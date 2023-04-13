Зеленский назначил глав Сумской и Луганской ОГА
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской областных государственных администраций.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Главой Сумской областной государственной администрации назначен Владимир Артюх.
По информации СМИ, Артюх – генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой ОВА. 37 лет посвятил Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях.
Главой Луганской областной государственной администрации назначен Артем Лысогор.
По информации СМИ, Лысогор был заместителем начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года Лысогор был откомандирован на восток Украины, где был заместителем командующего Объединенных сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.
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Народився Володимир Артюх 8 травня 1958 року в місті Благовіщенськ, що в Амурській області РФ.
Майбутній очільник Сумської ОВА є випускником трьох навчальних закладів:
Харківського вищого військового авіаційного командного училища зв'язку (випуск 1979 року, спеціальність - командна радіозв'язку);Військово-повітряної академії ім. Ю.О. Гагаріна (випуск 1988 року, спеціальність - командно-штабна оперативно-тактична ВПС);Національної академії оборони України (випуск 2005 року, спеціальність - управління діями з'єднань та об'єднань Збройних сил, кваліфікація - магістр державного військового управління).
У 2010 році став кандидатом військових наук (науковий напрямок - розбудова Збройних сил), а вже за рік - старшим науковим співробітником.
Володимир Артюх служив у Північній групі військ, де був:
З липня 2016 року Артем Лисогор тимчасово виконував обов'язки заступника начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а з вересня того ж року був призначений заступником начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Раніше він також працював на посаді заступника командира роти у полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1". Також мав досвід проведення та організації спеціальних навчань з відпрацювання ефективності та злагодженості дій у прикордонних районах.