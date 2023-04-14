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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Россияне запускают очередной фейк о Бахмуте с целью подорвать доверие к военному руководству ВСУ, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщает, что сегодня российские ИПСО снова сконцентрировались на теме Бахмута и запускают все один нарратив – якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме.

Маляр отметила, что это не впервые, "когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные. Цель таких российских вбросов - подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества".

По ее словам, на самом деле цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10-ти раз.

Читайте также: Враг штурмует Бахмут 40-50 раз в сутки, город ровняют с землей, - Маляр

"Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и сконцентрировал в Бахмуте самые большие свои усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль. Мы же обороняемся и останавливаем врага от продвижения вглубь территории. К сожалению, это война, и без потерь оборона невозможна", - подчеркнула Маляр.

Она подчеркнула, что сохранение жизней наших бойцов – приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций.
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Топ комментарии
+34
цій Маляр я довіряю не більше ніж москалям
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14.04.2023 21:35
+21
Нехай ця маляр не розповідає казочок.Реально дуже часто кидають на війну,подібно,як і москалі,без ніякої підготовки і хворих.
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14.04.2023 21:58
+19
Зато как она на Ермака смотрела.
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14.04.2023 21:44
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Ни один нормальный человек не может верить путлеровским фейкомётам, а дебилы пусть как

хотят, главное, что мы верим нашей армии и верим в её победу!
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14.04.2023 21:34 Ответить
Є одна проблема, дуже багато людей так чи інакше пов'язані з війною знають що коїться і які в нас плюс мінус втрати. Тільки ці що не мають нікого на війні, думають що все в нас гаразд.
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14.04.2023 22:16 Ответить
Только глупые люди могут думать, что у нас всё в порядке , а мнение глупцов, лично мне

неинтересно, думаю и вам, но наши знания, пусть даже они не всегда приятны, не должны влиять

на нашу веру в победу.
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14.04.2023 22:28 Ответить
Послушай те , что говорил Герой Да Винчи , генерал Кривонос и другие военные, а именно , что никто не рыл траншеи и окопы , а вот РАШИСТЫ УЖЕ 3 -х кратные окопы и преграды выстроили на захваченных территориях Д'ерьмак выставляют эту говорящую попугаюху Всегда отбрехиваться : « ми не бачим ніякого наступу « Какой из нее. зам. Министра оборони ⁉️ Цирк на дроте
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14.04.2023 23:04 Ответить
Ця замміністра не випадково з'явилася на цій посаді. Дєрмак знає що робить, там де не вдалося поставити на відповідальну посаду свого агента він ставить телепнів типу цієї курки яка в силу своєї тупості які б заяви не робила то все не на користь армії.
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15.04.2023 00:31 Ответить
он Ермак использует СУПЕРКОНЧЕННЫХ , как ТРЕТЬЯКОВА (« минус один враг», говорила она , о убийстве Антона Полякова,»некачественные дети»…) , Марьяну БЕЗМОЗГЛУЮ , все знают «Вагнергейт», Маляр у которой от денежных знаков глаза вылазят из орбит и она несёт все , что ей велено ……, ПОСЛИХА СЕКС ЕКСКОРТНИЦА в Болгарию ,*********** в Швейцарию …………
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15.04.2023 07:03 Ответить
Якщо закривати очі на правду, то опустися до рівня ідіота-рашиста і будеш відкидати все крім "зручної правди"! Не все в рожевих окулярах, як передає земарафон. Краще б Маляр просто промовчала - вона сама більше іпсо розводить, ніж касаби!
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15.04.2023 09:33 Ответить
У 2013-2020 роках викладала у Національній школі суддів України за напрямом кримінально-правової кваліфікації агресивної війни та інших злочинів, які вчиняються в зоні бойових дій.============І раптом----У 2020 році балотувалась до Київради від партії "Слуга народу", не була обрана.
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15.04.2023 10:18 Ответить
Более 30-ти лет вы выбирали власть с закрытыми глазами , а теперь, во время такой страшной

войны, вы предлагаете их открыть? Открыть глаза, это всего лишь пол дела, а есть ли разум,

чтобы правильно понять и оценить всё происходящее?
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15.04.2023 10:43 Ответить
Пишу специально для тебя на русском.
Поскольку украинского ты не понимаешь.

Ты, таки уже научился составлять простые предложения из четырёх слов на украинском.

Ти не розумієш, що в украінцев николи не було "Генерасимусса".

От слова вообще.
Во всей истории.
Понимаешь, на чём ты спалисся, духоскрепик?
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14.04.2023 21:56 Ответить
А кто ЗЕля…Гетьман? Гетьман выбравший колени перед куйло это СЮР. Самый что ни на есть малоросский хенералиссимус ….с
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14.04.2023 22:56 Ответить
Ти тупий, ілі гдє? Де ти побачив Генерасимусса? А маасковське нарєчіє запхни собі в сраку, салага.
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14.04.2023 23:09 Ответить
Украина все равно проиграет..
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15.04.2023 11:58 Ответить
цій Маляр я довіряю не більше ніж москалям
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14.04.2023 21:35 Ответить
Зато как она на Ермака смотрела.
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14.04.2023 21:44 Ответить
І хвостіком віляла. Така, домашня, собачка.
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15.04.2023 11:40 Ответить
А межи ногами як мокро і пахло...
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15.04.2023 11:49 Ответить
Бувають дні коли різниця сягає 10-ти разів. Джерело: https://censor.net/ua/n3412251


Дивно що різниця, не 100, як це реально підрахувати в вуличних боях, тому напевне наші здають позиції в Бахмуті що набоїв не вистачає мочити орків? Проститутка коментує бойові втрати, дожились.
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14.04.2023 21:39 Ответить
Здають, бо місто розбирають авіабомбами і артою, паралельно лізучи піхотою. Серед куп каміння там сидіти чи шо? Поки не буде ППО великої дальності, ******** літаків і далекобійних ракет, які дозволять вибивати кацапам глибокий тил, русня так і буде лізти. Повільно, вкриваючи руїни трупами та металобрухтом, але буде.
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15.04.2023 11:14 Ответить
так шо то фейк про хлопця шо нестріляв з автомата та потрапив в Бахмут?
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14.04.2023 21:53 Ответить
Нехай ця маляр не розповідає казочок.Реально дуже часто кидають на війну,подібно,як і москалі,без ніякої підготовки і хворих.
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14.04.2023 21:58 Ответить
Візьміть мене на посаду Маляр,за третю частину її зарплати.Я також буду вішати усіляку локшину,на вуха.
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14.04.2023 22:01 Ответить
Не уподобайся ублюдкам країни.
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14.04.2023 22:10 Ответить
Негідник.
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15.04.2023 01:31 Ответить
Задайтесь вопросом, прежде чем здесь поднимать вой: где вы видели войну, на которой все было бы прекрасно и никто не врал? Такое бывает в природе? Нам врут, но это в данном случае оправданно. Набираемся терпения и перестаем хайпить где не нужно.
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14.04.2023 22:18 Ответить
Говорить ПРАВДУ , а не делать вид , что ты дегенерат , соглашающийся верить , что белое , это чёрное !Я НЕ ВЕРЮ НИКОМУ ИЗ ЭТОЙ МАФИИ ! Только Сергею Кривоносу , Гео Леросу, Юрию Бутусову ,Янине Соколово Виталию Портникову Алексею Гончаренко и др ………
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14.04.2023 23:14 Ответить
А ця хабалка яким боком до військового керіництва?

В яку ціну картопля, керівниця кухонна?
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14.04.2023 22:29 Ответить
Ага,тільки українці добре розбираються що військовому керівництву завдання ставить політичне.Тому давай якось хитріше працюй,креативненько з вогником,а то ще премію відберуть.
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14.04.2023 23:15 Ответить
Знаю адвокатів які працюють з військовими,щоб не бути російським іпсошником конкретику писати не буду,але розказуюють погане.Тому Маляр мяко кажучи некомпетента в подіях на фронті
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14.04.2023 23:20 Ответить
Пропагандонка. Дивишся Ютуб, а тобі в якості рекламу, ціла передача з нею, в що вірити, а що ні. Ніби я без думки продажної пропагандонки не проживу. І гроші в них є на таку недешеву рекламу.
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15.04.2023 01:33 Ответить
Пріоритет . Але не для всіх військових командирів.
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15.04.2023 00:12 Ответить
Це чергова відповідь брехухи-ікспердки військовому Михайлу Чокнадію?
"Вони жодного разу в житті навіть не стріляли. І взагалі жодної підготовки не проходили. Вони побули десь на Сумщині п'ять днів. Після чого їх відправили сюди, на Бахмутський напрямок. Ще їм кулемети дали, а люди заряджати магазини не вміють" .
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15.04.2023 00:36 Ответить
Так. А розповсюджують іпсо - українські військові на передку. Але звідки на нулі хлопцям це знати ? Тиловим штабістам видніше....
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15.04.2023 00:55 Ответить
Різниця тільки в 10 разів? Щось замало орковських втрат порахувала. За даними Генштабу, у Бахмуті загинуло 1,5-2 тисячі українських вояків. Натомість втрати вагнера становлять понад 60 тис. вбитих. Тобто в 30 разів більш реалістична цифра.
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15.04.2023 01:13 Ответить
Ого у вас цифры. Я правильно понимаю, 2000 украинских войнов под Бахмутом убили 60000 Вагнеров, не смотря на преимущество в арт стволах у последних? :O
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15.04.2023 04:01 Ответить
"За даними Генштабу, у Бахмуті загинуло 1,5-2 тисячі українських вояків".
Чи вартує така ціна втрат того,що отримали,адже за межами міста можна було звести трирівневу мережу оборони,в якій успішніше би стримували наступ кацапів.Про контнаступ вже і не згадують.
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15.04.2023 11:36 Ответить
А знаете когда появляются фейки ? Когда нет реальной информации.
А знаете когда нет реальной информации? Когда нет свободной прессы.
А знаете единственную причину, по которой нет свободной прессы ? Единый телемарафон.
Единый телемарафон - единственная причина появления фейков рашки.
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15.04.2023 02:52 Ответить
А придумал и внедрил его фСб шныйЕрмак Подоляк абдристович от имени Данилова с РНБО !
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15.04.2023 07:10 Ответить
Ну яка користь для держави від такого "заступника" міністра? Така сама, як і від самого "міністра" - ніякої. Більше шкоди ніж користі. Експерт "Битви екстрасексів"- потужне підгрунтя для такої посади! Зелене бидло керує... Але все так не буде, прийдуть і за вами бездарі.
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15.04.2023 08:03 Ответить
Меседж ермака вустами маляр прозвучав.
І щоб щось твердити,треба цифрами апелювати,а не твердженнями на основі "нібито".
Та і громадяни читають інтернет,тому мають якесь уявлення про втрати,незалежно від фейків рос.пропаганди.
А самим захисникам Вітчизни-вища довіра,а не опешним пропагандистам.
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15.04.2023 09:16 Ответить
Це ж вона причмокувала щось там про Соледар? А зараз вже чогось не згадує про нього, переключилась на Бахмут. Ну якщо в кацапів втрати в 10 раз більше, то оголосіть вже наші, чого приховуєте, вони ж в нас мають бути в 10 раз менше.
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15.04.2023 10:15 Ответить
маляр хай розповість що то за батько 5ти детей був в тому відео чінгоза чи як його... богаті свалили а нищі мають йти на війну
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15.04.2023 10:53 Ответить
Ну давайте бути чесними, він же сам підписав контракт, йому ж ніхто пальці в двері, не пхав... він міг відмовитись....
А після підписання контракту у нас немає дороги назад в законодавстві.... немає такого що можна потім зіслатись на тех що були умови для відсрочки
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15.04.2023 11:14 Ответить
А що саме Іпсо що після стількох скандалів, знову непідготовлені бійці опиняються під Бахмутом, чи що керівників деяких навчальних центрів центрів треба гнати в шию...

Чи що реально хворих призивають а потім вони лежать по госпіталях а частини на передовій недокомплектовані,

що рацій мало це також Іпсо

Б...ть я одного не розумію чого не можна перекинути підготовлених з інших спокійніших напрямків а новачків кидати на ті напрямки нехай привикають.... Донавчаються....

Не може такого бути щоб людей які нормально кулемет не вміють споряджати відправляли на таку ділянку це абсурд просто....
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15.04.2023 11:00 Ответить
Фейки начались с Мариуполя.🤡
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15.04.2023 11:40 Ответить
От жеж адвокатська натура - все життя бреше і все за гроші.
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15.04.2023 11:43 Ответить
Очі в неї дивні, схоже товаришує з коксом.
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15.04.2023 13:03 Ответить
 
 