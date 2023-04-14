РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6742 посетителя онлайн
Новости За рубежом Помощь Украине
2 449 8
Франция (3072) пособие (571) Шмыгаль Денис (2314)

Франция готова предоставить Украине 2 миллиарда евро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

франція,генератори

Париж готов предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 миллиарда евро. Часть этих денег уйдет на восстановление.

Об этом сообщил в своем твиттере премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с министром экономики Франции Бруно ле Мэром на полях SpringMeetings2023. Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление. Спасибо за поддержку", - написал Шмыгаль.

Напомним, вчера Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел с ним переговоры.

Читайте: Boeing простила Украине $200 млн долга, - Шмыгаль
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зара якійсь диванний спец висреться:
Чом так мало......
показать весь комментарий
14.04.2023 15:36 Ответить
Ні..нахрєна гроші без нагляду ворюгам давати..я б цим ************* провладним ламаного гроша не довірила
показать весь комментарий
14.04.2023 15:49 Ответить
Ні не з нульовки, *гамериканцям* мабуть цього не зроміти, але тому хлопаку шо на нулю потрібно ще декілька хлопаків які вчасно йому доставляють все необхідне.
показать весь комментарий
15.04.2023 09:41 Ответить
Краще арештуйте наших олігархів, які у вас в Куршевелі та Монако відпочивають.
показать весь комментарий
14.04.2023 15:45 Ответить
французы как никто другой должны быть заинтересованы в нашей победе - ибо их там в Африке уже не только Китай, но и русня подпирает
показать весь комментарий
14.04.2023 15:49 Ответить
а до тих 2-х мільярдів ще й наглядача додати - шоб було ясно, куди ті гроші підуть...
показать весь комментарий
14.04.2023 18:41 Ответить
Відновлення?

Гроші мають йти на зброю, дрони для наступу. Та гроші мають йти на будівельну техніку і ресурси щоб будувати фортеці для оборони, а не називати чисті поля фортецями.
показать весь комментарий
15.04.2023 02:09 Ответить
 
 