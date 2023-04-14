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План россиян на сегодняшний день - дестабилизировать Украину изнутри, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олексій,данілов

Враг не может одолеть Украину на поле боя, поэтому пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны.

С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Террористы не могут нас одолеть военным путем и у них сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день", - сказал Данилов.

По его словам, россияне понимают, что в дальнейшем не смогут удержать ситуацию внутри своей страны и осознают, что им нужно как можно скорее завершить "украинский вопрос".

"Для нас это очень опасно с учетом наличия на нашей территории (предателей и коллаборантов - ред.)... Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что в последние две-три недели в Украине активизировался политический процесс.

"Кто-то придумал себе, что в октябре могут быть выборы, кто-то такое бросил и некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну", - добавил Данилов.
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Топ комментарии
+36
Когда-то не так давно мы это уже слышали от одного боягуза

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14.04.2023 20:21
+35
Україну зсередини дестабілізували в 2019 році підсунувши фсбешне лайно замість армії мови і віри.
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14.04.2023 20:24
+31
попів вигнали ВСИХ - томосом.а таке як ти в той час хрюкало термосом.гниди тупі.
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14.04.2023 20:36
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Когда-то не так давно мы это уже слышали от одного боягуза

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14.04.2023 20:21 Ответить
Якщо баканов і зе-корупція не дестабілізація то я мовчу.
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14.04.2023 20:41 Ответить
Демотивируют гниды ЗСУ, отбирают 30 000 гр, МАРОДЕРЯТ НА КРОВИ , воруют МИЛЛИАРДЫ , ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США и ЕС, какперед последним днём Помпеи ! ГЕТЬ 🤬🐽🤢🤡МАФИЮ приКОРЫТЕ
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14.04.2023 22:02 Ответить
24 февраля.
ЗЕ просыпается от взрывов и видит в полутьме фигуру в военной форме.
-О, наши пришли. Как вы быстро до Киева доехали.
-Наши, наши. Это я, Залужный.
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14.04.2023 20:44 Ответить
Це він про Зеленського і 1+1 ? А може про Слуг та ОПЗЖ ?
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14.04.2023 20:22 Ответить
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14.04.2023 20:25 Ответить
Вот хотелось бы знать, сколько денег выбросили на тираж этой туалетной газетенки. Это при том что бойцам на фронт, неравнодушные люди собирают по копейкам. проклятая зе-шваль.
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14.04.2023 20:33 Ответить
Таки да. Это он намекает на этого партнера Медведчука? Тогда вопрос к Данилову - Почему их каналы до сих пор вещают в едином марафане? Тем более, что они не граждане нашей страны и против них СБУ завело уголовные дела. Кто за это ответит?

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14.04.2023 20:30 Ответить
Тот , кто ДОЛЖЕН -ЗЕЛЕНСКИЙ
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14.04.2023 22:11 Ответить
Значить, з травня будуть піднімати комуналку ...
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14.04.2023 20:23 Ответить
10050%
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14.04.2023 20:31 Ответить
Або Медвідчук повернеться на свою посаду.
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14.04.2023 20:42 Ответить
Так це вороги спочатку дали, а потім відмінили 30 тис. надбавки військовим? Тепер зрозуміло.
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14.04.2023 20:24 Ответить
Поверьте, я не троль ЗЕ, но какая то разница в зарплате, между тем кто на тыловой базе и кто с оружием на передовой, должна быть. Иначе боец на передовой задаст законный вопрос, за что я тут рискую жизнью, когда в тылу я могу получать столько же.
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14.04.2023 20:35 Ответить
Вивчіть спочатку про що мова,потім пишіть
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14.04.2023 20:41 Ответить
Тогда , не забирать у всех , а тем ,кто на передовой УДВОИТЬ , а остальным оставить 30 000гр‼️ Не ГРАБЬТЕ , НЕ ПЛАТИТЕ МИЛЛИОНЫ МЕЦГЕРУ , прокурорам , говномарофонами всем СУДЬЯМ
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14.04.2023 22:17 Ответить
Україну зсередини дестабілізували в 2019 році підсунувши фсбешне лайно замість армії мови і віри.
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14.04.2023 20:24 Ответить
попів вигнали ВСИХ - томосом.а таке як ти в той час хрюкало термосом.гниди тупі.
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14.04.2023 20:36 Ответить
Все, которыми били русню и пустили на дно "Москву", были поставлены при Пеце. А сколько было поставлено уже Боневтиком? Правильно - ни одной ракеты.
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14.04.2023 20:43 Ответить
Dark Kalion ркєстрація 24 січня 23р. це бот подоляка.
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14.04.2023 21:50 Ответить
Для особливо обдарованих. Спочатку треба було отримати Томос про автокефалію, що і було зроблено Гетьманом у 2019 році. Але це для зеленої ботви тільки термос , бо так їх боневтик найвеличніший вважає. Хоча в нього зараз є потуги цю велику подію приватизувати на своє ім'я. Армія, мова, віра. То було для Пороха святе, а 1,5 метровому створінню було "какая разница" та не на часі. Але життя усе розставило по місяцях.
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14.04.2023 22:03 Ответить
з 2010 року
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14.04.2023 23:58 Ответить
Вон* захисник конституції та держави Україна? Чи то про то щоб не заважали збагаченню, крадіжкам та зраде?
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14.04.2023 20:25 Ответить
А "калапс" у 4-му абзаці це коли у недокраїні-кал трапляється колапс?
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14.04.2023 20:27 Ответить
Никто из украинских политиков так не сплотил украинское общество как Путин.
Никто из русских стратегов не смог так дестабилизировать Украину, как украинская власть.
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14.04.2023 20:27 Ответить
Деякі слова треба взяти у лапки.
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14.04.2023 20:35 Ответить
виключно ***** і з маленької літери
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14.04.2023 21:45 Ответить
Просто долбойоб із команди зрадиків-долбойобів
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14.04.2023 20:28 Ответить
Данілов там Бернс директор цру каже,що у вас захмарна корупція в опу!Невже ти натякаєш що на когось буде заведена справа в сша,чи може це все кремль хоче самих чесних дискредитувати?
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14.04.2023 20:29 Ответить
Саме тому ОП кацапська кротівня
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14.04.2023 20:32 Ответить
"Хтось вигадав собі, що у жовтні можуть бути вибори, хтось таке вкинув і деякі "діячі", які мали раніше бізнес з Медведчуком, зараз об'єднуються і починають спроби розхитувати країну", - напевно "дружбан зе лідора рашистський агент "бакланов" десь знову винирне в українській владі...
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14.04.2023 20:35 Ответить
єдині дестабілізатори - це ви самі, ваші говномарахвони, зашквари ваших абізян агрохімій, колякотлет, пікалових, ткаченків, лисих похуів та інших блазнів з мангального кола боневтіка
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14.04.2023 20:37 Ответить
Боріться з корупцією і турбулентність відпаде -- хоч щось робіть з злодіями -- а то одні лякалки .
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14.04.2023 20:37 Ответить
Хто проти Єрмака або його батька, той ворог наріда !
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14.04.2023 20:38 Ответить
зрозуміло що раша хоче
але дай чітку відповіть.
влада якої країни світу дестабілізує ситуація в Україні більше за "наших"зелених керунів
от назви....
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14.04.2023 20:39 Ответить
рашка. Ми воюємо лише з нею
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14.04.2023 20:46 Ответить
орки прийшли нас вбивати...
питання, хто дестабілізує Україну в середині...
бо по твому, раша...,
а забрала виплати у військових раша?
а від 5 до 12 за сзч, раша голосувала і ***** підписало?
а гуманітарку олєнєвод *******
чи кінь лавровський здав вагнерівців, чи ОП?
чи може кремлівський полк розмінував Чонгар?
а патрушев вивів гостомельську бригаду перед 24,02,2022???
а бацька бульбон повернув беню в Україну
а одним реченням
у всьому винен барига-порох.
я куєю з тако розуміння ситуації
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14.04.2023 21:03 Ответить
"влада якої країни світу дестабілізує ситуація в Україні більше за "наших"зелених керунів
от назви.... "
я назвав. що тобі не так, всепропалець?
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14.04.2023 21:18 Ответить
1. я не всепропалець а дуже великий противник зе та його шайки
2. опиши як ***** дестабілізує Україну з середини, бо все що він робить, це ніщо проти роботи нашого парламента та головного підписанта
і бачу дестабілізацію серед суспільства
лише від дій нашої влади
а ***** навпаки, згуртував нас,
він не чекав такого результату, бо воно *****.
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14.04.2023 21:33 Ответить
зелених серунів...
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14.04.2023 20:46 Ответить
Потрібні запобіжники від цих підарасів,щоб під час війни їх можна було арештувати,а краще розстріляти.Гарно влаштувались гниди,ніякої відповідальності, одне бла бла бла
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14.04.2023 20:46 Ответить
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14.04.2023 20:48 Ответить
...і більше усіх її дестабілізує сам Зеленський та його посіпаки.
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14.04.2023 20:50 Ответить
То це кацапи гуманітарку вагонами крадуть і наживаються на закупівлях для ЗСУ?
Ну тепер багато чого прояснилося.
Ветеринар,іди перевдягнися-ти знову в котрий раз обісрався.
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14.04.2023 20:54 Ответить
Дестабілізувати країну це ваш план, план банальних крадіїв.
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14.04.2023 20:57 Ответить
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14.04.2023 21:02 Ответить
Зелені дибіляки купують за міжнародну допомогу дизель для ЗСУ в кацапів!!! за мізернии цінами, а перед американцями звітують про ціни втричі більшими за ринкові. А цей мудак тепер каже, що хтось хоче дестабілізувати обстановку.
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14.04.2023 21:04 Ответить
в опі ще не знають про те, що казав Швец Ю.
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14.04.2023 21:57 Ответить
Це що, той самий план першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя на Україні «Шатун»?
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14.04.2023 21:07 Ответить
Как поступають с предателями в США и Украине.
https://www.youtube.com/shorts/il4OzR1d57U
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14.04.2023 21:13 Ответить
А в чому ваша нестабільність ?
Вас лише просять вигнати з влади всіх кротів.
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14.04.2023 21:15 Ответить
Судячи по зашкварах ********* - це і ваш план
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14.04.2023 21:40 Ответить
єрмак, баканов, наумов, деркач, шуфрич, бойко, демченко, татаров, таран, зе.
Зустріч в Омані з патрушевим.
"УПЦ" МП=РПЦ=фсб

Толерантне ставлення до п'ятої колони за умов війни є актом національного суїциду.
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.
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14.04.2023 21:40 Ответить
О,то он як все повернулося,так пан Данілов...?!!
Замість витурити зрадників у владі та ОП ви робите закиди на опозицію та на розслідування фактів зради Баканова...
Як ницо та мерзенно ..!!!
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14.04.2023 21:42 Ответить
2...дестабилизировать Украину изнутри..." при помощи нас Данилов
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14.04.2023 22:56 Ответить
"Для нас це дуже небезпечно з урахуванням наявності на нашій території (зрадників та колаборантів. - оглянувся навкруги та наголосив Данілов.
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14.04.2023 23:05 Ответить
Це шо, ще одна теза типу ,,не розкачуйте лодку", та ,,не на часі"? Треба гнати зелених мразотників разом із (ж)ОПою ЗЕ!
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15.04.2023 00:44 Ответить
 
 