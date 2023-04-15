Это долгосрочная проблема, – посол Британии Симмонс о предоставлении F-16.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, комментируя решение о самолетах для Украины, заявила, что Великобритания не может всегда быть первой по вопросу оружия и это "долгосрочный разговор".

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом посол заявила в эфире телемарафона

Симмонс отметила: "Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми, кто это сделает. Там, где у нас есть возможность и мы считаем, что это поможет изменить ситуацию, мы это делаем..."

Мы часто были первыми, кто оказывал помощь, но с точки зрения истребителей мы считаем, что это долгосрочный механизм сдерживания".

Детали: Посол добавила, что премьер страны решил, что самолеты – это долгосрочное решение, поэтому сначала Британия решила начать тренировку украинских пилотов.

По мнению Симмонс, вопрос членства Украины в НАТО – это также долгосрочный разговор. Она подчеркнула, что Великобритания выступает за присоединение Украины к Альянсу.

Посол также рассказала, что решила не смотреть жестокое видео убийства украинского военного, недавно возмутившее мировое сообщество.

Симмонс добавила, что не будет комментировать военную помощь Великобритании для Украины.

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