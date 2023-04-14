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Новости За рубежом
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Пентагон (1204) США (23153) секретные документы (92)

Украина не делилась с США планами наступления из-за опасения утечки, - AP

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пентагон

Украина не делилась с США планами будущего контрнаступления из-за сомнений в способности Вашингтона хранить тайны. Поэтому "утечка" документов Пентагона вряд ли может повредить украинским военным на поле боя.

Об этом говорится в публикации Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На этой неделе украинские и американские официальные лица  заявили, что некоторые боевые планы и другая оперативная информация известны только Киеву, а не Вашингтону. Потому утечки секретных военных документов недостаточно для того, чтобы изменить ход войны.

"Если военные действия планируются, то о планировании спецоперации знает очень узкий круг людей", - заявила замминистра обороны Анна Маляр. Так, "риск утечки очень минимален" для важнейших военных вопросов.

Тем не менее, издание отмечает, что еще может "всплыть" более вредоносный материал. "Утечка" документов продолжает появляться в сети, и предстоящие данные могут быть более губительными для Украины, чем те, которые уже были обнародованы.

Читайте также: Тейшейра, подозреваемый в "сливе" секретных документов, предстанет перед судом в пятницу

Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что "секретность в одной жизненно важной сфере - планах Украины по любым предстоящим действиям по отпору российским войскам - остается незыблемой".

"У них есть отличный план... но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", - сказал он.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что раскрытые подробности "неприятно слышать".

"Есть много информации, которая не соответствует действительности. А правдивая информация уже утратила свою актуальность", - добавил Резников.

Он назвал утечку информации целенаправленной информационной операцией в пользу России с целью "снизить уровень доверия между союзниками".

Кроме того, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Джон Сифер сказал, что хотя утечка секретной информации является "подлой", он не считает, что это действительно вредит военным усилиям Украины. По его словам, наиболее защищенные и щекотливые секреты разведывательного сообщества обычно не содержатся в таких документах Минобороны.

Напомним, в течение 13 апреля журналисты идентифицировали Тейшейру как возможного виновника слива документов; в тот же день его задержали.

Военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".

ФБР уже арестовало подозреваемого в "сливе". Он предстанет перед судом уже в пятницу, 14 апреля.
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Топ комментарии
+8
Звідки знаєте чи аби бовкнути?
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14.04.2023 15:58
+8
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14.04.2023 16:40
+5
Тобто, всі сидять і чекають коли приїде останнє колесо і аж тоді почнуть планувати? Маячня.
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14.04.2023 16:03
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Україна не ділилася зі США планами наступу, бо таких планов нема.
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14.04.2023 15:53 Ответить
Звідки знаєте чи аби бовкнути?
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14.04.2023 15:58 Ответить
Планирование наступления зависит от поставок. Если поставок не очень много, то и делиться нечем.
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14.04.2023 16:01 Ответить
Тобто, всі сидять і чекають коли приїде останнє колесо і аж тоді почнуть планувати? Маячня.
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14.04.2023 16:03 Ответить
Вообще-то без "последнего колеса" все планы могут рухнуть. И если оно не придет нет никакой разницы, есть план или нет. По сути само планирование, конечно, существует. Но вот вопрос того, делимся мы планами или нет совершенно неважен. Американцы дают нам данные, оружие, советников, проверяющих использования оружия и вполне понимают возможности ВСУ. А по факту, все эта информационная шумиха - просто прикрытие тех процессов, которые происходят за кулисами. Нам не понять, где правда, а где ложь. Со временем станет все понятнее.
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14.04.2023 16:33 Ответить
Ну какое наступление ведется без поддержки с воздуха? Десяток два польских мигов не решают проблемы. Загубить патриотов и сесть за стол переговоров с лаптеногими….может это и есть конечная поручение оманских кураторов и цель ЗЕбанды…а в случае провала уже и Запад может найти повод для ослабления поддержки Украине..
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14.04.2023 16:52 Ответить
Вы слабо себе представляете, что такое "планирование" и когда оно начинается.
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14.04.2023 17:31 Ответить
Планирование занимает месяцы. Если Украина, как ты говоришь, еще даже не начала совместно планировать с США, получается всё что нам говорили о начале контрнаступления в апреле/мае/даже июне, был чистый ******. Зачем было настраивать общество на скорые победы?
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14.04.2023 16:53 Ответить
Вы тупо дупля не бьете, что такое "планирование" в принципе. 😁
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14.04.2023 17:33 Ответить
Это неважно. Важно, чтобы те, кто имеет к этому отношение, знали что это. И еще более важно соотносить планы с ресурсами. История знает примеры планирования, когда напланировали так, что пожирать приходилось трупы своих товарищей и мерзнуть в пилотке на февральском морозе. Оно и так холодно в феврале, а тут еще и пилотка...А то что я не бью дупля, дело десятое. А то и двадцатое. Важны ресурсы и те, кто понимает, как ими управлять(я здесь не про "эпицентр" - они-то знают, но это не то).
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14.04.2023 18:06 Ответить
Ну, да Ермак не может делиться с чем-то с американцами - ФСБ накажет!
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14.04.2023 16:01 Ответить
"У них є чудовий план... але тільки президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі цього плану"
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14.04.2023 16:03 Ответить
Вы вообще читали новости про утечку секретных данных? Американцы знали даже что напевал Зеленский в сортире.
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14.04.2023 16:07 Ответить
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14.04.2023 16:08 Ответить
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14.04.2023 16:09 Ответить
Молодь може не зрозуміти...нам у школі пояснювали, що фашистський знак, це чотири літери Г...
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14.04.2023 16:19 Ответить
Свастика: стародавній словянський символ щастя, який привласнило зло.
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14.04.2023 16:32 Ответить
Добавь сюда еще Гордона и все сростется
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14.04.2023 16:50 Ответить
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14.04.2023 16:11 Ответить
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14.04.2023 17:07 Ответить
Ще б з Маском не ділитися нашими планами. Після антиукраїнських заяв про розчленування України та після того, як Маск викупив Твітер лише заради іншого ворога України Трампа, російських терористів та заради твіту, що Україна зникне як держава не можна довіряти державну та військову таємницю людям Маска. Бо через Старлінк вся інформація може одразу попадати до лубянки
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14.04.2023 16:15 Ответить
Я уже представляю как он начнёт верещать про ядерную войну когда наши в Крым заскочат до Джанкоя....
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14.04.2023 16:48 Ответить
Ахах, через кротів в ОПі в нас не витік, в нас ціла ''ніагара''!
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14.04.2023 16:16 Ответить
Факти чи бла-бла?
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14.04.2023 16:16 Ответить
Оман, нє? Ілі ето другоє?
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14.04.2023 19:40 Ответить
Звичайно, з кремлівським кротом в опі треба найбільш побоюватись США! Грьобаний зелений цирк!!! Це ж тра було таке придумать.
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14.04.2023 16:30 Ответить
Клоуни в чергове пробили дно
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14.04.2023 16:33 Ответить
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14.04.2023 16:40 Ответить
Я сразу написал шо скорее всего наши даже американцам планы не говорят......и как показалотвремя ,правильно делают.
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14.04.2023 16:45 Ответить
Бред какой-то. Все предыдущие наступательные операции планировались вместе с США за месяцы до реализации.

Что мешает планировать ожидая достаточное количество техники?
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14.04.2023 16:49 Ответить
Ни одна операция не планировалась вместе с США. Вместе с США проводились т.н. тактические игры: это моделирование разных ситуаций и разных планов. Планирование операций выполняется ВСУ без всяких США, уже на основе знаний, почерпнутых в подобных тактических играх.
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14.04.2023 17:35 Ответить
Весь перебіг військової операції залежить від тисяч різних факторів. Поставки та логістика, це тільки два з тисяч.
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14.04.2023 17:37 Ответить
"Україна не ділилася з США планами майбутнього контрнаступу через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці." Ну шо, американские партнеры, съели? Мы вам не доверяем, но денег дайте. Оружие дайте, самолеты дайте. Но на весь мир заявили : мы вам не доверяем, ваш пентагон говно.
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14.04.2023 16:55 Ответить
це написала Associated Press, а ти - козлячий рубот
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14.04.2023 17:08 Ответить
Меньше знаешь-крепче спишь!
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14.04.2023 17:16 Ответить
Ото цирк так цирк,я наче в паралельному всесвіті прокинувся - клоун малорос із зграєю фсбешних тварюк біля себе боїться витоку інфи в США...
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14.04.2023 17:27 Ответить
Це ви про свою команду?
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14.04.2023 17:29 Ответить
Тайны в Украине продержаться 10 минут максимум , так как все окружение президента Ермака - сотрудники ФСБ. СБУ - это вообще то тоже ФСБ. Какие тайны могут быть от ,, братьев,, которым смотрят в глаза и задницу????
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14.04.2023 17:29 Ответить
Факти в студію, інакше ви БАЛАБОЛ!
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14.04.2023 17:32 Ответить
Какие тебе нужны факты? Что половина ФСБУ под рашкой?
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14.04.2023 18:53 Ответить
Начало войны- сдача южных областей,северных, сознательное игнорирование предупреждений , отвод войск , хаос. Замораживание всех военных программ , Таран в конце 21 года отдал как не нужные миллиарды не освоенных на армию денег. Окружение вызывающее вопросы - Ермак, Татаров, Арахамия, десятки бывших регионалов ( без люстрации) и десятки фактов , вплоть до ,, смотреть в глаза,, Путлеру...
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14.04.2023 17:52 Ответить
Американці оценили успех "будущего наступления" и определили его, как маловероятній.... но, как оказівается, планами с ними никто не делился! так что тогда они оценивали ? Классно всё кто-то закрутил, хер что поймёш!
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14.04.2023 18:49 Ответить
ото Тейшейра фейкомет
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14.04.2023 19:04 Ответить
 
 