Зеленский назначил глав Сумской и Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской областных государственных администраций.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Главой Сумской областной государственной администрации назначен Владимир Артюх.

По информации СМИ, Артюх – генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой ОВА. 37 лет посвятил Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях.

Главой Луганской областной государственной администрации назначен Артем Лысогор.

По информации СМИ, Лысогор был заместителем начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года Лысогор был откомандирован на восток Украины, где был заместителем командующего Объединенных сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.

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