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Деоккупация Крыма будет реализована и военным, и дипломатическим путем, - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

Освобождение оккупированного Крыма будет определять сама Украина. Это может быть и дипломатическим и военным путем.

Об этом в интервью Укринформу заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что на сегодняшний день у нас есть оба пути - и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. К примеру, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть - дипломатическим. Крым – и об этом говорит президент Зеленский, и все руководство страны – неотъемлемая часть Украины.

И министр сегодня в речи (Дмитрий Кулеба на Черноморской конференции безопасности в Бухаресте. - ред.) также сказал, что если вы слышите голоса, что где-то там можно Крым возвращать после, что давайте сначала одно, а потом другое – то это неправда и Украина отклоняет и категорически не согласна с такими мнениями", - отметила она.

По словам Джапаровой, "возвращение Крыма будет определять сама Украина".

"И имея войну, этот путь, очевидно, будет реализован двумя треками – и военным, и дипломатическим", – добавила она.

В то же время, главной победой Джапарова считает то, что "мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины".

"Главным уроком для нас именно "крымский урок". Поскольку тогда, в 2014 году, мы как страна, и мир как сообщество, не могли остановить это зло, и оно расползлось. Все наши дипломатические переговоры и попытки, особенно европейских лидеров, найти такой язык, который бы услышал путин, или такого лидера, которого он услышал, путин воспринял как слабость и совершил следующий шаг своей агрессии 24 февраля. Поэтому этот "крымский урок", о котором мы сегодня говорим на Черноморской конференции безопасности, очень важен", - отметила замглавы МИД.

Читайте: Крым необходимо освободить для обеспечения безопасности судоходства в Черном море, - Резников
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Топ комментарии
+12
Не врите. Дипломатичным не выйдет. Только военным путем выйдет.
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14.04.2023 12:35
+11
Сначала рашистов выбьем из крыма, а потом дипломатически засунем ихние паспорта им в жопу. Типо так?
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14.04.2023 12:41
+9
Ох уже ці нострадамуси.
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14.04.2023 12:35
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Не врите. Дипломатичным не выйдет. Только военным путем выйдет.
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14.04.2023 12:35 Ответить
Дипломатичним ми вже "звільняли" до 2022 року. Всі тільки про це і говорили. А про військовий взагалі казали, що це неможливо.
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14.04.2023 12:37 Ответить
Ты пойдёшь освобождать военным, раз так настаиваешь?
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14.04.2023 13:24 Ответить
Ох уже ці нострадамуси.
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14.04.2023 12:35 Ответить
Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину - дипломатичним. і їй не здається ,що з Хорватією рашист,котрий до сьогодні ,дипломатичним шляхом ,не віддав нікому і метра окупованої ним землі не воював.???
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14.04.2023 12:38 Ответить
Хорватия вернула не все территории.
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14.04.2023 16:03 Ответить
Повна дурня. Я взагалі не розумію, як, здавалось би серйозні дорослі люди з вищих ешелонів влади верзуть такі нісенітниці. Ці люди точно спроможні керувати країною? Як вони потрапили на такі посади? Країна абсурду.
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14.04.2023 12:40 Ответить
добре в криворижській школі навчалися
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14.04.2023 13:10 Ответить
Сначала рашистов выбьем из крыма, а потом дипломатически засунем ихние паспорта им в жопу. Типо так?
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14.04.2023 12:41 Ответить
Полуглупое заявление.
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14.04.2023 12:47 Ответить
У міністерстві корабельних сосен прибуло. Злі язики кажуть, що це нова любофф найближчого соратника Бєні.
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14.04.2023 12:47 Ответить
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14.04.2023 12:52 Ответить
Я би додав: ЗСУ та Богу! на мою думку, це зовсім слушно та справедливо
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14.04.2023 12:58 Ответить
пиз*іти - не мішки ворочати.
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14.04.2023 13:00 Ответить
Крим звільнять або військовим шляхом, або він залишиться окупованим. А оці балачки про дипломатію лише дають росіянам надію, замість того щоб вони збирали свої манатки й тікали з Криму.
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14.04.2023 13:00 Ответить
Якісь дивні заяви пішли від пулу кримсько-татарських представників. То Ташева з Чийгозом заговорили про неоднозначність в питаннях кримського майна та документації виданої в період окупації, всупереч багаторазовим заявам українського керівництва на протязі всіх років окупації, що всі ці документи є юридично нікчемними. Тепер про дипломатичні зусилля. Я розумію, що побачивши в що перетворились українські міста та села в наслідок військових дій татарам зовсім не хочеться, щоб їхнє майно також стало попелом. Можливо, вони вже мають якісь сепаратні домовленності з пуйлом?
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14.04.2023 13:03 Ответить
Можливий вплив Туреччини.
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14.04.2023 13:13 Ответить
легализация самозахватов и строительство на этих землях.
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14.04.2023 14:00 Ответить
Деокупацію Криму буде реалізовано і військовим, і дипломатичним шляхом

Пострілюючи за столом переговорів, чи перемовляючись на передовій між пострілами?
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14.04.2023 13:33 Ответить
👍👍👍
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14.04.2023 13:38 Ответить
 
 