Россия не откажется от войны против Украины, - Моравецкий

Российская Федерация не делает выводов из провалов на поле боя в Украине и не намерена прекращать свою агрессивную войну.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не ожидайте, что россияне сделают выводы из своих провалов на поле боя и, возможно, откажутся от войны. Я пессимистически настроен на этот счет. Не думаю, что это возможно в ближней перспективе", - сказал Морацевецкий.

По его убеждению, основная цель России в этой войне – "разрушение Украины". "Это нужно для того, чтобы Украина не могла быть фундаментом для укрепления Запада", – отметил премьер Польши.

Моравецкий добавил, что "это стремление, вероятнее всего, разделяет и коммунистический Китай". "Это еще один аспект, который объединяет две сверхдержавы, даже если Россия в последние годы стала младшим партнером в этом союзе", - подытожил глава правительства Польши.

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