Словакия запретила импорт украинского зерна из-за обнаруженного пестицида

Министерство сельского хозяйства Словакии запретило обработку импортированного из Украины зерна, а также продажи продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Решение об ограничениях в Словакии было принято после того, как в партии пшеницы из Украины весом 1500 тонн, которая отправлялась на молот, "было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека".

"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий вместе с подчиненными организациями обеспечит отбор образцов всего зерна и муки из Украины, уже хранящейся в Словакии", – сообщило министерство.

Отмечается, что результаты анализа партии украинского зерна Словакия сообщит все страны-члены ЕС и украинского посла Мирослава Кастрана. Отдельно этот вопрос обсудят министры сельского хозяйства стран Вышеградской четверки, а также Румынии и Болгарии на встрече в пятницу.

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"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии не рекомендует импортировать какое-либо украинское зерно и зерновые продукты", – заключается в заявлении без уточнения, на какой срок вводится ограничение.