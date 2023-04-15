Это долгосрочная проблема, – посол Британии Симмонс о предоставлении F-16.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, комментируя решение о самолетах для Украины, заявила, что Великобритания не может всегда быть первой по вопросу оружия и это "долгосрочный разговор".
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом посол заявила в эфире телемарафона
Симмонс отметила: "Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми, кто это сделает. Там, где у нас есть возможность и мы считаем, что это поможет изменить ситуацию, мы это делаем..."
Мы часто были первыми, кто оказывал помощь, но с точки зрения истребителей мы считаем, что это долгосрочный механизм сдерживания".
Детали: Посол добавила, что премьер страны решил, что самолеты – это долгосрочное решение, поэтому сначала Британия решила начать тренировку украинских пилотов.
По мнению Симмонс, вопрос членства Украины в НАТО – это также долгосрочный разговор. Она подчеркнула, что Великобритания выступает за присоединение Украины к Альянсу.
Посол также рассказала, что решила не смотреть жестокое видео убийства украинского военного, недавно возмутившее мировое сообщество.
Симмонс добавила, что не будет комментировать военную помощь Великобритании для Украины.
Пожалуйста, подождите...
- В 2002 році Польща ухвалює укладення контракту на постачання 48 одиниць F16-
- В Квітні 2003-го року Польсьий ураяд підписує укладений контракт.
- В 2003 розпочинається опановування англійської мови польськими пілотами в Навчальному Центрі Англійської мовіи при Оборонному Інституті Мов, розташованому на авіабазі "Лекленд" в Сан Антоніо, Техас. Термін навчання англійської мови тривав від 4 до 7-ми місяців, залежно від рівня попоередньої підготовки кожного пілота.
- Після тренування англійської, розпочинається вивчення основ пілотування та курс з опанування приладів на літаках T38 Talon на декількох авіабазах США.
- В 2005 році відбувається навчальний курс з основ застосування винищувача на літаках T38.
Полковник Даріуш Малиновський, командир 32гої Тактичної Авіабригади, що базується в Ласку каже: "Найбільш складною частиною навчання було пристосуватися до керування T38. Мені тривало часу щоб почати одночасно свободно розуміти нову мову, та керувати новим літаком. Що робило справи ще гіршими, так це те, всі радіовиклики були англійською з важким техаським акцентом."
Чи є попереденє володіння навичками пілотування Совдепськими літаками перевагою при навчанні на F16, або, навпаки, ускладнює тренувальний процес - питання геть дискусійне. "Я вважаю, що краще навчатися на F16 "з нуля", бо зміна сталих звичок може трапитися бути важкою".
Капітан Павел Ковальчук зазначає, що "колишні пілоти винищувачів МІГ21 та МІГ29 були змушені змінити їхній підхід до основних маневрів винищувача. Вони мали позбутися деяких тактичних звичок. Я б сказав так, що тренування є складним для різних людей з різних причин."
- 14 Березня 2006 - відбуваться перший політ польського F16 в США.
- 9 Листопада 2006 - перший F16 дістається теріторії Польщі.
Більше року,як закон про ленд-ліз з помпою прийняли,казали,що з вересня минулого року зброєю завалять
Звичайно,гинуть не їхні,наші батьки,сини,брати.І бомби нам на голови падають.
Такі країни як Нідерланди, Бельгія, Данія і навіть Португалія знімають ф16 з озброєння і переходять на ф16. Ці країни самі заявляли, що готові до передачі певної кількості цих літаків. Машини десь на рівні блок 50/52. Але США не приймає рішення.
А хлопці наші гинуть...
неумолимо ведёт обратный отсчёт, либо зло будет уничтожено, либо оно поглотит весь мир.
По друге жареному коню в зуби не дивляться. І хлопці гинуть не від повільного Західу , а від недовіри до української "еліти", яку зараз підтримує більшість. Так що беріть коли дають і дякуйте, якщо так не добре - виготовляйте своє. Не забувайте що Україна вже на 9 році війни і за цей час можно було виготовити ядерну зброю, авіаційну промисловість і міліарди патронів!
циничная мадама. Лучше бы она молчала