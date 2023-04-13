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Новости За рубежом
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членство в НАТО (1216) Моравецкий Матеуш (285)

НАТО должна предоставить Украине гарантии безопасности летом, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

Североатлантическому альянсу следует как можно скорее предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Такое мнение, выступая в Atlantic Counсil в Вашингтоне, высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моему мнению, Украине следует предложить четкий план к членству в НАТО, включая гарантии безопасности", - сказал Моравецкий.

По его словам, прошедший в июле в Вильнюсе саммит НАТО - "лучшее место, чтобы сделать это". "Я надеюсь, что это произойдет, но это будет непросто", – отметил премьер-министр Польши.

Читайте: Россия не откажется от войны против Украины, - Моравецкий

Он добавил, что Украина доказала свою принадлежность к свободному миру. "Они хотят защищать наши ценности свободы, суверенитета, солидарности. Это европейские и американские ценности", - подытожил глава правительства Польши.
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Топ комментарии
+10
База НАТО на территории Украины. Желательно в Крыму. Иначе хрень вроде Будапешта. Вот реально хрень.
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13.04.2023 21:44
+7
З кротами в ОПі не бачити нам НАТИ як своїх вух.
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13.04.2023 21:38
+7
з кротами типу Орбана нам не бачити НАТО.
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13.04.2023 21:42
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З кротами в ОПі не бачити нам НАТИ як своїх вух.
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13.04.2023 21:38 Ответить
з кротами типу Орбана нам не бачити НАТО.
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13.04.2023 21:42 Ответить
В ЕС как в колхозе- все за ,а один против- и решение не проходит.
А может этого "против" специально назначают?
Интересные дела в Датском королевстве.
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13.04.2023 21:53 Ответить
кто специально назначает? НАТО? во вред себе? и чтобы потом санкции против него вводить, как сейчас американцы вводят санкции против Орбана и его ********?.. поэтому не думаю, что специально назначают таких, как Орбан. поверю только в то, что некоторые деятели подобны Орбану продаются куйлу за огромные деньги, а в конкретном случае по Орбану, то у куйла на него есть ещё очень серьезный компромат.
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13.04.2023 23:25 Ответить
Шо такое NATO- это "боевой слон", а кто управляет слоном мы можем только догадываться.
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16.04.2023 06:04 Ответить
Без всяких "может". В политике случайных людей нет. Бывшие комсомольцы рулят, как и у нас.
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14.04.2023 09:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w7kW-PZSXSI Самоловля саможертв!
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13.04.2023 21:41 Ответить
З трьох складових - дві виконано: армія - "плюс", підтримка народу - "плюс", влада - "мінус". І цей "мінус" у військово-ПОЛІТИЧНОМУ об'єднанні перекриває ті два "плюси", що є. ІМХО
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13.04.2023 21:41 Ответить
Які гарантіі?
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13.04.2023 21:43 Ответить
База НАТО на территории Украины. Желательно в Крыму. Иначе хрень вроде Будапешта. Вот реально хрень.
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13.04.2023 21:44 Ответить
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13.04.2023 21:48 Ответить
ТОЛЬКО НЕ ВСЯ УКРАИНА А УЖЕ ПОЛ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ !!! ДАВАЙТЕ УЖЕ УКРАИНЕ ЯДЕРНЫЕ ГИПЕРЗВУКОВЫЕ РАКЕТЫ !!!
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13.04.2023 21:55 Ответить
ядерных гиперзвуковых не понадобится. Ибо при большой скорости атомная боеголовка может не успеть сдетонировать в нужном месте и на нужной высоте.
Чтобы победить кацапов, достаточно высокоточного наземного оружия, + западное суперПВО, + авиация (хотя бы F-16. Там радар делает его летающим Пэтриотом благодаря высоте. Дальность и точность поражения целей в небе и на земле поражает)
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13.04.2023 22:08 Ответить
Что за супер пво?
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13.04.2023 23:50 Ответить
Брехливі і лицемірні будапештські покидьки вже надавали Україні стільки гарантій,що один з них окупував 20% української території.
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13.04.2023 22:20 Ответить
Ваші слова, та Богу у вуха, пане Матеуш
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13.04.2023 22:25 Ответить
Так зеленський все зробив щоб Україну в НАТО не взяли, дуже старався і вийшло - НАТО кремлівські кроти і крадії корупційні нафіг не потрібні, є вже своя Угорщина, другої не треба.
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14.04.2023 00:41 Ответить
Это на врядли. Соссут как пить дать.
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14.04.2023 09:00 Ответить
 
 