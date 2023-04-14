Словаччина заборонила імпорт українського зерна через виявлений пестицид

Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Рішення про обмеження у Словаччині ухвалили після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, "було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини".

"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині", – повідомило міністерство.

Зазначається, що про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС й українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на зустрічі в п’ятницю.

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"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти", – підсумовується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.