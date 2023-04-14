Мэра Полтавы Мамая уволили с должности. Так решил суд
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Александр Мамай освобожден от должности городского головы Полтавы по решению Высшего антикоррупционного суда.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Мамая уволено в связи со вступлением в силу приговора Высшего антикоррупционного суда, в соответствии с которым он был приговорен к условному сроку, а также получил запрет в течение года занимать руководящие должности.
"4 апреля 2023 года вступил в законную силу приговор ВАКС от 02.03.2023, которым Полтавский городской голова А.Мамая признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений22. исполнительным комитетом Полтавского городского совета О.Мамая уволена с занимаемой должности и издана трудовая книжка с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства", - говорится в сообщении.
В САП напомнили, что Мамай в соответствии с соглашением о признании виновности перечислил 2 млн грн в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов".
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Львів'янина Володимира Гузія засудили на сім років позбавлення волі за крадіжку п'ятьох пачок сигарет у магазині Стрия. Загальна вартість незаконно привласнених цигарок - 556 грн. Під час розгляду справи у суді чоловік свою провину визнав.
І так, за крадіжку настає кримінальна відповідальність від 300грн, а за грабіж нижньої межі немає.
Бо у нас давно діє правило, що:
Дії, розпочаті як крадіжка, але виявлені потерпілим чи іншими особами і, незважаючи на це, продовжені винною особою з метою заволодіння майном, належить кваліфікувати як грабіж. Крапка.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09#Text
(пункт 4).
"24.11.2022р. о 5 год. 30 хв. зайшов в магазин «Градус», що по вул..С.Стрільців в м.Стрий. В магазині нікого не було і він взяв дві пачки цигарок і поклав у кишеню куртки. Вийшов продавець і спитав чи він щось клав у кишеню, він відповів, що не клав нічого і пішов геть з магазину. Також спочатку був дав продавцеві 200 грн. бо хотів за ці гроші купити цигарки однак продавець пішла в підсобку і пізніше він коли йшов геть то також забрав і ці 200 грн., також коли виходив взяв ще три пачки цигарок, незважаючи на те, що продавець казала не йти."
"обвинувачений ОСОБА_3 ,визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 186 КК України, а фактичні обставини справи, а саме факт відкритого викрадення чужого майна (грабіж), вчиненого в умовах воєнного стану, згідно обвинувального акту не оспорюються учасниками кримінального провадження"
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109648904
Це не проблема суду, що за грабіж в умовах воєнного стану дається не штраф, виправні/громадські роботи, арешт або як максимум срок до 4 років, як раніше. Це у 2022 депутати наприймали, додали у дуже серйозну кваліфікаційну частину статті пункт "в умовах воєнного або надзвичайного стану" - прирівняли до особливо великих розмірів. Тобто це більш серйозна загроза ніж, наприклад, грабіж із застосуванням насильства, повторно, групою осіб, із проникненням у житло... Це типу боротися із мародерством, а тепер до закінчення війни за грабіж в принципі можуть отримати саме стільки, бо мінімум - 7 років (а максимум 10).
Не грабуйте, це дуже дорого коштує. А крадіжка в умовах воєнного стану теж зараз теж від 5 до 8 років. Ага, за 300грн.
Зара ця **** буде гречку збирати на наступні вибори
розбазарюваннярозкрадання чотирьох мільярдів на продуктах для ЗСУ нічого не присудили.
2 компенсація
2 судьям
1 прокурорвм
1 захиснику
4 собі
Можно красти далі