.04.2023 00:26 Ответить
На жаль, ці виродки не розуміють, що їхній народ так само знищать. Бурятія - колонія росії, а буряти - розхідний матеріал
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14.04.2023 00:15 Ответить
Когда же до них дойдет?! Они даже не понимают, что их там целенаправленно утилизируют! Обратите внимание, что все эти мобики-чмобики, что из Бурятии, других республик и русских областей - преимущественно деревенские... Таких и отбирают как пушечное мясо, которые не думают, не рефлексируют, с уровнем развития ниже среднего...
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14.04.2023 00:37 Ответить
Один із найбільш депресивних регіонів. Москва доклалась. А якими є люди, що не мають роботи, освіти,...?
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14.04.2023 14:34 Ответить
Да, существенное уточнение. Сверила: по уровню жизни в регионах России последние места занимают (10-ка): "... Архангельская и Курганская области, Республики Калмыкия и Алтай, а также Карачаево-Черкесская Респ. В последнюю пятерку рейтинга входят Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная обл., Республики Ингушетия и Тыва.Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы".
Эти выродки как раз из Забайкальского края (бывшая Читинская область). Там дислоцирован Забайкальский военный округ. Так что мужское население по причине низкого уровня жизни и высокой безработицы и идут "освобождать", соблазнившись обещанными 200 К в месяц. Для них это заработок за 2 года. Темнота и безнадега сработали... Надеюсь, на удобрение пошли...

Путлер провинцию всю выгреб. Планы по мобилизации выполняются на несколько%...
Пошли шерстить уже регионы Центральной России. И до Москввы очередь доходит...
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14.04.2023 19:58 Ответить
Для ЗМІ
донська будапештська червоного прапора ордена червоної зірки бригада, яка входить до складу 36-ої загальновійськової армії східного військового округу РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3411995

РАДЖУ ЗВЯЗАТИ НАЗВУ «будапештська» з фактом ґвалтування жінки і распространити серед іноземних ЗМІ. ЩОБ ТРОШКИ заткнути рота Сиярту и Орбану
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14.04.2023 04:34 Ответить
Славяне.... Православные... пушкинадостоевскаго начитавшися, dj чайковскаго прослушамши... Таперича отмаливают, рублеву а поклоны бьют, с радонежскаго просют о защите...
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14.04.2023 08:44 Ответить
Где фамилий этой падали ,или тоже засекретили из гуманности?
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11.12.2023 02:20 Ответить
 
 