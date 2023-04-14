Россия активнее атакует Бахмут. Применяет "вагнеровцев" и ВДВ, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне ужесточили атаки на Бахмут в Донецкой области. Защитники Украины удерживают западные районы города.
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
В разведке сообщают, что украинцы удерживают западные районы города. В последние 48 часов они подверглись особо интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской армии.
По данным британской разведки, штурмовые группы "Вагнера" продолжают основное наступление через центр города, тогда как российские воздушно-десантные войска (ВДВ) изменили часть подразделений "Вагнера", обеспечивающих северный и южный фланги операции.
"Украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но организованно уходят с позиций, которые они были вынуждены покинуть", - отмечают в Минобороны Британии.
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А от пригожинську петушарню , їхньому власнику не шкода ..
Там же объяснение, подорвали при отходе. Что бы не заняли высотное здание господствующее над другими.
Те відео що гуляє по мережі - лише один епізод .
"А підарам я співчуваю, багато сюрпризів є, ой багато. І трупів під руїнами теж буде багато. "
А бомби кацапи теж скидають .
Українські військові у Бахмуті продовжують утримувати оборону та знищувати так звані "елітні" війська росіян. Мова йде про десантників, яких кинули на підсилення найманців ПВК "Вагнера" Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
БАХМУТ, П'ЯТНИЦЯ 14 КВІТНЯ 2023 09:28
А до цього було пасивно чи як ?