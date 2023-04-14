РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5383 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
3 290 23
Великобритания (4236) война (46506) разведка (3996) Бахмут (Артемовск) (1528)

Россия активнее атакует Бахмут. Применяет "вагнеровцев" и ВДВ, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

Россияне ужесточили атаки на Бахмут в Донецкой области. Защитники Украины удерживают западные районы города.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

В разведке сообщают, что украинцы удерживают западные районы города. В последние 48 часов они подверглись особо интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской армии.

По данным британской разведки, штурмовые группы "Вагнера" продолжают основное наступление через центр города, тогда как российские воздушно-десантные войска (ВДВ) изменили часть подразделений "Вагнера", обеспечивающих северный и южный фланги операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг штурмует Бахмут 40-50 раз в сутки, город ровняют с землей, - Маляр

"Украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но организованно уходят с позиций, которые они были вынуждены покинуть", - отмечают в Минобороны Британии.

Россия активнее атакует Бахмут. Применяет вагнеровцев и ВДВ, - британская разведка 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Організовано йдуть з позицій, але учора успіхів в орків не було та і ЗСУ мало достатньо БК. Навіть питання наскільки орки просунулися біля залізничного вокзалу не відомо
показать весь комментарий
14.04.2023 09:40
+4
Кацапська десантура боїться заходити в місто , бо наші мінують багатоповерхівки , і коли туди вже заходять орки , раптом стається великий бада-бум . !!
А от пригожинську петушарню , їхньому власнику не шкода ..
показать весь комментарий
14.04.2023 09:45
+3
хай Бахмут буде прокляттям для рашистських виродків і пекельною могилою
показать весь комментарий
14.04.2023 09:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Організовано йдуть з позицій, але учора успіхів в орків не було та і ЗСУ мало достатньо БК. Навіть питання наскільки орки просунулися біля залізничного вокзалу не відомо
показать весь комментарий
14.04.2023 09:40 Ответить
Кацапська десантура боїться заходити в місто , бо наші мінують багатоповерхівки , і коли туди вже заходять орки , раптом стається великий бада-бум . !!
А от пригожинську петушарню , їхньому власнику не шкода ..
показать весь комментарий
14.04.2023 09:45 Ответить
Подрыв здания, которое гуляет по сети ?
Там же объяснение, подорвали при отходе. Что бы не заняли высотное здание господствующее над другими.
показать весь комментарий
14.04.2023 09:49 Ответить
Не зданія , а - зданій .!! Там підірвали не одну споруду ..
Те відео що гуляє по мережі - лише один епізод .
показать весь комментарий
14.04.2023 09:55 Ответить
Бахмутський демон в Телеграмі: "Те, що сьогодні сталося на Космонавтів, залишило там лежати значну кількість підарів."
"А підарам я співчуваю, багато сюрпризів є, ой багато. І трупів під руїнами теж буде багато. "
показать весь комментарий
14.04.2023 09:55 Ответить
Піддався на російські фейки? А те що це можуть бути удари керованими авіабомбами чи х-29?
показать весь комментарий
14.04.2023 09:57 Ответить
Там самі наші бійці про це говорять .
А бомби кацапи теж скидають .
показать весь комментарий
14.04.2023 10:00 Ответить
Да как вы смеете такое писать Я был забанен неделю назад здесь,когда написал что здание Бахмутского горсовета подорвали при отступлении,чтоб ****** свой флаг в него не в сунули..и налоговую.А Вы за бадабумы рассказываете.Вы все врети...Это все ****** вагнеровские взрывают,они маньяки..Захватывают и взрывают дома... Нельзя правду(гадости в понимании многих людей)писать открыто и дискредитировать..Вы что....
показать весь комментарий
14.04.2023 10:59 Ответить
Бахмут фактично вже захоплено паРашею. вірніше те, що від нього лишилося.
показать весь комментарий
14.04.2023 09:47 Ответить
Якщо захоплено, то хто ж тоді їх там вбиває сотнями?
показать весь комментарий
14.04.2023 09:56 Ответить
захоплено місто, а не ті, хто в ньому воював. вони відступили, але все одно воюють далі.
показать весь комментарий
14.04.2023 10:36 Ответить
В котрий раз захоплено? Вже в сотий?
Українські військові у Бахмуті продовжують утримувати оборону та знищувати так звані "елітні" війська росіян. Мова йде про десантників, яких кинули на підсилення найманців ПВК "Вагнера" Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

БАХМУТ, П'ЯТНИЦЯ 14 КВІТНЯ 2023 09:28
показать весь комментарий
14.04.2023 10:42 Ответить
нахєра мені той речник, що бреше на говномарафоні та повідомлення з "росбізнесконсалтінгу? вчора розмовляв з хлопцями у Бахмуті, кацапи вже захопили з/д вокзал, а ЗСУ контролює максимум 25% міста. але контролює - це просто гучна фраза, насправді вони в ці 25% міста ще, станом на вчора, могли робити вилазки та де-ніде можуть пересуватися по місту. а насправді місто вже можна вважати втраченим.
показать весь комментарий
14.04.2023 10:55 Ответить
Краще марафон, ніж кремлівські тролі, які вже в сотий раз розповсюєують ІПСО про захоплення Бахмуту
показать весь комментарий
14.04.2023 11:02 Ответить
ось на, подивись цього "кремлівського троля", прямісінько із самого Бахмуту "тролить": https://www.youtube.com/watch?v=NgjpVuWEvLY ,або продовжуй жерти лайно з говномарафону.
показать весь комментарий
14.04.2023 11:06 Ответить
Відео прямісінької з Бахмуту як раз суперечить твоїм словам про його захоплення, а ми більше ні про що інше мову не ведемо і поки іншої інформації немає, обмежимось лише інформацією з Марафону про те, що місто не захоплено і крапка, а про інші матеріали з телемарафону я мову вести не збираюсь. І зараз Бахмутський демон пише: "Ми досі тримаємо коридор на Констаху, не даємо підарам зайти за залізницю, їх штурми Іванівського і Хромового є невдалими. Ще добу виграли, як буде далі - не прогнозую." Тому слова з марафону не суперечили дійсності
показать весь комментарий
14.04.2023 11:16 Ответить
угу, якщо займатися буквоїдством, то я написав як раз для цього, що 25% міста так-сяк контролюється ЗСУ, але по факту місто втрачене.
показать весь комментарий
14.04.2023 11:22 Ответить
Ни одного звука взрыва не слышно, даже отдаленно. Полная тишина на фоне. Он в самом деле в Бахмуте?
показать весь комментарий
14.04.2023 11:25 Ответить
на момент знімання відео десь у двох кілометрах від Бахмуту.
показать весь комментарий
14.04.2023 11:27 Ответить
хай Бахмут буде прокляттям для рашистських виродків і пекельною могилою
показать весь комментарий
14.04.2023 09:49 Ответить
Активніше атакує....
А до цього було пасивно чи як ?
показать весь комментарий
14.04.2023 09:55 Ответить
До цього просто передохли після попередніх атак
показать весь комментарий
14.04.2023 10:00 Ответить
Цікаво, проблеми поповнення яких запасів? Зброї, ***********,чи людей?
показать весь комментарий
14.04.2023 12:27 Ответить
 
 