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Словаччина заборонила імпорт українського зерна через виявлений пестицид

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

зерно

Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Рішення про обмеження у Словаччині ухвалили після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, "було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини".

"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині", – повідомило міністерство.

Зазначається, що про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС й українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на зустрічі в п’ятницю.

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"Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти", – підсумовується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Їсте , а де ж ви подінетеся (( правда чому обов"язково ДДТ . Пестициди -це збірна назва , а причина шуму більш за все тому що знайшли якісь китайські генерики що ніколи не проходили реєстрацію у ЄС , а у нас на ура розгрібаються бо трішки дешевші аніж препарати европейського походження . Тут іще є один підводний камінь - якщо стосовно ліків , то у нас кожен препарат повинен пройти десять кругів пекла , незважаючи на те що зареєстрований у ЄС , і тільки термін рєєстрації завершився днем з вогнем не знайдеш ніде , а усе китайське лайно для сільського господарства у вільному доступі і всім на це начхати .
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14.04.2023 01:34
+15
Згодний що хитродупі , ніяк не згідний що демпінгували , просто хитро трахнуті хлопчики і дівчатка з мінімальним знанням ринку Європи вирішили швиденько бабла рубонути у Європі поки скасувади квоти і мита , у нас за три копійки все підряд скупили , а у Європі за європейські ціни продали . Брали напряму у господарствах за чорний нал , без ніяких аналізів та підтверджень , на митниці за бабоси порішали , маємо те що є (( Спробуйте щось Нібулону або Кернелу чи АДМ так продати , там документації більше аніж при трансплантації органів ; тут же каравани нескінченним потоком ідуть ,до тих зерновозів ніхто і не заглядає (( у баржу із соняшником можуть бухнути пару зерновозів сої , можуть кожне авто водичкою долити для збільшення ваги зерна , а іноді і відходи засипати у трюм , те саме і на західному кордоні ((
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14.04.2023 01:46
+12
Опять каким то "дешевым" китайским шмурдяком обработали... И ведь даже не будут искать умников которые завезли и которые его использовали...
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14.04.2023 01:09
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шо, до сих пор дихлордифенилтрихлорметилметан? ))
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14.04.2023 01:07 Відповісти
ДДТ краще сказати. Невже це ми їмо?
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14.04.2023 01:20 Відповісти
а що, зараз вже не можно купити дусту або закінчилося дустове мило? Я просто не в курсах.
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14.04.2023 01:23 Відповісти
Ну як би заборонили використовувати у сільському хазяйстві, але це не пестицид, а інсектицид. Теж отрута, але дещо інша.
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14.04.2023 01:37 Відповісти
Їсте , а де ж ви подінетеся (( правда чому обов"язково ДДТ . Пестициди -це збірна назва , а причина шуму більш за все тому що знайшли якісь китайські генерики що ніколи не проходили реєстрацію у ЄС , а у нас на ура розгрібаються бо трішки дешевші аніж препарати европейського походження . Тут іще є один підводний камінь - якщо стосовно ліків , то у нас кожен препарат повинен пройти десять кругів пекла , незважаючи на те що зареєстрований у ЄС , і тільки термін рєєстрації завершився днем з вогнем не знайдеш ніде , а усе китайське лайно для сільського господарства у вільному доступі і всім на це начхати .
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14.04.2023 01:34 Відповісти
Якщо в клювику занести- будь який дозвіл оформлять.
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14.04.2023 01:36 Відповісти
Хліб усі їдять, і навіть ніхто не замислюється, а що там за мука.
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14.04.2023 01:40 Відповісти
Думайте не думайте , борошно від того кращим не буде , а без хліба якось не виходить (( У стандарті на пекарське борошно передбачений навіть відсоток на всяких жучків -черв"ячків та мишачі шубки (( Маєте бажання якісний хліб їсти - самі вирощуйте зернові ( бажано сильні сорти пшениці ) , купляйте жорна і буде вам щастя )) Правда знавці доводять що хліб тільки на заквасці потрібно вчиняти , бо концентровані дріжджі то злодійська вигадка німецьких імперіалістів ))
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14.04.2023 01:52 Відповісти
У нас зараз популярний хліб на заквасці. Хоча хто зна яка там закваска. Я особисто весь хліб стараюся підсушити і їсти хоча б напівсухарики.
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14.04.2023 07:42 Відповісти
Що таке закваска ? Це ті самі дріжджі , просто на старий лад ; рекламний трюк на який купуються . Де різниця - це там де не дріжджове тісто , а на розпушувачах ( смачні багети , тістечка і т. д . ) наскільки це шкідливо судити не буду , не спец у цьому. Щодо сухариків ...... якщо вже є бажання якось себе захистити від плісняви , то потрібно не просто підсушувати а у духовці пропікати , та і то не факт що допоможе , спори грибів річ хитра , у космосі виживають ....
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14.04.2023 11:57 Відповісти
Ясно тепер чому така звєрска печія після печива.
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14.04.2023 07:41 Відповісти
то трансжири
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14.04.2023 09:04 Відповісти
Опять каким то "дешевым" китайским шмурдяком обработали... И ведь даже не будут искать умников которые завезли и которые его использовали...
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14.04.2023 01:09 Відповісти
А шо там шукати - УКРАВІТ наприклад один із них.
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14.04.2023 07:43 Відповісти
Усе упирається у проект такого собі пана Шваба. За його планом у 2024 р на Земній кулі повинен виникнути штучний голод і масова загибель населення. Все робиться так само як в Україні в 1930-33 рр. Спротиву проти такої дії вже не буде. Бо під шум штучної пандемії КОВІДОМ більшість населення Демлі прокололи шмурдяком і провели масове нейролінгвістичне програмування. І тепер що ЗМІ збрешуть те й населення проковтне
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14.04.2023 10:59 Відповісти
Ого вас попердолило))) И без всяких прививок)))
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14.04.2023 16:39 Відповісти
Взагалі-то там щось було про експорт зерна для голодуючих Поволжя Африки? Ні? Чи хитродупі бізнесмени вирішили скористатися відміною мита, та зайнятися демпінгом у ЄС? А куди ж клованська влада дивиться?(риторичне запитання)
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14.04.2023 01:12 Відповісти
Згодний що хитродупі , ніяк не згідний що демпінгували , просто хитро трахнуті хлопчики і дівчатка з мінімальним знанням ринку Європи вирішили швиденько бабла рубонути у Європі поки скасувади квоти і мита , у нас за три копійки все підряд скупили , а у Європі за європейські ціни продали . Брали напряму у господарствах за чорний нал , без ніяких аналізів та підтверджень , на митниці за бабоси порішали , маємо те що є (( Спробуйте щось Нібулону або Кернелу чи АДМ так продати , там документації більше аніж при трансплантації органів ; тут же каравани нескінченним потоком ідуть ,до тих зерновозів ніхто і не заглядає (( у баржу із соняшником можуть бухнути пару зерновозів сої , можуть кожне авто водичкою долити для збільшення ваги зерна , а іноді і відходи засипати у трюм , те саме і на західному кордоні ((
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14.04.2023 01:46 Відповісти
бачу - людина в темі
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14.04.2023 07:45 Відповісти
а ви думали що лише ви в курсі справ наших перекупників ? Якщо вирощуєте зернові , то запитайте водіїв , які ваш урожай вивозять , про справи у портах , вони вам і не таке розкажуть (( Для прикладу , про зерновоз з бруто у 200 тонн чули і як його у Миколаєві відмовилися приймати у порту ? Чи може вам розповісти що таке форма 2 і з чим її смакують ?
Цілком можливий варіант , що я займаюся сільським господарством більше часу аніж Володимир Павлович на світі живе , при цьому не в кабінеті сиджу а в основному у кабіні якоїсь техніки , якщо вихідний у судах , бо це тільки зеслуги у нас янголи а решта українців у нас без вини винні (( , саме тому в курсі всього .
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14.04.2023 11:43 Відповісти
В подтверждение ваших слов) Еще когда возили зерно на Севастополь, часто видел как низ фуры грузили пятым класом, а сверху третьим) И насчет перегруза... В году где то 19-м, правда сейчас не помню уже точно на каком именно участке дороги, кажись между Новотроицким и Каховкой, был положен на несколько десятков км новый асфальт... И колея от одной фуры глубиной сантиметров 10... Это же полюбому еле полз, но все равно полз... И спереди меня ехали другие фуры, по ним видно, что груженные, но они колеи не оставляли и не раздавливали ту колею... Так что вполне возможно, что это и был тот клиент с 200 тонами) А на следующий год мне под комбайн пригнали одного, хотел 50 тонн загрузить) Дело было после обеда, загрузил его положенные ему 27 тонн, и комбайн "поломался"))) И как он там не танцевал, но так с этим весом и уехал)))
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14.04.2023 16:26 Відповісти
знайомий приватний перекупник розповідав, що зараз з перегрузом дуже строго - штраф захмарний. І по осям дивляться (возить на Одесу).
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14.04.2023 22:23 Відповісти
Більше навряд - мені 65
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14.04.2023 22:20 Відповісти
Зешобла и здесь себя скомпрометировала в лице Украины
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14.04.2023 01:24 Відповісти
от цікаво...

всі розумні люди в світі вже знають що піл словосполученням УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ховається товар, який продає якийсь бізнесюк і до України він має відношення лише місцем реєстрації бізнесу.

це реалії **********, світ гльобальний, кордони між країнами поступово стираються...

але коли трапляється якийсь зашквар ми реагуємо точно так як сто років тому - це ганьба України, це нас звинувачує словаччина, тощо...

дуже зручно для бізнеса, який, до того ж пролобіював через куплених депутатів замазюкування обличчя хабарників щоб їм було комфортно жити поряд з нормальними людьми а не отримувати плювки межиочі.
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14.04.2023 01:35 Відповісти
Умнічка,. Дякую
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14.04.2023 06:50 Відповісти
Де контроль якості перед відправкою? В такий час і так зганьбитись!
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14.04.2023 01:50 Відповісти
Бляха, що там наші вже понакидали..читаю коменти і хоч би одне з нас сказало, що словаки не праві )))
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14.04.2023 01:59 Відповісти
Словаки выдрессированы австро-Венгрией столетиями , они законопослушны .
как то словаки отказались покупать у Польши яйца , т к чтам обнаружили не те корма .
И в Словакии просто исчезли яйца ,
для Братиславы вопрос решался просто - 15 км до Австрии и там покупали яйца.

короче словакам можно не удивляться. Но если бы зерно с Украины не продавали бы по демпингу, то словаки бы год перетерпели и пестициды в зерне ради поддержки Украины
Прокуратура Украины должна поинтересоваться таможней и компаниями из-за которых скандал в Словакии и Польше.
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14.04.2023 03:42 Відповісти
Дякую, все зрозуміло. Працюємо за бабло. Була кращої думки про Вас
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14.04.2023 06:54 Відповісти
Панi, не берiть тяжкого в руки, а дурного в голову. SURE, вiдпустить.
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14.04.2023 08:09 Відповісти
Если бы не думал, шо вы можете быть и муСЧиной-приставалой, подумал бы , шо это прпосто почерк италены-схiднячки (нянi калатающих щелепою)...
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14.04.2023 08:13 Відповісти
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14.04.2023 12:16 Відповісти
А що не так ?
Наприклад колись у нашому місті піпл кидив бумажки, цигарки, інше сміття прямо собі під ноги.
Знаєте як відучили ? В самому центрі на площі перехожих знімали місцеві ЗМІ, а потім то всьо неподобство транслювали і ганьбили засранців.
Це дійсно допомогло.
Мешканці відучились смітити в людних містах.
Проте. Там , де ніхто не бачить, зокрема, в природній місцевості з розтанувшим снігом сходять не проліски, а пакети зі сміттям, пляшки, купа мотлоху, яку викидають туди прямо з автівок на ходу.
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14.04.2023 08:13 Відповісти
Согласен, пестицидных нуворышей Можно и без скрытой камеры снимать, прямо в игорном доме, где они спускают деньги своего сельхоз хозяйства, бо тупi. Там просчитать нормы для внесения химии в грунт, моск отсутствует (имею ввиду деток совковых голiв колгоспiв, котрим у спадок достались прихватизированные хозяйства).
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14.04.2023 08:22 Відповісти
Як казала одна моя досвідчена знайома - якщо не знаешь як робити - роби по закону . У СЛОВАЧЧІНІ словаки мітинги роблять проти українського зерна, бо українські бариги демпингують .

Украіні мало словакі допомагають? Гегера проросійські депутати у відставку відправили їзза літаків . Там іде своя возня политична , а тут бариги такий козирь кинули проросійським силам у Словаччіни , то вони проти НАТО мітингували , зараз проти зерна.

ВИ БИ ЛЕПШЕ ДО МЕНЕ ПРИСЛУХАЛИСЬ , бо я у політичні сварки на Цензорі не граюсь , а пишу те що е найсапрвді
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14.04.2023 12:21 Відповісти
А я бы перед следующими выборами поинтересовался (сделал бы опрос) у зебильего 73% от 37% всего проголосовавших граждан, а это составит не более 10% от всех, кто мог бы проголосовать, мол вы и дальше желаете давиться пестицидами, спасибо словакам , глаза нам открывшим.
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14.04.2023 08:07 Відповісти
Ну так пестицидами травлять українців ще з часів комуняк
у Киеві е інститут пестицидів і полимерних масс ( може назву змінили )НА ВДНХ .

так до нього привозили усі роки існування травлених на полях сілян і робитніків химіндустріі.

підхід у безграмотного комуняцького бидла типовий- баби ще наражають
у ЕС е норми , в Україні докі діють бариги - ТО АВТО У ДВІЧІ ДОРОЖЧЕ ПРОДАЮТЬ ( а депутатів заставили проголосувати відмину льгітноі розтаможки ) , то пальмове масло пхають у соняшникову олію , у конфетки- все ж дешевше для володарів яхт і вілл на средіземному морі.

а словакі терпіти не хочуть їсти дрянь і їздити на дорожчих авто ради бариг
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14.04.2023 12:15 Відповісти
Добра новина , хоть зерно останется, буде що їсти.
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14.04.2023 06:00 Відповісти
А ти у ісраїлі - голодуєш без українського зерна?
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14.04.2023 06:33 Відповісти
Не тринди
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14.04.2023 06:51 Відповісти
Мож вы - Безугла, чи и того пикантней, вереСЧучка? Звиняюсь, може Вы - шо не так, може - я...
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14.04.2023 08:15 Відповісти
З пестицидами. Дякую.
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14.04.2023 07:45 Відповісти
У нас того зерна вистачить кілька років не сіявши харчуватися , іще залишиться і вам привезти у разі чого (( це щодо кількості ..... щодо якості тут не все так радісно , швидше навпаки , і це не тільки через застосування певних пестицидів , а і специфіка того що вирощують бо в основному сорти з малим вмістом клейковини .... хліб печуть із такого борошна з додаванням різних покращувачів , а до того ж шкутильгає зберігання , зерно на млини часто надходить пошкодженим.
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14.04.2023 11:50 Відповісти
ЄС, пішовши на зустріч знекровленій України, отримує неповагу і відвертий обман. Де ж наші органи, які мали б контролювати проведення проб відправляємого зерна? Вирішиши збагатитися? Хай там песцицидних буде навіть кілограм, тут головне репутація на багато років. А посадові особи, які зганьбилися підуть послами в якісь країни?
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14.04.2023 07:31 Відповісти
Це ще раз нагадує, що у України немає союзників, а є тільки партнери.
Як то казали: дружба дружбою, а пиріжки окремо.
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14.04.2023 07:52 Відповісти
Вы имели ввиду зебилов, которые вместо конфетки, пытаются втюрить лайно? Не распылялись бы на потоки, а отправляли , как и было согласовано с турко-кацапами , по развивающимся странам, то зебилам за это аборигены еще и ноги бы целовали и не было бы такого профанистого скандала... ЗЫ... кацапы получается были правы, когда истерили, шо зерно уходит не по назначению. Мож они знали, шо зерно было пестицидное и в такий кшталт пекчись об здоровье "загнивающего" Запада?
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14.04.2023 07:59 Відповісти
Йошкин бабай... Отдать зебилам зернопотоки, считай выбросить зерно на свалку. А шо говорить о хлебе внутреннего потребления, если нет даже экспортного контроля надлежащим образом. ЗЫ... Правду люди говорят, шо удел безмозглых - до бесконечности повышать свой уровень квалификации в овладении шармом танца КРАБА.
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14.04.2023 07:53 Відповісти
Правильно словаки сделали!!! Бо мы от кацапско-совкового лайна далеко не ушли. Мало того , шо себя травим, дык, пытаемся травонуть и своих союзников... Мож это нас образумит. Если ОПА не среагирует на скандал, в пользу искоренения зла, нас и дальше будут пичкать пестицидами в хлебе. ЗЫ... В погоне за прибылью, чого ще не утнуть тупi та безпардоннi клоуны. Остается только догадываться.
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14.04.2023 08:38 Відповісти
Треба бути більш чесними.
Хитрожопість там не пройде.
На заході діє інститут репутації. Наші довбаки не розуміють, що то не фігня якась, а рушійна сила.
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14.04.2023 08:45 Відповісти
Золотi слова.
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14.04.2023 09:49 Відповісти
А мы это всё жрём без всяких пров ерок.
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14.04.2023 09:11 Відповісти
Аніж критикувати ліпше задумайтесь що їдять в Україні. Бо українців нищить не тільки Путін.
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14.04.2023 09:37 Відповісти
Дякувати Словаччині, щось мені перехотілося куштувати великодню паску
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14.04.2023 10:29 Відповісти
 
 