Словаччина заборонила імпорт українського зерна через виявлений пестицид
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Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Рішення про обмеження у Словаччині ухвалили після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, "було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини".
"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині", – повідомило міністерство.
Зазначається, що про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС й українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на зустрічі в п’ятницю.
"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти", – підсумовується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.
Будь ласка, зачекайте...
ПоволжяАфрики? Ні? Чи хитродупі бізнесменивирішили скористатися відміною мита, та зайнятися демпінгом у ЄС? А куди ж клованська влада дивиться?(риторичне запитання)
Цілком можливий варіант , що я займаюся сільським господарством більше часу аніж Володимир Павлович на світі живе , при цьому не в кабінеті сиджу а в основному у кабіні якоїсь техніки , якщо вихідний у судах , бо це тільки зеслуги у нас янголи а решта українців у нас без вини винні (( , саме тому в курсі всього .
всі розумні люди в світі вже знають що піл словосполученням УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ховається товар, який продає якийсь бізнесюк і до України він має відношення лише місцем реєстрації бізнесу.
це реалії **********, світ гльобальний, кордони між країнами поступово стираються...
але коли трапляється якийсь зашквар ми реагуємо точно так як сто років тому - це ганьба України, це нас звинувачує словаччина, тощо...
дуже зручно для бізнеса, який, до того ж пролобіював через куплених депутатів замазюкування обличчя хабарників щоб їм було комфортно жити поряд з нормальними людьми а не отримувати плювки межиочі.
как то словаки отказались покупать у Польши яйца , т к чтам обнаружили не те корма .
И в Словакии просто исчезли яйца ,
для Братиславы вопрос решался просто - 15 км до Австрии и там покупали яйца.
короче словакам можно не удивляться. Но если бы зерно с Украины не продавали бы по демпингу, то словаки бы год перетерпели и пестициды в зерне ради поддержки Украины
Прокуратура Украины должна поинтересоваться таможней и компаниями из-за которых скандал в Словакии и Польше.
Наприклад колись у нашому місті піпл кидив бумажки, цигарки, інше сміття прямо собі під ноги.
Знаєте як відучили ? В самому центрі на площі перехожих знімали місцеві ЗМІ, а потім то всьо неподобство транслювали і ганьбили засранців.
Це дійсно допомогло.
Мешканці відучились смітити в людних містах.
Проте. Там , де ніхто не бачить, зокрема, в природній місцевості з розтанувшим снігом сходять не проліски, а пакети зі сміттям, пляшки, купа мотлоху, яку викидають туди прямо з автівок на ходу.
Украіні мало словакі допомагають? Гегера проросійські депутати у відставку відправили їзза літаків . Там іде своя возня политична , а тут бариги такий козирь кинули проросійським силам у Словаччіни , то вони проти НАТО мітингували , зараз проти зерна.
ВИ БИ ЛЕПШЕ ДО МЕНЕ ПРИСЛУХАЛИСЬ , бо я у політичні сварки на Цензорі не граюсь , а пишу те що е найсапрвді
у Киеві е інститут пестицидів і полимерних масс ( може назву змінили )НА ВДНХ .
так до нього привозили усі роки існування травлених на полях сілян і робитніків химіндустріі.
підхід у безграмотного комуняцького бидла типовий- баби ще наражають
у ЕС е норми , в Україні докі діють бариги - ТО АВТО У ДВІЧІ ДОРОЖЧЕ ПРОДАЮТЬ ( а депутатів заставили проголосувати відмину льгітноі розтаможки ) , то пальмове масло пхають у соняшникову олію , у конфетки- все ж дешевше для володарів яхт і вілл на средіземному морі.
а словакі терпіти не хочуть їсти дрянь і їздити на дорожчих авто ради бариг
Як то казали: дружба дружбою, а пиріжки окремо.
Хитрожопість там не пройде.
На заході діє інститут репутації. Наші довбаки не розуміють, що то не фігня якась, а рушійна сила.