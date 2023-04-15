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самолет (3323) Симмонс Мелинда (103)

Это долгосрочная проблема, – посол Британии Симмонс о предоставлении F-16.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сіммонс

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, комментируя решение о самолетах для Украины, заявила, что Великобритания не может всегда быть первой по вопросу оружия и это "долгосрочный разговор".

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом посол заявила в эфире телемарафона

Симмонс отметила: "Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми, кто это сделает. Там, где у нас есть возможность и мы считаем, что это поможет изменить ситуацию, мы это делаем..."

Мы часто были первыми, кто оказывал помощь, но с точки зрения истребителей мы считаем, что это долгосрочный механизм сдерживания".

Детали: Посол добавила, что премьер страны решил, что самолеты – это долгосрочное решение, поэтому сначала Британия решила начать тренировку украинских пилотов.

По мнению Симмонс, вопрос членства Украины в НАТО – это также долгосрочный разговор. Она подчеркнула, что Великобритания выступает за присоединение Украины к Альянсу.

Посол также рассказала, что решила не смотреть жестокое видео убийства украинского военного, недавно возмутившее мировое сообщество.

Симмонс добавила, что не будет комментировать военную помощь Великобритании для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские МиГ-29 улучшат наши возможности, но для победы нужны истребители F-16, - Игнат
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Топ комментарии
+7
Обдурили,як хотіли.
Більше року,як закон про ленд-ліз з помпою прийняли,казали,що з вересня минулого року зброєю завалять
Звичайно,гинуть не їхні,наші батьки,сини,брати.І бомби нам на голови падають.
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15.04.2023 04:56
+6
- В 2001 році Польща визначає перспективних пілотів F16
- В 2002 році Польща ухвалює укладення контракту на постачання 48 одиниць F16-
- В Квітні 2003-го року Польсьий ураяд підписує укладений контракт.
- В 2003 розпочинається опановування англійської мови польськими пілотами в Навчальному Центрі Англійської мовіи при Оборонному Інституті Мов, розташованому на авіабазі "Лекленд" в Сан Антоніо, Техас. Термін навчання англійської мови тривав від 4 до 7-ми місяців, залежно від рівня попоередньої підготовки кожного пілота.
- Після тренування англійської, розпочинається вивчення основ пілотування та курс з опанування приладів на літаках T38 Talon на декількох авіабазах США.
- В 2005 році відбувається навчальний курс з основ застосування винищувача на літаках T38.
Полковник Даріуш Малиновський, командир 32гої Тактичної Авіабригади, що базується в Ласку каже: "Найбільш складною частиною навчання було пристосуватися до керування T38. Мені тривало часу щоб почати одночасно свободно розуміти нову мову, та керувати новим літаком. Що робило справи ще гіршими, так це те, всі радіовиклики були англійською з важким техаським акцентом."
Чи є попереденє володіння навичками пілотування Совдепськими літаками перевагою при навчанні на F16, або, навпаки, ускладнює тренувальний процес - питання геть дискусійне. "Я вважаю, що краще навчатися на F16 "з нуля", бо зміна сталих звичок може трапитися бути важкою".
Капітан Павел Ковальчук зазначає, що "колишні пілоти винищувачів МІГ21 та МІГ29 були змушені змінити їхній підхід до основних маневрів винищувача. Вони мали позбутися деяких тактичних звичок. Я б сказав так, що тренування є складним для різних людей з різних причин."
- 14 Березня 2006 - відбуваться перший політ польського F16 в США.
- 9 Листопада 2006 - перший F16 дістається теріторії Польщі.
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15.04.2023 03:35
+4
Довгострокова проблема це обнутий сусід . Все інше залежить від бажання в допомозі
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15.04.2023 05:17
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АЛЕ ПРО СТРОК НЕ СКАЗАЛА !?)
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15.04.2023 00:52 Ответить
- В 2001 році Польща визначає перспективних пілотів F16
- В 2002 році Польща ухвалює укладення контракту на постачання 48 одиниць F16-
- В Квітні 2003-го року Польсьий ураяд підписує укладений контракт.
- В 2003 розпочинається опановування англійської мови польськими пілотами в Навчальному Центрі Англійської мовіи при Оборонному Інституті Мов, розташованому на авіабазі "Лекленд" в Сан Антоніо, Техас. Термін навчання англійської мови тривав від 4 до 7-ми місяців, залежно від рівня попоередньої підготовки кожного пілота.
- Після тренування англійської, розпочинається вивчення основ пілотування та курс з опанування приладів на літаках T38 Talon на декількох авіабазах США.
- В 2005 році відбувається навчальний курс з основ застосування винищувача на літаках T38.
Полковник Даріуш Малиновський, командир 32гої Тактичної Авіабригади, що базується в Ласку каже: "Найбільш складною частиною навчання було пристосуватися до керування T38. Мені тривало часу щоб почати одночасно свободно розуміти нову мову, та керувати новим літаком. Що робило справи ще гіршими, так це те, всі радіовиклики були англійською з важким техаським акцентом."
Чи є попереденє володіння навичками пілотування Совдепськими літаками перевагою при навчанні на F16, або, навпаки, ускладнює тренувальний процес - питання геть дискусійне. "Я вважаю, що краще навчатися на F16 "з нуля", бо зміна сталих звичок може трапитися бути важкою".
Капітан Павел Ковальчук зазначає, що "колишні пілоти винищувачів МІГ21 та МІГ29 були змушені змінити їхній підхід до основних маневрів винищувача. Вони мали позбутися деяких тактичних звичок. Я б сказав так, що тренування є складним для різних людей з різних причин."
- 14 Березня 2006 - відбуваться перший політ польського F16 в США.
- 9 Листопада 2006 - перший F16 дістається теріторії Польщі.
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15.04.2023 03:35 Ответить
На Британію гріх нарікати.
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15.04.2023 00:53 Ответить
С тонким натяком, що про це поки не бажають самі США.
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15.04.2023 01:27 Ответить
Ну, звісно, що питання довгострокове: F-16 доведеться надавати довгий час.
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15.04.2023 03:52 Ответить
Обдурили,як хотіли.
Більше року,як закон про ленд-ліз з помпою прийняли,казали,що з вересня минулого року зброєю завалять
Звичайно,гинуть не їхні,наші батьки,сини,брати.І бомби нам на голови падають.
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15.04.2023 04:56 Ответить
Що цікаво, ці літаки навіть виготовляти не треба.
Такі країни як Нідерланди, Бельгія, Данія і навіть Португалія знімають ф16 з озброєння і переходять на ф16. Ці країни самі заявляли, що готові до передачі певної кількості цих літаків. Машини десь на рівні блок 50/52. Але США не приймає рішення.
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15.04.2023 06:01 Ответить
*переходять на ф35 звичайно.
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15.04.2023 06:03 Ответить
Довгострокова проблема це обнутий сусід . Все інше залежить від бажання в допомозі
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15.04.2023 05:17 Ответить
... Знову про султана і віслюка((((
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15.04.2023 06:29 Ответить
Якесь белькотіння від "послиці".
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15.04.2023 08:14 Ответить
Це спекуляція.Підготовлений на будь-який літак пілот,значно швидше опанує іншій тип.Це завжди так було.В умовах війни навчання пілотів має бути набагато швидше,ніж у мирний час.Краще,ясна річ,повільно та з екскурсиями по країні,культурной програмой та ін.Но зараз війна,а це пояснення для зебобікив.Огидно...
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15.04.2023 08:31 Ответить
Не на часї. Тьфу ***.
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15.04.2023 09:14 Ответить
Класична відповідь розумного, адекватного дипломата.
А хлопці наші гинуть...
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15.04.2023 09:46 Ответить
Это не есть проблема - это есть выгода денежная для стран "союзников". Только дурак станет бесконечно носить деньги куда-то. Умный сразу внесёт большую сумму раз и навсегда и получит товар. Печально понимать, но ни ЗРаде, ни саксам не выгодна победа Украины
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15.04.2023 09:52 Ответить
Нет у Украины этого длительного времени, а самое главное, его нет у человечества, таймер

неумолимо ведёт обратный отсчёт, либо зло будет уничтожено, либо оно поглотит весь мир.
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15.04.2023 11:02 Ответить
По перше слово проблема перекладаэться як задача. ( Переклад в Цензорі неточний)
По друге жареному коню в зуби не дивляться. І хлопці гинуть не від повільного Західу , а від недовіри до української "еліти", яку зараз підтримує більшість. Так що беріть коли дають і дякуйте, якщо так не добре - виготовляйте своє. Не забувайте що Україна вже на 9 році війни і за цей час можно було виготовити ядерну зброю, авіаційну промисловість і міліарди патронів!
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15.04.2023 12:09 Ответить
Да-да-да, все виды артиллерии не западло давать, бронетехнику тоже, какие-никакие ракеты тоже так-сяк. А вот авиацию - это нет, это вы не заслужили. Это элита не такая, так что погибайте в больших количествах, в том числе в контрнаступах, в которых поддержки авиации не будет.
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15.04.2023 12:18 Ответить
Дареному коню
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15.04.2023 12:11 Ответить
На думку Сіммонс, питання членства України у НАТО - це також довгострокова розмова (с)
циничная мадама. Лучше бы она молчала
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15.04.2023 19:43 Ответить
 
 