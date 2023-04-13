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Новини За кордоном
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НАТО має надати Україні безпекові гарантії влітку, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

Північноатлантичному альянсу варто якомога швидше надати Україні надійні безпекові гарантії.

Таку думку під час виступу в Atlantic Counсil у Вашингтоні висловив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На мою думку, Україні варто запропонувати чіткий план до членства у НАТО, включно із безпековими гарантіями", - сказав Моравецький.

За його словами, саміт НАТО, що пройде в липні у Вільнюсі, - "найкраще місце, аби зробити це". "Я сподіваюся, що це станеться, але це буде непросто", - зазначив прем’єр-міністр Польщі.

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Він додав, що Україна довела свою приналежність до вільного світу. "Вони хочуть захищати наші цінності свободи, суверенітету, солідарності. Це - європейські та американські цінності", - підсумував глава уряду Польщі.
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Топ коментарі
+10
База НАТО на территории Украины. Желательно в Крыму. Иначе хрень вроде Будапешта. Вот реально хрень.
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13.04.2023 21:44
+7
З кротами в ОПі не бачити нам НАТИ як своїх вух.
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13.04.2023 21:38
+7
з кротами типу Орбана нам не бачити НАТО.
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13.04.2023 21:42
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З кротами в ОПі не бачити нам НАТИ як своїх вух.
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13.04.2023 21:38 Відповісти
з кротами типу Орбана нам не бачити НАТО.
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13.04.2023 21:42 Відповісти
В ЕС как в колхозе- все за ,а один против- и решение не проходит.
А может этого "против" специально назначают?
Интересные дела в Датском королевстве.
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13.04.2023 21:53 Відповісти
кто специально назначает? НАТО? во вред себе? и чтобы потом санкции против него вводить, как сейчас американцы вводят санкции против Орбана и его ********?.. поэтому не думаю, что специально назначают таких, как Орбан. поверю только в то, что некоторые деятели подобны Орбану продаются куйлу за огромные деньги, а в конкретном случае по Орбану, то у куйла на него есть ещё очень серьезный компромат.
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13.04.2023 23:25 Відповісти
Шо такое NATO- это "боевой слон", а кто управляет слоном мы можем только догадываться.
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16.04.2023 06:04 Відповісти
Без всяких "может". В политике случайных людей нет. Бывшие комсомольцы рулят, как и у нас.
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14.04.2023 09:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w7kW-PZSXSI Самоловля саможертв!
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13.04.2023 21:41 Відповісти
З трьох складових - дві виконано: армія - "плюс", підтримка народу - "плюс", влада - "мінус". І цей "мінус" у військово-ПОЛІТИЧНОМУ об'єднанні перекриває ті два "плюси", що є. ІМХО
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13.04.2023 21:41 Відповісти
Які гарантіі?
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13.04.2023 21:43 Відповісти
База НАТО на территории Украины. Желательно в Крыму. Иначе хрень вроде Будапешта. Вот реально хрень.
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13.04.2023 21:44 Відповісти
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13.04.2023 21:48 Відповісти
ТОЛЬКО НЕ ВСЯ УКРАИНА А УЖЕ ПОЛ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ !!! ДАВАЙТЕ УЖЕ УКРАИНЕ ЯДЕРНЫЕ ГИПЕРЗВУКОВЫЕ РАКЕТЫ !!!
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13.04.2023 21:55 Відповісти
ядерных гиперзвуковых не понадобится. Ибо при большой скорости атомная боеголовка может не успеть сдетонировать в нужном месте и на нужной высоте.
Чтобы победить кацапов, достаточно высокоточного наземного оружия, + западное суперПВО, + авиация (хотя бы F-16. Там радар делает его летающим Пэтриотом благодаря высоте. Дальность и точность поражения целей в небе и на земле поражает)
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13.04.2023 22:08 Відповісти
Что за супер пво?
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13.04.2023 23:50 Відповісти
Брехливі і лицемірні будапештські покидьки вже надавали Україні стільки гарантій,що один з них окупував 20% української території.
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13.04.2023 22:20 Відповісти
Ваші слова, та Богу у вуха, пане Матеуш
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13.04.2023 22:25 Відповісти
Так зеленський все зробив щоб Україну в НАТО не взяли, дуже старався і вийшло - НАТО кремлівські кроти і крадії корупційні нафіг не потрібні, є вже своя Угорщина, другої не треба.
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14.04.2023 00:41 Відповісти
Это на врядли. Соссут как пить дать.
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14.04.2023 09:00 Відповісти
 
 