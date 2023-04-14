Зеленський призначив голів Сумської та Луганської ОДА
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Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської обласних державних адміністрацій.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Головою Сумської обласної державної адміністрації призначено Володимира Артюха.
За інформацією ЗМІ, Артюх - генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької ОВА. 37 років присятив Збройним силам України, де служив на командних і штабних посадах.
Головою Луганської обласної державної адміністрації призначено Артема Лисогора.
За інформацією ЗМІ, Лисогор - був заступником начальника ГУ Національної поліції Житомирської області. З жовтня 2021 року по червень 2022 року Лисогор був відряджений на схід України де був заступником командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Нацполіції.
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Народився Володимир Артюх 8 травня 1958 року в місті Благовіщенськ, що в Амурській області РФ.
Майбутній очільник Сумської ОВА є випускником трьох навчальних закладів:
Харківського вищого військового авіаційного командного училища зв'язку (випуск 1979 року, спеціальність - командна радіозв'язку);Військово-повітряної академії ім. Ю.О. Гагаріна (випуск 1988 року, спеціальність - командно-штабна оперативно-тактична ВПС);Національної академії оборони України (випуск 2005 року, спеціальність - управління діями з'єднань та об'єднань Збройних сил, кваліфікація - магістр державного військового управління).
У 2010 році став кандидатом військових наук (науковий напрямок - розбудова Збройних сил), а вже за рік - старшим науковим співробітником.
Володимир Артюх служив у Північній групі військ, де був:
З липня 2016 року Артем Лисогор тимчасово виконував обов'язки заступника начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а з вересня того ж року був призначений заступником начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Раніше він також працював на посаді заступника командира роти у полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1". Також мав досвід проведення та організації спеціальних навчань з відпрацювання ефективності та злагодженості дій у прикордонних районах.