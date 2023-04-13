РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6556 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 810 23
Луганщина (6249) ОГА (2376) Сумская область (1853)

Зеленский назначил глав Сумской и Луганской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

указ,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской областных государственных администраций.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Главой Сумской областной государственной администрации назначен Владимир Артюх.

По информации СМИ, Артюх – генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой ОВА. 37 лет посвятил Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях.

Главой Луганской областной государственной администрации назначен Артем Лысогор.

По информации СМИ, Лысогор был заместителем начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года Лысогор был откомандирован на восток Украины, где был заместителем командующего Объединенных сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.

Читайте также: Зеленский назначил прокурора Кравченко главой Киевской ОГА
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Пересуває ліжка. Воно працюйе.
показать весь комментарий
13.04.2023 22:58
+4
І це тільки за перший рік. Але то були "квіточки". Бо далі, як свідчить розслідування ДБР "невідомо ким"призначалися агенти фсб
показать весь комментарий
13.04.2023 23:18
+4
ахуітєльно собраная команда. Агент фсб - Єрмак, абхаз-русня Арахамія, Гетьманцев, Баканов, Татаров - агент фсб, Подоляк, якого з білорашки випхали за проросійські погляди. Команда мєчти, *****
показать весь комментарий
13.04.2023 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пересуває ліжка. Воно працюйе.
показать весь комментарий
13.04.2023 22:58 Ответить
а старых посадил??
показать весь комментарий
13.04.2023 23:03 Ответить
Гайдай відправився до Казахстану брати Кремінну.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:08 Ответить
Мабуть. Весна ж прийшла вже.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:11 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2023 01:13 Ответить
Гайдай тепер посол в Казахстані, а дімон, той що живицькій, бувший голова Сумської ОВА та корєш кирюши тімошонкі, втік за кордон.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:43 Ответить
Що відомо про Володимира Артюха

Народився Володимир Артюх 8 травня 1958 року в місті Благовіщенськ, що в Амурській області РФ.

Майбутній очільник Сумської ОВА є випускником трьох навчальних закладів:
Харківського вищого військового авіаційного командного училища зв'язку (випуск 1979 року, спеціальність - командна радіозв'язку);Військово-повітряної академії ім. Ю.О. Гагаріна (випуск 1988 року, спеціальність - командно-штабна оперативно-тактична ВПС);Національної академії оборони України (випуск 2005 року, спеціальність - управління діями з'єднань та об'єднань Збройних сил, кваліфікація - магістр державного військового управління).

У 2010 році став кандидатом військових наук (науковий напрямок - розбудова Збройних сил), а вже за рік - старшим науковим співробітником.

Володимир Артюх служив у Північній групі військ, де був:
показать весь комментарий
13.04.2023 23:05 Ответить
Артем Лисогор народився 25 квітня 1983 року у Дніпропетровську. У 2004 році закінчив Національний університет внутрішніх справ у Харкові за спеціальністю "Правознавство". Службу в органах внутрішніх справ почав у червні 1999 року у Харкові курсантом Національного університету внутрішніх справ

З липня 2016 року Артем Лисогор тимчасово виконував обов'язки заступника начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а з вересня того ж року був призначений заступником начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Раніше він також працював на посаді заступника командира роти у полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1". Також мав досвід проведення та організації спеціальних навчань з відпрацювання ефективності та злагодженості дій у прикордонних районах.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:07 Ответить
А причина почему снял предыдущих, того же Гайдая? Или будет как с Резниченко, Старухом и Янушевичем? Которых сняли вроде как за воровство в особо крупных размерах - и ..... гробовая тишина. Как и не было воровства сотнями вагонов и тонн.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:13 Ответить
Чергове тихе звільнення корупціонера... Кабмін звільнив Мельника з посади директора БЕБ, який завалив роботу Бюро, напризначав старих ментів-корупціонерів, наніс неймовірні збитки державі. Далі тихо втече з України, "доблесне" ДБР оголосить його в розшук. Це Україна...
показать весь комментарий
13.04.2023 23:31 Ответить
Я канешно трыжды извиняюусь!!,а гдепредыдусчие главы и их секретарши с особняками,крузаками,счетами,асфальтами???,какая же ты kurwa Kermit!
показать весь комментарий
13.04.2023 23:15 Ответить
Гайдай тепер посол в Казахстані, а дімон, бувший голова Сумської ОВА та корєш кирюшт тімошонкі, втік за кордон.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:41 Ответить
Я канешно трыжды извиняюусь!!,а гдепредыдусчие главы и их секретарши с особняками,крузаками,счетами,асфальтами???,какая же ты kurwa Kermit!
показать весь комментарий
13.04.2023 23:16 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2023 23:28 Ответить
І це тільки за перший рік. Але то були "квіточки". Бо далі, як свідчить розслідування ДБР "невідомо ким"призначалися агенти фсб
показать весь комментарий
13.04.2023 23:18 Ответить
ФСБУ - більше не прикол, не іронія і не сарказм.
показать весь комментарий
13.04.2023 23:20 Ответить
Все як Зе клоун і обіцяв - дружба народів 😁
показать весь комментарий
14.04.2023 00:38 Ответить
ахуітєльно собраная команда. Агент фсб - Єрмак, абхаз-русня Арахамія, Гетьманцев, Баканов, Татаров - агент фсб, Подоляк, якого з білорашки випхали за проросійські погляди. Команда мєчти, *****
показать весь комментарий
13.04.2023 23:21 Ответить
Поміняти голову мало, мозок в голові треба міняти.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:12 Ответить
Що він їх міняє часто, щоб агенти до пукіна шастали без проблем через кордон чи як.
показать весь комментарий
14.04.2023 00:37 Ответить
Западная пресса видит в Зеленском "нового олигарха"
показать весь комментарий
14.04.2023 00:42 Ответить
скоро западная пресса будет выражать глубокое соболезнование семье янеломнесорокпять в связи с преждевременной смертью кормильца... заснет и неожиданно не проснется... уйдет в нирвану вместе с дерьмаком и трахамонией, чтобы навестить баканова...
показать весь комментарий
14.04.2023 06:59 Ответить
 
 