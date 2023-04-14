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Новости Происшествия
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Полтава (679) увольнение (2508) САП (1946) Мамай Александр (10)

Мэра Полтавы Мамая уволили с должности. Так решил суд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

мамай

Александр Мамай освобожден от должности городского головы Полтавы по решению Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Мамая уволено в связи со вступлением в силу приговора Высшего антикоррупционного суда, в соответствии с которым он был приговорен к условному сроку, а также получил запрет в течение года занимать руководящие должности.

"4 апреля 2023 года вступил в законную силу приговор ВАКС от 02.03.2023, которым Полтавский городской голова А.Мамая признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений22. исполнительным комитетом Полтавского городского совета О.Мамая уволена с занимаемой должности и издана трудовая книжка с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мамая сняли с должности мэра Полтавы: Приговор ВАКС вступил в законную силу

В САП напомнили, что Мамай в соответствии с соглашением о признании виновности перечислил 2 млн грн в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов".
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Топ комментарии
+7
А за 5 пачок цигарок присудили 7 років. - Загалом чоловік викрав цигарок на 556 грн
Львів'янина Володимира Гузія засудили на сім років позбавлення волі за крадіжку п'ятьох пачок сигарет у магазині Стрия. Загальна вартість незаконно привласнених цигарок - 556 грн. Під час розгляду справи у суді чоловік свою провину визнав.
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14.04.2023 14:01
+6
А за розбазарювання розкрадання чотирьох мільярдів на продуктах для ЗСУ нічого не присудили.
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14.04.2023 14:06
+5
Супер, але у ОПи тепер термінове питання, як поставити замість нього свого, чергового, "какая разніца".....
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14.04.2023 14:01
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Какая фамилия, такой и мэр, одно слово - мамайский!
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14.04.2023 13:59 Ответить
Поміняють Мамая на Бабая...
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14.04.2023 14:00 Ответить
а може на Папая )))
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14.04.2023 14:08 Ответить
А за 5 пачок цигарок присудили 7 років. - Загалом чоловік викрав цигарок на 556 грн
Львів'янина Володимира Гузія засудили на сім років позбавлення волі за крадіжку п'ятьох пачок сигарет у магазині Стрия. Загальна вартість незаконно привласнених цигарок - 556 грн. Під час розгляду справи у суді чоловік свою провину визнав.
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14.04.2023 14:01 Ответить
Тану це якась *****, може він опирався під час затримання, або був умовний термін?
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14.04.2023 14:06 Ответить
Перепрошую, погуглив, дійсно 7 років, єдине ще є право на апеляцію. Я хз.
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14.04.2023 14:10 Ответить
Там хлопу зробили зауваження, тобто це було не таємне викрадення майна (крадіжка), а відкрите (грабіж). Якщо крадія побачили і йому сказали про крадіжку, і він не зреагував як тут (але йому сказали, це важливо) - то це грабіж. А грабіж в умовах воєнного стану, як зараз - це від 7 до 10 років. Ніяк інакше. Реалії нашого законодавства.
І так, за крадіжку настає кримінальна відповідальність від 300грн, а за грабіж нижньої межі немає.
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14.04.2023 14:36 Ответить
Ще раз перепрошую, вже й сам знайшов.
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14.04.2023 14:11 Ответить
Тому шо це була не крадіжка, а грабіж. Тому й 7 років, мінімум за даною статтею
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14.04.2023 14:22 Ответить
Незрозуміло чом саме грабіж а не крадіжка. Шось журналісти не дописують шо там насправді було. Пишуть про звичайну крадіжку, а статтю наводять за грабіж
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14.04.2023 14:43 Ответить
Це журналізди написали про крадіжку, а суд засудив хлопа за статтею про грабіж.

Бо у нас давно діє правило, що:
Дії, розпочаті як крадіжка, але виявлені потерпілим чи іншими особами і, незважаючи на це, продовжені винною особою з метою заволодіння майном, належить кваліфікувати як грабіж. Крапка.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09#Text
(пункт 4).

"24.11.2022р. о 5 год. 30 хв. зайшов в магазин «Градус», що по вул..С.Стрільців в м.Стрий. В магазині нікого не було і він взяв дві пачки цигарок і поклав у кишеню куртки. Вийшов продавець і спитав чи він щось клав у кишеню, він відповів, що не клав нічого і пішов геть з магазину. Також спочатку був дав продавцеві 200 грн. бо хотів за ці гроші купити цигарки однак продавець пішла в підсобку і пізніше він коли йшов геть то також забрав і ці 200 грн., також коли виходив взяв ще три пачки цигарок, незважаючи на те, що продавець казала не йти."

"обвинувачений ОСОБА_3 ,визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 186 КК України, а фактичні обставини справи, а саме факт відкритого викрадення чужого майна (грабіж), вчиненого в умовах воєнного стану, згідно обвинувального акту не оспорюються учасниками кримінального провадження"

https://reyestr.court.gov.ua/Review/109648904

Це не проблема суду, що за грабіж в умовах воєнного стану дається не штраф, виправні/громадські роботи, арешт або як максимум срок до 4 років, як раніше. Це у 2022 депутати наприймали, додали у дуже серйозну кваліфікаційну частину статті пункт "в умовах воєнного або надзвичайного стану" - прирівняли до особливо великих розмірів. Тобто це більш серйозна загроза ніж, наприклад, грабіж із застосуванням насильства, повторно, групою осіб, із проникненням у житло... Це типу боротися із мародерством, а тепер до закінчення війни за грабіж в принципі можуть отримати саме стільки, бо мінімум - 7 років (а максимум 10).

Не грабуйте, це дуже дорого коштує. А крадіжка в умовах воєнного стану теж зараз теж від 5 до 8 років. Ага, за 300грн.
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14.04.2023 15:03 Ответить
Дякую за роз'яснення, саме тому я спочатку мав сумнів чито опирався, чито вже був під умовним. Гадаю шо почав вийобуватись (а можливо просто кацап), тай отримав по повній
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14.04.2023 15:16 Ответить
Супер, але у ОПи тепер термінове питання, як поставити замість нього свого, чергового, "какая разніца".....
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14.04.2023 14:01 Ответить
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14.04.2023 14:04 Ответить
Нарешті, але заборона щодо заняття керівної посади має бути пожитєво.
Зара ця **** буде гречку збирати на наступні вибори
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14.04.2023 14:04 Ответить
А за розбазарювання розкрадання чотирьох мільярдів на продуктах для ЗСУ нічого не присудили.
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14.04.2023 14:06 Ответить
це що тепер мера Андрія Карпова звільнять?
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14.04.2023 14:06 Ответить
ні, Андрій Полтава і надалі буде в.о. мера, до нових виборів
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14.04.2023 15:15 Ответить
тільки не Полтава, а Карпов. Він в. о. мера, псевдонім, це не солідно для такої посади
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14.04.2023 15:28 Ответить
Мамай обіцяв через рік повернуться.
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14.04.2023 14:08 Ответить
раздаст пенсам гречки и те проблеют за него
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14.04.2023 14:14 Ответить
Може мамаю повістку і на фронт, хай іскуповує вину? чи продасть і втіче до кацапів?
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14.04.2023 14:08 Ответить
Бронь як держслужбовців пішла по бороді, цікаво чи умовно осуджені мають право на відстрочку, якщо так то отримуй умовне та сиди спокійно вдома
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14.04.2023 14:54 Ответить
В той час, коли всі мери західних областей України боряться проти фсбшних попів москотського патріархату, намагаючись відправити їх на "історічєскую родіну" - У Полтаві "повний штиль"... Тепер ясно чому....
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14.04.2023 14:16 Ответить
Ну не тілько у Полтаві, не потрібно нас вже так демонізувати
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14.04.2023 14:56 Ответить
"демонізувати" ? Ні, хочеться бачити реальні результати, але їх поки що не має....
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15.04.2023 10:08 Ответить
Мудрий полтавський нарід обере собі іншу мерзоту.
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14.04.2023 14:18 Ответить
Вкрав 10млн не меньше
2 компенсація
2 судьям
1 прокурорвм
1 захиснику
4 собі
Можно красти далі
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14.04.2023 17:16 Ответить
 
 