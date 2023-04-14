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Нидерланды (1383) оружие (9370) помощь (6103) техника (1540)

Нидерланды обнародовали список военной помощи Украине. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ypr

Министерство обороны Нидерландов раскрыло список военной помощи, предоставленной Украине для противостояния российскому вторжению.

Список опубликован на сайте оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

Нидерланды обнародовали список военной помощи Украине 01

В частности, Нидерланды передали Украине:

  • Боевые машины: Танки Т-72 (45 единиц), бронированные гусеничные машины YPR (196 единиц), разведывательные машины Fennek и гусеничные машины Viking. Танки Leopard 1 совместно с Данией и Германией (не менее 100 единиц).

  • Системы огневой поддержки: Самоходные гаубицы PzH 2000 (8 единиц) и 120-мм минометы.

  • Системы противовоздушной обороны: Две пусковые установки ЗРК Patriot с соответствующими ракетами, мобильные зенитные пушечные системы MR-2 (100 единиц), ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, такие как Stinger.

  • Индивидуальное оружие: Ручные пулеметы разных калибров, винтовки и пистолеты.

  • Боеприпасы: различные виды малокалиберных боеприпасов для индивидуального оружия и боеприпасы для боевых машин и артиллерийскихсистем, противотанковых боеприпасов, таких как LAW и Panzerfaust.

  • Датчики и чувствительные устройства Различные типы беспилотных летательных аппаратов с комплектующими (143 единицы), радары и системы обнаружения, такие как наземные датчики, и всего 1037 единиц приборов ночного видения, включая тепловизоры.

  • Мосты Baileybruggen (15 единиц) и понтонные системы М3 (6 единиц).

  • Кухни полевые кухни (31 единица).

  • Транспортные средства (441 единица): 4-тонные грузовики, автомобили Amarok и машины скорой помощи.

  • Оборудование для разминирования: Одна установка для разминирования Scanjack и две установки Bozena, миноискатели и другое оборудование.

  • Корабли (6 единиц): 2 два искателя мин класса Alkmaar.

  • Полевые госпитали (10 единиц).

  • Палатки (300 единиц).

  • Агрегаты (676 единиц).

  • Запчасти: Для разных типов транспортных средств и систем (вооружение).

  • Материально-техническое обеспечение: Два крана, 10 экскаваторов и 21 автопогрузчик.

  • Личное снаряжение: такие как одежда, шлемы, бронежилеты и пайки.

  • Товары медицинского назначения Личные аптечки и лекарства.

  • Топливо

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды передали Украине 11 собак-саперов. ФОТОрепортаж

В публикации говорится, что из соображений безопасности этот список не полон – часть помощи не обнародована.
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Топ комментарии
+61
Дякуємо, друзі.
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14.04.2023 14:42
+37
Велике-Дякуємо!,,,
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14.04.2023 14:44
+19
дякуємо нідерландам!!
я як підсумок: маленьке королівство надало лише військової техніки більше, аніж зелеуйобіщні оборонпром та мінстратегпром поставив до війська за чотири роки існування ублюдочної зелевлади!!
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14.04.2023 15:00
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Дякуємо, друзі.
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14.04.2023 14:42 Ответить
Велике-Дякуємо!,,,
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14.04.2023 14:44 Ответить
Ви-ни-щу-ва чіііі !
Дякуємо. Але без авіації нам дуже важко!!
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14.04.2023 14:47 Ответить
Ми першими в EU почали серйозно лобіювати цю тему
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14.04.2023 20:19 Ответить
дякуємо - то звісно... але завше постає питання - а навіщо всі публікують такі вичерпні звіти? аби розвідці параші легше було відпрацьовувати свої срібники?...
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14.04.2023 14:48 Ответить
щоб зелебобики відзвітували за фактом, а не розкрали потиху
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14.04.2023 20:26 Ответить
Все ж таки скоріш для своїх громадян, відзвітувати куди податки пішли
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15.04.2023 05:51 Ответить
Мабуть щоб ми побачили. Кількість вражає. А якщо підсумувати з поставленим іншими країнами, виникає запитання, хто це все десь притримує, бо, наприклад, воїни з нашої громади побачили тепловізори і прибори нічного бачення, а також автівки тільки завдяки нашій громаді. Крім автоматів від МО вони нічого не отримали.
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14.04.2023 20:34 Ответить
Звідки Т-72 в Нідерландах? Просто цікаво.
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14.04.2023 14:49 Ответить
Це Чеські, модернізацію/ремонт яких проплатили Нідерланди. Можливо це так
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14.04.2023 15:04 Ответить
Нидерланды записали себе, чехи - себе. Потом получится, что якобы передали 90 шт))
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14.04.2023 15:17 Ответить
Их 90 и передали. 45 чешских танков оплатили США, 45 Нидерланды
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14.04.2023 15:29 Ответить
От себя клепают. Современные технологии перестраиваются в течение ночи!
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14.04.2023 16:20 Ответить
І де воно все? Га Зелені ********? Чому весь тік ток забитий проханнями хлопців про допомогу Від терловізорів , авто до взуття
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14.04.2023 14:55 Ответить
За зе цілком згоден, але Ви гадаєте шо потрібен розголос саме де і шо знаходиться. Щодо кількості, так хтілося якомога більше, але маємо те що маємо, дають щось, Величезна м Дяка за це.
З чого Ви взяли шо увесь світ Вам шось завинив?
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14.04.2023 15:10 Ответить
дякуємо нідерландам!!
я як підсумок: маленьке королівство надало лише військової техніки більше, аніж зелеуйобіщні оборонпром та мінстратегпром поставив до війська за чотири роки існування ублюдочної зелевлади!!
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14.04.2023 15:00 Ответить
45 - танків Т-72 ! вперше чую . щиро дякую голландцям !
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14.04.2023 15:07 Ответить
Це чешскі. 45 танків оплатило чехам Нідерланди, 45 США
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14.04.2023 15:30 Ответить
Дуже вдячні Ніделандам!
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14.04.2023 15:08 Ответить
От имени всех россиян, щиро дякуем!
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14.04.2023 15:10 Ответить
Маленька країна більше нам віддала - ніж у нас за три роки перед війною Укроборонпром передав у війська.
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14.04.2023 16:50 Ответить
Люблю Нідерланди🇳🇱🇺🇦. Одна з найкращих країн для життя у ЄС. Нажаль, з'їздити туди у найближчі роки просто не буде можливості із-за війни. А так хочеться.
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14.04.2023 17:15 Ответить
Сподіваюся, що набагато раніше на вас чекає Амстердам і відпочинок на морському узбережжі Гааги.
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14.04.2023 20:11 Ответить
Через несколько дней собираюсь посетить райский уголок Нидерландов. Позагорать на одном (как я считаю) из лучших пляжей мира. От нас недалеко (4 часа полёта). Обязательно передам от вас привет нидерландцам, а заодно и от всех нас американцев и всей Украины за помощь.
P.S. Как бонус покажу Венесуэле средний палец
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14.04.2023 21:11 Ответить
У Нідерландах один з найкращих пляжів світу? Ого!
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15.04.2023 00:55 Ответить
Остров Аруба. Южная часть Карибского моря. 4 часа лёту от США. Когда воздух прозрачен видна Венесуэла. Подтянитесь в географии.
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15.04.2023 02:00 Ответить
Хай запам"ятають це всі покоління Українців. Прийде час - віддячимо...
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14.04.2023 17:17 Ответить
все супер-щира подяка...., але не розумію навіщо це все оприлюднювати- реально
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14.04.2023 17:38 Ответить
Боже храни короля)
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14.04.2023 17:58 Ответить
Краще дякувати прем'єру Марку Рютте 😉
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14.04.2023 20:12 Ответить
Ну ми ж кажемо, боже храни короля( королеву) коли Британія допомогає)
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15.04.2023 13:23 Ответить
а ще ми підначували Шoльтца не відставати і вже хоч якось роздуплитися на військову допомогу Україні 😂
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14.04.2023 20:08 Ответить
А знаєте, що ми ще зробили? На минулих виборах грандіозним стусаном під зад винесли з політики путінських холуїв, які влаштували референдум
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14.04.2023 20:23 Ответить
круть
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14.04.2023 22:53 Ответить
Каждый день в течении двух месяцев цензор показывал подобные таблицы, как отправляется вооружение из десятков стран, а сейчас выяснилось что оружия нет и наступление отменяется. Какой-то спектакль погорелого театра получился.
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14.04.2023 23:09 Ответить
звідки у НД Т-72?
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15.04.2023 02:23 Ответить
Дякуємо,Голландіє.Кацапи украли у нас історію,а у вас прапор,та переіначили їх під себе.ЗСУ намотають на гусениці цих танків кацапський аквафреш.
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15.04.2023 06:51 Ответить
 
 