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Луганщина (4422) ОДА (1541) Сумська область (2215)

Зеленський призначив голів Сумської та Луганської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

указ,зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Головою Сумської обласної державної адміністрації призначено Володимира Артюха.

За інформацією ЗМІ, Артюх - генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької ОВА. 37 років присятив Збройним силам України, де служив на командних і штабних посадах.

Головою Луганської обласної державної адміністрації призначено Артема Лисогора.

За інформацією ЗМІ, Лисогор - був заступником начальника ГУ Національної поліції Житомирської області. З жовтня 2021 року по червень 2022 року Лисогор був відряджений на схід України де був заступником командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Нацполіції.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Пересуває ліжка. Воно працюйе.
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13.04.2023 22:58
+4
І це тільки за перший рік. Але то були "квіточки". Бо далі, як свідчить розслідування ДБР "невідомо ким"призначалися агенти фсб
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13.04.2023 23:18
+4
ахуітєльно собраная команда. Агент фсб - Єрмак, абхаз-русня Арахамія, Гетьманцев, Баканов, Татаров - агент фсб, Подоляк, якого з білорашки випхали за проросійські погляди. Команда мєчти, *****
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13.04.2023 23:21
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Пересуває ліжка. Воно працюйе.
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13.04.2023 22:58 Відповісти
а старых посадил??
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13.04.2023 23:03 Відповісти
Гайдай відправився до Казахстану брати Кремінну.
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13.04.2023 23:08 Відповісти
Мабуть. Весна ж прийшла вже.
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13.04.2023 23:11 Відповісти
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14.04.2023 01:13 Відповісти
Гайдай тепер посол в Казахстані, а дімон, той що живицькій, бувший голова Сумської ОВА та корєш кирюши тімошонкі, втік за кордон.
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13.04.2023 23:43 Відповісти
Що відомо про Володимира Артюха

Народився Володимир Артюх 8 травня 1958 року в місті Благовіщенськ, що в Амурській області РФ.

Майбутній очільник Сумської ОВА є випускником трьох навчальних закладів:
Харківського вищого військового авіаційного командного училища зв'язку (випуск 1979 року, спеціальність - командна радіозв'язку);Військово-повітряної академії ім. Ю.О. Гагаріна (випуск 1988 року, спеціальність - командно-штабна оперативно-тактична ВПС);Національної академії оборони України (випуск 2005 року, спеціальність - управління діями з'єднань та об'єднань Збройних сил, кваліфікація - магістр державного військового управління).

У 2010 році став кандидатом військових наук (науковий напрямок - розбудова Збройних сил), а вже за рік - старшим науковим співробітником.

Володимир Артюх служив у Північній групі військ, де був:
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13.04.2023 23:05 Відповісти
Артем Лисогор народився 25 квітня 1983 року у Дніпропетровську. У 2004 році закінчив Національний університет внутрішніх справ у Харкові за спеціальністю "Правознавство". Службу в органах внутрішніх справ почав у червні 1999 року у Харкові курсантом Національного університету внутрішніх справ

З липня 2016 року Артем Лисогор тимчасово виконував обов'язки заступника начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а з вересня того ж року був призначений заступником начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Раніше він також працював на посаді заступника командира роти у полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1". Також мав досвід проведення та організації спеціальних навчань з відпрацювання ефективності та злагодженості дій у прикордонних районах.
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13.04.2023 23:07 Відповісти
А причина почему снял предыдущих, того же Гайдая? Или будет как с Резниченко, Старухом и Янушевичем? Которых сняли вроде как за воровство в особо крупных размерах - и ..... гробовая тишина. Как и не было воровства сотнями вагонов и тонн.
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13.04.2023 23:13 Відповісти
Чергове тихе звільнення корупціонера... Кабмін звільнив Мельника з посади директора БЕБ, який завалив роботу Бюро, напризначав старих ментів-корупціонерів, наніс неймовірні збитки державі. Далі тихо втече з України, "доблесне" ДБР оголосить його в розшук. Це Україна...
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13.04.2023 23:31 Відповісти
Я канешно трыжды извиняюусь!!,а гдепредыдусчие главы и их секретарши с особняками,крузаками,счетами,асфальтами???,какая же ты kurwa Kermit!
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13.04.2023 23:15 Відповісти
Гайдай тепер посол в Казахстані, а дімон, бувший голова Сумської ОВА та корєш кирюшт тімошонкі, втік за кордон.
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13.04.2023 23:41 Відповісти
Я канешно трыжды извиняюусь!!,а гдепредыдусчие главы и их секретарши с особняками,крузаками,счетами,асфальтами???,какая же ты kurwa Kermit!
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13.04.2023 23:16 Відповісти
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13.04.2023 23:28 Відповісти
І це тільки за перший рік. Але то були "квіточки". Бо далі, як свідчить розслідування ДБР "невідомо ким"призначалися агенти фсб
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13.04.2023 23:18 Відповісти
ФСБУ - більше не прикол, не іронія і не сарказм.
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13.04.2023 23:20 Відповісти
Все як Зе клоун і обіцяв - дружба народів 😁
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14.04.2023 00:38 Відповісти
ахуітєльно собраная команда. Агент фсб - Єрмак, абхаз-русня Арахамія, Гетьманцев, Баканов, Татаров - агент фсб, Подоляк, якого з білорашки випхали за проросійські погляди. Команда мєчти, *****
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13.04.2023 23:21 Відповісти
Поміняти голову мало, мозок в голові треба міняти.
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14.04.2023 00:12 Відповісти
Що він їх міняє часто, щоб агенти до пукіна шастали без проблем через кордон чи як.
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14.04.2023 00:37 Відповісти
Западная пресса видит в Зеленском "нового олигарха"
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14.04.2023 00:42 Відповісти
скоро западная пресса будет выражать глубокое соболезнование семье янеломнесорокпять в связи с преждевременной смертью кормильца... заснет и неожиданно не проснется... уйдет в нирвану вместе с дерьмаком и трахамонией, чтобы навестить баканова...
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14.04.2023 06:59 Відповісти
 
 