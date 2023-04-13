Росія не відмовиться від війни проти України, - Моравецький
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Російська Федерація не робить висновків з провалів на полі бою в Україні і не має намірів припиняти свою агресивну війну.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не очікуйте, що росіяни зроблять висновки зі своїх провалів на полі бою і, можливо, відмовляться від війни. Я песимістично налаштований щодо цього. Не думаю, що це можливо у ближній перспективі", - сказав Морацевецький.
На його переконання, основна мета Росії у цій війні - "руйнація України". "Це потрібно для того, аби Україна не могла бути фундаментом для зміцнення Заходу", - зазначив прем’єр Польщі.
Моравецький додав, що "це прагнення, найвірогідніше, поділяє і комуністичний Китай". "Це ще один аспект, який об’єднує дві наддержави, навіть якщо Росія протягом останніх років стала молодшим партнером у цьому союзу", - підсумував глава уряду Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
«Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война ».
Мігранти не втримають кордони і в науку не можуть.
По правді сказати - таких висновків не робить і Захід . Бо не надто поспішає надати озброєння , які нам конче потрібні для примушення ********* до миру .
єрмачки, арахамії, безуглі, мазураші, шуфричі, дубінські, бужанскі та інши адепти руZZкого міра...
можливо, на Заході ще чекають на ту точку неповернення до оманських договорняків...?!
ванюшку баканаффа та дейнеку тільки недавно "відсторонили" від посад...але НЕ ліквідували і НЕ заарештували...думай-ТЕ......
Якби причиною була лише ЗЕлень , вони б могли взагалі не давати зброї . Висунули б ультиматум ще на початку війни і все ,, мовляв або зброя , або єрмаки і баканови . Але ж цього немає .! ЗЕлені делегації їздять по всьому світу , їх радо приймають в парламентах , Зєлю навіть нагороджують . Захід вже багато разів давав зрозуміти що - проблеми відношень влади України з її народом , їх не цікавлять ,, мовляв - як бути зі своєю владою , вирішувати лише вам .
Там чудово розуміють що ЗЕлень залишиться при владі аж до кінці війни , бо виборів до завершення війни однаково не буде . То ж їм - хочеш не хочеш , а прийдеться співпрацювати з тією владою що є .
???
какую опасность эти уроды представляют не только для Украины, но и для всего мира, поэтому они
идут в авангарде помощи Украине, спасибо вам за это!
Але ж ресурси не безкінечні,дуже повільно Запад закручує гайки..треба швидше.