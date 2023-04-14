Россияне запускают очередной фейк о Бахмуте с целью подорвать доверие к военному руководству ВСУ, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщает, что сегодня российские ИПСО снова сконцентрировались на теме Бахмута и запускают все один нарратив – якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме.
Маляр отметила, что это не впервые, "когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные. Цель таких российских вбросов - подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества".
По ее словам, на самом деле цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10-ти раз.
"Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и сконцентрировал в Бахмуте самые большие свои усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль. Мы же обороняемся и останавливаем врага от продвижения вглубь территории. К сожалению, это война, и без потерь оборона невозможна", - подчеркнула Маляр.
Она подчеркнула, что сохранение жизней наших бойцов – приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций.
Пожалуйста, подождите...
хотят, главное, что мы верим нашей армии и верим в её победу!
неинтересно, думаю и вам, но наши знания, пусть даже они не всегда приятны, не должны влиять
на нашу веру в победу.
войны, вы предлагаете их открыть? Открыть глаза, это всего лишь пол дела, а есть ли разум,
чтобы правильно понять и оценить всё происходящее?
Поскольку украинского ты не понимаешь.
Ты, таки уже научился составлять простые предложения из четырёх слов на украинском.
Ти не розумієш, що в украінцев николи не було "Генерасимусса".
От слова вообще.
Во всей истории.
Понимаешь, на чём ты спалисся, духоскрепик?
Дивно що різниця, не 100, як це реально підрахувати в вуличних боях, тому напевне наші здають позиції в Бахмуті що набоїв не вистачає мочити орків? Проститутка коментує бойові втрати, дожились.
В яку ціну картопля, керівниця кухонна?
"Вони жодного разу в житті навіть не стріляли. І взагалі жодної підготовки не проходили. Вони побули десь на Сумщині п'ять днів. Після чого їх відправили сюди, на Бахмутський напрямок. Ще їм кулемети дали, а люди заряджати магазини не вміють" .
Чи вартує така ціна втрат того,що отримали,адже за межами міста можна було звести трирівневу мережу оборони,в якій успішніше би стримували наступ кацапів.Про контнаступ вже і не згадують.
А знаете когда нет реальной информации? Когда нет свободной прессы.
А знаете единственную причину, по которой нет свободной прессы ? Единый телемарафон.
Единый телемарафон - единственная причина появления фейков рашки.
І щоб щось твердити,треба цифрами апелювати,а не твердженнями на основі "нібито".
Та і громадяни читають інтернет,тому мають якесь уявлення про втрати,незалежно від фейків рос.пропаганди.
А самим захисникам Вітчизни-вища довіра,а не опешним пропагандистам.
А після підписання контракту у нас немає дороги назад в законодавстві.... немає такого що можна потім зіслатись на тех що були умови для відсрочки
Чи що реально хворих призивають а потім вони лежать по госпіталях а частини на передовій недокомплектовані,
що рацій мало це також Іпсо
Б...ть я одного не розумію чого не можна перекинути підготовлених з інших спокійніших напрямків а новачків кидати на ті напрямки нехай привикають.... Донавчаються....
Не може такого бути щоб людей які нормально кулемет не вміють споряджати відправляли на таку ділянку це абсурд просто....