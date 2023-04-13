Россия не откажется от войны против Украины, - Моравецкий
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Российская Федерация не делает выводов из провалов на поле боя в Украине и не намерена прекращать свою агрессивную войну.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не ожидайте, что россияне сделают выводы из своих провалов на поле боя и, возможно, откажутся от войны. Я пессимистически настроен на этот счет. Не думаю, что это возможно в ближней перспективе", - сказал Морацевецкий.
По его убеждению, основная цель России в этой войне – "разрушение Украины". "Это нужно для того, чтобы Украина не могла быть фундаментом для укрепления Запада", – отметил премьер Польши.
Моравецкий добавил, что "это стремление, вероятнее всего, разделяет и коммунистический Китай". "Это еще один аспект, который объединяет две сверхдержавы, даже если Россия в последние годы стала младшим партнером в этом союзе", - подытожил глава правительства Польши.
Пожалуйста, подождите...
«Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война ».
Мігранти не втримають кордони і в науку не можуть.
По правді сказати - таких висновків не робить і Захід . Бо не надто поспішає надати озброєння , які нам конче потрібні для примушення ********* до миру .
єрмачки, арахамії, безуглі, мазураші, шуфричі, дубінські, бужанскі та інши адепти руZZкого міра...
можливо, на Заході ще чекають на ту точку неповернення до оманських договорняків...?!
ванюшку баканаффа та дейнеку тільки недавно "відсторонили" від посад...але НЕ ліквідували і НЕ заарештували...думай-ТЕ......
Якби причиною була лише ЗЕлень , вони б могли взагалі не давати зброї . Висунули б ультиматум ще на початку війни і все ,, мовляв або зброя , або єрмаки і баканови . Але ж цього немає .! ЗЕлені делегації їздять по всьому світу , їх радо приймають в парламентах , Зєлю навіть нагороджують . Захід вже багато разів давав зрозуміти що - проблеми відношень влади України з її народом , їх не цікавлять ,, мовляв - як бути зі своєю владою , вирішувати лише вам .
Там чудово розуміють що ЗЕлень залишиться при владі аж до кінці війни , бо виборів до завершення війни однаково не буде . То ж їм - хочеш не хочеш , а прийдеться співпрацювати з тією владою що є .
???
какую опасность эти уроды представляют не только для Украины, но и для всего мира, поэтому они
идут в авангарде помощи Украине, спасибо вам за это!
Але ж ресурси не безкінечні,дуже повільно Запад закручує гайки..треба швидше.