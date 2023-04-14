Россия активнее атакует Бахмут. Применяет "вагнеровцев" и ВДВ, - британская разведка

Россияне ужесточили атаки на Бахмут в Донецкой области. Защитники Украины удерживают западные районы города.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

В разведке сообщают, что украинцы удерживают западные районы города. В последние 48 часов они подверглись особо интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской армии.

По данным британской разведки, штурмовые группы "Вагнера" продолжают основное наступление через центр города, тогда как российские воздушно-десантные войска (ВДВ) изменили часть подразделений "Вагнера", обеспечивающих северный и южный фланги операции.

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"Украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но организованно уходят с позиций, которые они были вынуждены покинуть", - отмечают в Минобороны Британии.