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Новости За рубежом
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суд (24691) США (23153) секретные документы (92) Тейшейра Джек (7)

Тейшейра, подозреваемый в "сливе" секретных документов, предстанет перед судом в пятницу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

тейшейра,джек

Чиновник Национальной гвардии из Массачусетса Джек Тейшейра, подозреваемый в ливне в сеть тайных документов, предстанет перед судом уже в пятницу 14 апреля.

Об этом сообщает CBS News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

21-летнему Джеку Тейшейре, из-за которого, как подозревают, сотни страниц документов с грифом "секретно" оказались на сервере геймерской платформы, грозят обвинения по Акту о шпионаже в сознательном распространении важной информации, касающейся национальной и международной безопасности. Вопрос рассмотрит суд в Бостоне.

Сейчас считается, что именно он является лицом, которое систематически сливало секретные документы с разведданными США на сервер геймерской платформы Discord.

Смотрите: Подозреваемый в "сливе" секретных документов Пентагона разоблачен с помощью интерьера кухни, - The New York Times. ФОТО

Также стало известно, что юноша попал на работу в 102-й разведывательный отдел в 2019 году как специалист по киберсистемам.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".

ФБР уже арестовало подозреваемого в "сливе".
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Топ комментарии
+4
А в нас зрадники у раді сидять під зеленою спідницею і все так нормально....
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14.04.2023 10:15
+3
Да, дибіл, повипендрювався перед друзями. Тепер буде мотати срок років 20 якщо не більше.
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14.04.2023 10:12
+2
Якщо наші військові користються Стралінком Маска, то це може стати ще більшим витоком даних, бо Маск - це ворог України, який виступає за її розчленування, який викупив Твітер заради іншого ворога України, який також хоче її розчленувати і заплатив 70 млрд заради Трампа, російських терористів та твіт дімона, що Україна має зникнути. В такому разі ху#ло з маском може мати доступ до всіх оперативних даних з полю бою. Треба вимагати перевірити захищеність даних супутникового зв'язку і або виключити будь-яку можливість доступуп до них людям Маска або перейти на іншу мережу супутникового зв'язку.
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14.04.2023 10:10
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Правила форума Совет форумчан
Ось і буде йому Страстна п"ятниця.
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14.04.2023 10:00 Ответить
Вся кибербезопасность всегда спотыкается на факторе человека, на социнжиринге и просто тупости)
Технически все может быть идеально, а банальная уборщица по шваброй поломать всю систему.
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14.04.2023 10:02 Ответить
може батя додому приніс бамажки, а він сфоткав.
Або може дали зробити презентацію в паверпоїнті пацанчику, бо не царське це діло.
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14.04.2023 10:05 Ответить
Треба судити тих..хто так недбало охороняв ці таємні документи, а цей геймер скористався недолугістю чинів.
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14.04.2023 10:06 Ответить
Шо то за секретні та найсекретніші документи,якшо геймер їх може дістати?
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14.04.2023 10:08 Ответить
Там же написано. В першу чергу він фахівець з кіберсистем 102-го розвідувального відділу. А дома він може бути хоч геймером, хоч геєм, і навіть транссексуалом. Це не має ніякого відношення до справи.
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14.04.2023 10:26 Ответить
просто все сделано на доверии.. у него уверен ай кью высокое и тесты он прошел всех спецов а вот лоханулись у пацана распирало чувство вяличия от идиотизма... говорят же в народе ну такой вумный аж дурной и страшный.. вот и так тут а надо то просто разрыв в проверке пришел на службу разделся тебя доктор охраной осмотрели везде во всех полостях рот уши простите задница....а у женщин +гинеколог.. и голышом прошел метров 10-20 в другую комнату и оделся в чистую одежду обувь для службы внутри помещения... сканеры всякие и прибор стирающий выжигающий любую флешку микроскопическую даже если теоретически кто то сбросил на нее запись с компа каждый ком должен иметь камеру кто работает с каждого компа на сервер охраны издет информация кто в какое время запрашивал документ какой и с какой цель. компы поставить без вай фай и юсб входов подключений есть такие... никаких телефонов никакой личной любой аппарату во внутрь помещений кроме того вся сеть замкнутая не имеет выход в Интернет тебе надо данные подаешь письменную заявку и работай получив через полчаса час сутки документы в копия на свой комп или распечатку файлов.. отработал сдай отчет покажи все свои пометки записи и под роспись отчитайся и домой со службы в обратном порядке снять все голышом и осмотром- а там душевая переоделся в свое..и на улицу и домой...
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14.04.2023 10:16 Ответить
я впевнений що для нього війна в Україні така сама гра в інтернеті .
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14.04.2023 10:10 Ответить
Якщо наші військові користються Стралінком Маска, то це може стати ще більшим витоком даних, бо Маск - це ворог України, який виступає за її розчленування, який викупив Твітер заради іншого ворога України, який також хоче її розчленувати і заплатив 70 млрд заради Трампа, російських терористів та твіт дімона, що Україна має зникнути. В такому разі ху#ло з маском може мати доступ до всіх оперативних даних з полю бою. Треба вимагати перевірити захищеність даних супутникового зв'язку і або виключити будь-яку можливість доступуп до них людям Маска або перейти на іншу мережу супутникового зв'язку.
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14.04.2023 10:10 Ответить
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14.04.2023 10:49 Ответить
В ЗСУ багато видів зв'язку, і Старлінк лише один із них. Я вам навіть більше скажу, що часто в хід йде і звичайний телефон, особливо в період АТО це все було. Все це може варіюватись в залежності від того, що подавили російські РЕБи.
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14.04.2023 10:56 Ответить
Да, дибіл, повипендрювався перед друзями. Тепер буде мотати срок років 20 якщо не більше.
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14.04.2023 10:12 Ответить
А в нас зрадники у раді сидять під зеленою спідницею і все так нормально....
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14.04.2023 10:15 Ответить
людям плювати якщо вони нічого не роблять
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14.04.2023 11:02 Ответить
Господи! До чего ж на нашего Бакланова похож....(с)
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14.04.2023 10:20 Ответить
Ппц, 21 год так засрать свою карьеру, кроме того еще и свободы на несколько лет, идиот просто сломал себе жизнь непонятно чего ради.
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14.04.2023 10:22 Ответить
Навпаки, людина з звичайного очкарика клерка перетворилася на відому усьому світу гравця, за інтерв'ю з яким він отримає гонорар більше своєї річної зарплати.

А якщо це все було взагалі вкидом, то він ще героєм стане, щ часом, а не злочинцем.

Та і якщо злочинцем, то на платформі ігри, дискорд, ці дані буде доведено що вкрадені, а не навмисно надіслані, п отже, невеликий штраф загрожує.
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14.04.2023 10:36 Ответить
Ну какие деньги, если он лет 20 своей жизни просто вычеркнул? Смысл от того гонорара через 20 лет, когда вся молодость просрана, он бы за эти 20 лет все равно заработал бы денег, но жил бы свободным человеком и радовался жизн
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14.04.2023 14:27 Ответить
Там их не понять, во первых, выпускают через пять лет тому кто пожизненно должен сидеть, во вторых, решения суда нет, посмотрим, получит он 20 лет или нет
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14.04.2023 15:05 Ответить
зато хайпанул на весь мир …. а то про сноудена забывать стал
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14.04.2023 10:40 Ответить
Лет на 20 может присесть спокойно. Олух.
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14.04.2023 10:26 Ответить
Питання навіть не до нього. Питання до усієї системи захисту таких документів.
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14.04.2023 10:32 Ответить
Коли вже напишуть, що він - трампіст ?
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14.04.2023 10:32 Ответить
От цікаво. Він лівак, типа Сноудена? Чи просто дебіл? Так чи інакше, піднасрати йому вдалося некисло.
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14.04.2023 10:39 Ответить
"потрапив на роботу у 102-й розвідувальний відділ у 2019 році як фахівець з кіберсистем"

В 17- років потрапив у розвідувальний відділ як фахівець.?..мммдя. Круто, що тут скажеш...
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14.04.2023 11:34 Ответить
щось португальці(фодас , каралю па) скурвилися.Що головний в ООН,що другорядний член нацгвардії в США.
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14.04.2023 12:22 Ответить
Вот это торшер - всех засветил!
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14.04.2023 12:42 Ответить
Звичайно, що в Америці, такі як Тейшейру, будуть відповідати за свої дії. Зато в Україні все навпаки. Зрадники і колобаранти "працюють" в поліції. А МВС і СБУ їх активно приховують. Тому вони зараз, безкарні і плюють на законодавство і громадян України.
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14.04.2023 13:23 Ответить
 
 