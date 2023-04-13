Стали известны имена военных РФ, систематически насиловавшие жительницу Киевщины, угрожая изнасиловать ее малолетнюю дочь. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные РФ, которым в конце марта этого года следователями Нацполиции уведомлено о подозрении в изнасиловании жительницы Киевской области, объявлены в розыск.
Как рассказали "Цензор. НЕТ" в Управлении организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Нацполиции, имея полный контроль над городом Бучей, оккупанты ежедневно совершали обходы частных домов, искали патриотически настроенных граждан Украины, оружие, мародерили.
Во время одного из так называемых "обходов", оккупанты обнаружили дом, в котором проживала местная жительница вместе со своей малолетней дочерью и пожилой матерью. Угрожая изнасиловать дочь и убить мать этой женщины, они заставили ее зайти в гараж, где по очереди изнасиловали ее саму.
И с тех пор каждый день, начиная с 18 по конец марта 2022 года, военные преступники совершали сексуальное насилие над женщиной, так же угрожая расправой над ее пожилой матерью и изнасилованием дочери. "По словам потерпевшей, их было около 10 человек, – рассказал заместитель руководителя управления Дмитрий Шевчук. – Каждый раз в момент бесчеловечного издевательства над женщиной военнослужащие из РФ держали у ее тела оружие, угрожая применить".
В ходе следствия было установлено подразделение вооруженных сил РФ, которое находилось в то время в Буче и военные которого совершали эти преступления.
Это была 37-я отдельная гвардейская мотострелковая Донская Будапештская Красного знамени ордена Красной Звезды бригада, входящая в состав 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ.
Подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного ВО входили в состав группировки войск "Восток", которая действовала в западной части Киевской области и выполняла задачи по изоляции района боевых действий.
В дальнейшем началась кропотливая работа по установлению конкретных военных, входивших в указанную бригаду и непосредственно находившихся в то время в Буче, по результатам которой было идентифицировано около полусотни российских военных.
Во время проведения следственных действий потерпевшая узнала четырех преступников, непосредственно систематически жестоко издевавшихся над ней.
Следователям удалось собрать неопровержимые доказательства их причастности к инкриминируемому преступлению. И по согласованию с Офисом генерального прокурора четырем лицам поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны). Они объявлены в розыск.
Речь идет в частности о военнослужащем Жугдурове Беликте Борисовиче, 1988 г.р., уроженце с. Цаган-Ола Могойтуйского района Читинской области, Холмурзаеве Кирилле Сайдумаровиче, 2000 г.р., уроженце с. Обуса Осинского района Иркутской области, который служит санитаром, а также Балданове Баире Семеновиче, 1995 г.р., уроженце с. Догой Моготуйского района Читинской области – старшем сержанте, наводчике-операторе, заместителе командира боевой машины и гранотометчике Раднатарове Александре Борисовиче, 1988 г.р., родившегося в с. Средний Харлаун Бичарского района республики Бурятия.
На данный момент на системной основе проводятся мероприятия по идентификации других военных, совершавших сексуальное насилие над потерпевшей.
По словам Дмитрия Шевчука, это не единственный случай, когда установлены российские военнослужащие, совершавшие насилие над женщинами на оккупированных территориях. Досудебное расследование продолжается еще в ряде уголовных производств.
"Мы понимаем, насколько трудно пострадавшим рассказывать о таких фактах и как важно им сохранять конфиденциальность, поэтому хочу подчеркнуть, что в таких ситуациях мы не только можем засекретить информацию о личности, но и помочь, чтобы человек получил помощь психолога", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Ізнов - самі чурки. Може, треба думати, що не всі чурки однаково погані?
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Чи скажете, мовляв, це не їх провина, їх такими зробили, треба «панять і прастіть»
они все туда отправляются, вместе со своим кровавым кремлёвским паханом, да будет так, аминь!
ho4u nadijatysja, na6i zinku ho4a b ne zavagitnily
А тобі не помститися потрібно, ти просто - така сама тварина.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Про свій пеніс - не видавай бажане за дійсне. Твоя д@упця не кровоточила?
Мдя... Чим пишніша назва тим мерзенніше наповнення. Це в них якийсь фетіш для компенсації вдасного ублюдства.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
То це про кого? Оцих бурятів та дагів?
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Вы бурят?
Как я рад!
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
То був народ, який виживав у майже непридатних умовах, тому їм було не до Бетхлвена, але вони одні із небагатьох північних народів чинили спротив російській експансії. Потім у них забирали дітей у інтернати і практично знищили народ.
Эти выродки как раз из Забайкальского края (бывшая Читинская область). Там дислоцирован Забайкальский военный округ. Так что мужское население по причине низкого уровня жизни и высокой безработицы и идут "освобождать", соблазнившись обещанными 200 К в месяц. Для них это заработок за 2 года. Темнота и безнадега сработали... Надеюсь, на удобрение пошли...
Путлер провинцию всю выгреб. Планы по мобилизации выполняются на несколько%...
Пошли шерстить уже регионы Центральной России. И до Москввы очередь доходит...
донська будапештська червоного прапора ордена червоної зірки бригада, яка входить до складу 36-ої загальновійськової армії східного військового округу РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3411995
РАДЖУ ЗВЯЗАТИ НАЗВУ «будапештська» з фактом ґвалтування жінки і распространити серед іноземних ЗМІ. ЩОБ ТРОШКИ заткнути рота Сиярту и Орбану