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Россия не откажется от войны против Украины, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

моравецький

Российская Федерация не делает выводов из провалов на поле боя в Украине и не намерена прекращать свою агрессивную войну.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не ожидайте, что россияне сделают выводы из своих провалов на поле боя и, возможно, откажутся от войны. Я пессимистически настроен на этот счет. Не думаю, что это возможно в ближней перспективе", - сказал Морацевецкий.

По его убеждению, основная цель России в этой войне – "разрушение Украины". "Это нужно для того, чтобы Украина не могла быть фундаментом для укрепления Запада", – отметил премьер Польши.

Моравецкий добавил, что "это стремление, вероятнее всего, разделяет и коммунистический Китай". "Это еще один аспект, который объединяет две сверхдержавы, даже если Россия в последние годы стала младшим партнером в этом союзе", - подытожил глава правительства Польши.

Читайте: Некоторые страны ЕС совершают ту же ошибку в отношении Китая, которую они ранее совершили в отношении России, - Моравецкий
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Топ комментарии
+13
Поляки наиболее реалистично смотрят на путлеровскую недострану, они отдают себе отчёт в том,

какую опасность эти уроды представляют не только для Украины, но и для всего мира, поэтому они

идут в авангарде помощи Украине, спасибо вам за это!
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13.04.2023 21:44
+11
У них запас прочности значительно больше. Если бы не западная помощь, то российские танки уже были бы на границе с Польшей (не смотря на весь героизм)... Не нужно обманываться. А рашшия продолжает воевать несмотря на все санкции, и сможет продолжать еще долго...
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13.04.2023 21:38
+8
нам від того не легше
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13.04.2023 21:32
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Воюючи з Україною, ********* руйнує і себе.
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13.04.2023 21:19 Ответить
нам від того не легше
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13.04.2023 21:32 Ответить
І їм довбням також.
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13.04.2023 21:37 Ответить
У них запас прочности значительно больше. Если бы не западная помощь, то российские танки уже были бы на границе с Польшей (не смотря на весь героизм)... Не нужно обманываться. А рашшия продолжает воевать несмотря на все санкции, и сможет продолжать еще долго...
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13.04.2023 21:38 Ответить
Если бы, да только бы, а на практике скоро на Т -34 пересядут. Будем смотреть и делать орков харошими, другого выхода всё равно они нам не оставляют.
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13.04.2023 21:43 Ответить
Я бы поостерегся заниматься шапкозакидательством. У них и ракет хватает, и самолетов, и танков еще достаточно. А "утекшие" документы утверждают, что Китай согласился им помощ оружием оказывать. Так что это самое плохое на войне - заниматься шапозакидательством... Очень дорого....
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13.04.2023 21:49 Ответить
Каким ещё шапкозакидательством, просто борьба до конца.
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13.04.2023 21:51 Ответить
Министр внутренних дел Российской Империи В. К.Плеве в 1904 г. :

«Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война ».
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13.04.2023 21:21 Ответить
і тому її треба стерти атомними бомбами ..і буде всім мир і спокій
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13.04.2023 21:22 Ответить
Так а чого стісняєшся? Доставай із штанів, будеш пуляти.
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13.04.2023 21:55 Ответить
якби мав... не роздумуючі завалив би
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14.04.2023 04:43 Ответить
Ти підліток?
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14.04.2023 09:52 Ответить
без людського ресурсу України росії кінець.
Мігранти не втримають кордони і в науку не можуть.

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13.04.2023 21:26 Ответить
Не тіште себе ілюзіями
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13.04.2023 21:43 Ответить
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13.04.2023 21:28 Ответить
Мені тут сьогодні віктор федорович доводив, у темі з повітряною тривогою , що Шевченко не вживав слово « кацап» у своїх творах, а лише в особистих листах. Ось так наші дописувачі кацапа поважають та ще й інших примушують це робити, зсилаючись на класиків. Повбивала би.
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13.04.2023 23:08 Ответить
Російська Федерація не робить висновків з провалів на полі бою в Україні і не має намірів припиняти свою агресивну війну. Джерело: https://censor.net/ua/n3412006
По правді сказати - таких висновків не робить і Захід . Бо не надто поспішає надати озброєння , які нам конче потрібні для примушення ********* до миру .
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13.04.2023 21:29 Ответить
а може для НЕпостачі зброї, на заході є об`єктивні причини....:
єрмачки, арахамії, безуглі, мазураші, шуфричі, дубінські, бужанскі та інши адепти руZZкого міра...

можливо, на Заході ще чекають на ту точку неповернення до оманських договорняків...?!
ванюшку баканаффа та дейнеку тільки недавно "відсторонили" від посад...але НЕ ліквідували і НЕ заарештували...думай-ТЕ......
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13.04.2023 22:27 Ответить
Я гадаю тут якісь інші причини . Здогадуюсь які , але не маю підтверджень .
Якби причиною була лише ЗЕлень , вони б могли взагалі не давати зброї . Висунули б ультиматум ще на початку війни і все ,, мовляв або зброя , або єрмаки і баканови . Але ж цього немає .! ЗЕлені делегації їздять по всьому світу , їх радо приймають в парламентах , Зєлю навіть нагороджують . Захід вже багато разів давав зрозуміти що - проблеми відношень влади України з її народом , їх не цікавлять ,, мовляв - як бути зі своєю владою , вирішувати лише вам .
Там чудово розуміють що ЗЕлень залишиться при владі аж до кінці війни , бо виборів до завершення війни однаково не буде . То ж їм - хочеш не хочеш , а прийдеться співпрацювати з тією владою що є .
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13.04.2023 22:47 Ответить
А ВЫ ПОПРОБУЙТЕ ПУТИНА КИЛЬНУТЬ !?)
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13.04.2023 21:36 Ответить
А що ...



???
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14.04.2023 14:03 Ответить
Я ПРО ТО ЧТО ЭТО ПОДЕЙСТВУЕТ НА ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЙНЫ !)
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14.04.2023 15:15 Ответить
Поляки наиболее реалистично смотрят на путлеровскую недострану, они отдают себе отчёт в том,

какую опасность эти уроды представляют не только для Украины, но и для всего мира, поэтому они

идут в авангарде помощи Украине, спасибо вам за это!
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13.04.2023 21:44 Ответить
"3.14здеть -не мешки ворочать".
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13.04.2023 21:47 Ответить
Я добре пам'ятаю,як без попереджень рухнув совок....Можливо,раша поки тримається та продовжує гнати на убій своє стадо...
Але ж ресурси не безкінечні,дуже повільно Запад закручує гайки..треба швидше.
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13.04.2023 22:03 Ответить
Головне не допустити минулих помилок. "Ніжки Буша" історично тричі реанімували цю потворність. Кацап'є невиправне, порочність менталітету "не лікується"...
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14.04.2023 14:18 Ответить
Українці не відмовляться пакувати к@ц@пський скот у чорні мішки.
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14.04.2023 01:52 Ответить
 
 