План россиян на сегодняшний день - дестабилизировать Украину изнутри, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг не может одолеть Украину на поле боя, поэтому пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны.
С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Террористы не могут нас одолеть военным путем и у них сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день", - сказал Данилов.
По его словам, россияне понимают, что в дальнейшем не смогут удержать ситуацию внутри своей страны и осознают, что им нужно как можно скорее завершить "украинский вопрос".
"Для нас это очень опасно с учетом наличия на нашей территории (предателей и коллаборантов - ред.)... Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", - подчеркнул Данилов.
Он отметил, что в последние две-три недели в Украине активизировался политический процесс.
"Кто-то придумал себе, что в октябре могут быть выборы, кто-то такое бросил и некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну", - добавил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
ЗЕ просыпается от взрывов и видит в полутьме фигуру в военной форме.
-О, наши пришли. Как вы быстро до Киева доехали.
-Наши, наши. Это я, Залужный.
Никто из русских стратегов не смог так дестабилизировать Украину, как украинская власть.
але дай чітку відповіть.
влада якої країни світу дестабілізує ситуація в Україні більше за "наших"зелених керунів
от назви....
питання, хто дестабілізує Україну в середині...
бо по твому, раша...,
а забрала виплати у військових раша?
а від 5 до 12 за сзч, раша голосувала і ***** підписало?
а гуманітарку олєнєвод *******
чи кінь лавровський здав вагнерівців, чи ОП?
чи може кремлівський полк розмінував Чонгар?
а патрушев вивів гостомельську бригаду перед 24,02,2022???
а бацька бульбон повернув беню в Україну
а одним реченням
у всьому винен барига-порох.
я куєю з тако розуміння ситуації
от назви.... "
я назвав. що тобі не так, всепропалець?
2. опиши як ***** дестабілізує Україну з середини, бо все що він робить, це ніщо проти роботи нашого парламента та головного підписанта
і бачу дестабілізацію серед суспільства
лише від дій нашої влади
а ***** навпаки, згуртував нас,
він не чекав такого результату, бо воно *****.
Ну тепер багато чого прояснилося.
Ветеринар,іди перевдягнися-ти знову в котрий раз обісрався.
https://www.youtube.com/shorts/il4OzR1d57U
Вас лише просять вигнати з влади всіх кротів.
Зустріч в Омані з патрушевим.
"УПЦ" МП=РПЦ=фсб
Толерантне ставлення до п'ятої колони за умов війни є актом національного суїциду.
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.
Замість витурити зрадників у владі та ОП ви робите закиди на опозицію та на розслідування фактів зради Баканова...
Як ницо та мерзенно ..!!!