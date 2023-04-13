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Росія не відмовиться від війни проти України, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

моравецький

Російська Федерація не робить висновків з провалів на полі бою в Україні і не має намірів припиняти свою агресивну війну.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не очікуйте, що росіяни зроблять висновки зі своїх провалів на полі бою і, можливо, відмовляться від війни. Я песимістично налаштований щодо цього. Не думаю, що це можливо у ближній перспективі", - сказав Морацевецький.

На його переконання, основна мета Росії у цій війні - "руйнація України". "Це потрібно для того, аби Україна не могла бути фундаментом для зміцнення Заходу", - зазначив прем’єр Польщі.

Моравецький додав, що "це прагнення, найвірогідніше, поділяє і комуністичний Китай". "Це ще один аспект, який об’єднує дві наддержави, навіть якщо Росія протягом останніх років стала молодшим партнером у цьому союзу", - підсумував глава уряду Польщі.

Також читайте: Західна Європа могла б зробити більше для допомоги Україні, - Моравецький

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Поляки наиболее реалистично смотрят на путлеровскую недострану, они отдают себе отчёт в том,

какую опасность эти уроды представляют не только для Украины, но и для всего мира, поэтому они

идут в авангарде помощи Украине, спасибо вам за это!
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13.04.2023 21:44
+11
У них запас прочности значительно больше. Если бы не западная помощь, то российские танки уже были бы на границе с Польшей (не смотря на весь героизм)... Не нужно обманываться. А рашшия продолжает воевать несмотря на все санкции, и сможет продолжать еще долго...
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13.04.2023 21:38
+8
нам від того не легше
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13.04.2023 21:32
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Воюючи з Україною, ********* руйнує і себе.
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13.04.2023 21:19 Відповісти
нам від того не легше
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13.04.2023 21:32 Відповісти
І їм довбням також.
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13.04.2023 21:37 Відповісти
У них запас прочности значительно больше. Если бы не западная помощь, то российские танки уже были бы на границе с Польшей (не смотря на весь героизм)... Не нужно обманываться. А рашшия продолжает воевать несмотря на все санкции, и сможет продолжать еще долго...
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13.04.2023 21:38 Відповісти
Если бы, да только бы, а на практике скоро на Т -34 пересядут. Будем смотреть и делать орков харошими, другого выхода всё равно они нам не оставляют.
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13.04.2023 21:43 Відповісти
Я бы поостерегся заниматься шапкозакидательством. У них и ракет хватает, и самолетов, и танков еще достаточно. А "утекшие" документы утверждают, что Китай согласился им помощ оружием оказывать. Так что это самое плохое на войне - заниматься шапозакидательством... Очень дорого....
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13.04.2023 21:49 Відповісти
Каким ещё шапкозакидательством, просто борьба до конца.
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13.04.2023 21:51 Відповісти
Министр внутренних дел Российской Империи В. К.Плеве в 1904 г. :

«Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война ».
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13.04.2023 21:21 Відповісти
і тому її треба стерти атомними бомбами ..і буде всім мир і спокій
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13.04.2023 21:22 Відповісти
Так а чого стісняєшся? Доставай із штанів, будеш пуляти.
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13.04.2023 21:55 Відповісти
якби мав... не роздумуючі завалив би
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14.04.2023 04:43 Відповісти
Ти підліток?
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14.04.2023 09:52 Відповісти
без людського ресурсу України росії кінець.
Мігранти не втримають кордони і в науку не можуть.

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13.04.2023 21:26 Відповісти
Не тіште себе ілюзіями
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13.04.2023 21:43 Відповісти
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13.04.2023 21:28 Відповісти
Мені тут сьогодні віктор федорович доводив, у темі з повітряною тривогою , що Шевченко не вживав слово « кацап» у своїх творах, а лише в особистих листах. Ось так наші дописувачі кацапа поважають та ще й інших примушують це робити, зсилаючись на класиків. Повбивала би.
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13.04.2023 23:08 Відповісти
Російська Федерація не робить висновків з провалів на полі бою в Україні і не має намірів припиняти свою агресивну війну. Джерело: https://censor.net/ua/n3412006
По правді сказати - таких висновків не робить і Захід . Бо не надто поспішає надати озброєння , які нам конче потрібні для примушення ********* до миру .
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13.04.2023 21:29 Відповісти
а може для НЕпостачі зброї, на заході є об`єктивні причини....:
єрмачки, арахамії, безуглі, мазураші, шуфричі, дубінські, бужанскі та інши адепти руZZкого міра...

можливо, на Заході ще чекають на ту точку неповернення до оманських договорняків...?!
ванюшку баканаффа та дейнеку тільки недавно "відсторонили" від посад...але НЕ ліквідували і НЕ заарештували...думай-ТЕ......
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13.04.2023 22:27 Відповісти
Я гадаю тут якісь інші причини . Здогадуюсь які , але не маю підтверджень .
Якби причиною була лише ЗЕлень , вони б могли взагалі не давати зброї . Висунули б ультиматум ще на початку війни і все ,, мовляв або зброя , або єрмаки і баканови . Але ж цього немає .! ЗЕлені делегації їздять по всьому світу , їх радо приймають в парламентах , Зєлю навіть нагороджують . Захід вже багато разів давав зрозуміти що - проблеми відношень влади України з її народом , їх не цікавлять ,, мовляв - як бути зі своєю владою , вирішувати лише вам .
Там чудово розуміють що ЗЕлень залишиться при владі аж до кінці війни , бо виборів до завершення війни однаково не буде . То ж їм - хочеш не хочеш , а прийдеться співпрацювати з тією владою що є .
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13.04.2023 22:47 Відповісти
А ВЫ ПОПРОБУЙТЕ ПУТИНА КИЛЬНУТЬ !?)
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13.04.2023 21:36 Відповісти
А що ...



???
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14.04.2023 14:03 Відповісти
Я ПРО ТО ЧТО ЭТО ПОДЕЙСТВУЕТ НА ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЙНЫ !)
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14.04.2023 15:15 Відповісти
Поляки наиболее реалистично смотрят на путлеровскую недострану, они отдают себе отчёт в том,

какую опасность эти уроды представляют не только для Украины, но и для всего мира, поэтому они

идут в авангарде помощи Украине, спасибо вам за это!
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13.04.2023 21:44 Відповісти
"3.14здеть -не мешки ворочать".
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13.04.2023 21:47 Відповісти
Я добре пам'ятаю,як без попереджень рухнув совок....Можливо,раша поки тримається та продовжує гнати на убій своє стадо...
Але ж ресурси не безкінечні,дуже повільно Запад закручує гайки..треба швидше.
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13.04.2023 22:03 Відповісти
Головне не допустити минулих помилок. "Ніжки Буша" історично тричі реанімували цю потворність. Кацап'є невиправне, порочність менталітету "не лікується"...
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14.04.2023 14:18 Відповісти
Українці не відмовляться пакувати к@ц@пський скот у чорні мішки.
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14.04.2023 01:52 Відповісти
 
 