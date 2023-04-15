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Новости За рубежом
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Кремль пытается представить РФ равноправным оборонным партнером Китая, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

флот,рф,росія,тихоокеанський

Кремль хочет представить Россию равноправным партнером Китая. Россия начала обучение Тихоокеанского флота, чтобы продемонстрировать свою военно-морскую мощь и понравиться Пекину накануне визита в Москву министра обороны Китая Ли Шанфу, который пройдет с 16 по 18 апреля.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве обороны РФ заявили, что министры обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. В тот же день, 14 апреля, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна не будет продавать оружие России и регулировать экспорт в Россию товаров, имеющих двойное гражданское и военное назначение.

Эти комментарии являются продолжением усилий Китая по поводу риторического умаления своей поддержки России и демонстрации того, что существуют пределы "безграничного" партнерства, о котором Россия и Китай объявили перед полномасштабным вторжением в Украину.

Министерство обороны РФ объявило 14 апреля, что русские военные перевели Тихоокеанский флот Восточного военного округа в высшую степень боевой готовности. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что части Тихоокеанского флота проведут боевые учения.

"Проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, вероятно, преследует цель послать сигнал Китаю, что Россия поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане и что Россия остается равноправным военным партнером, который может действовать как тихоокеанское государство, несмотря на деградацию российского военного могущества в Украине", - говорится в отчете аналитиков ISW.

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В институте также допускают, что Кремль намерен использовать проверку боеготовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Украины со стороны Японии в преддверии встречи "Большой семерки", которая состоится 19-21 мая.

"Шойгу заявил, что российские войска объявили, что проверки боевой готовности преследуют цель отработать методы предотвращения развертывания сил противника в южной части Охотского моря и отбить высадку десанта на южные Курильские острова и Сахалин. Это два сигнала для Японии, претендующей на часть архипеля" захваченного Советским Союзом в конце Второй мировой войны", – отметили в институте.

Кроме того, Восточный военный округ России недавно разместил батарею ракетных комплексов береговой обороны Бастион на острове Парамушир в северной части оккупированных Россией японских Курильских островов, что, по оценке аналитиков, может быть предупреждением Японии о дальнейшей поддержке Украины.

"Россия, вероятно, намерена использовать военное присутствие в северной части Тихого океана для усиления опасений относительно военной эскалации в отношениях с Японией, чтобы предотвратить дальнейшую поддержку Украины во время проведения встречи "Большой семерки" в Хиросиме", – добавили в ISW.

Также читайте: РФ объявила внезапную проверку Тихоокеанского флота: Тренируются отбивать атаку на Южные Курилы и Сахалин
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Топ комментарии
+6
Вот их "равноправное партнёрство". Кто девушку кормит, тот её и танцует.
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15.04.2023 07:49
+5
Чахлик захотів помірятись цюцюрками.
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15.04.2023 07:27
+5
Морські піхотинці з владивостоку не дадуть збрехати. На концерті кабздона в них найкращі місця.
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15.04.2023 07:28
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Сожрет дракон дохлого медведя.
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15.04.2023 07:24 Ответить
Чахлик захотів помірятись цюцюрками.
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15.04.2023 07:27 Ответить
Морські піхотинці з владивостоку не дадуть збрехати. На концерті кабздона в них найкращі місця.
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15.04.2023 07:28 Ответить
Економічна залежність Росії від Китаю зможе перерости в політичну, коли на Пекін припадатиме більша частина товарообігу РФ. Росія стає залежною від Китаю економікою. Частка Китаю в товарному імпорті до Росії з початку війни в Україні сягає 40% і зростатиме й надалі.
Судячи з усього, для Китаю нинішнє становище Росії - Росія воює, Росія під санкціями - є досить вигідним.
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15.04.2023 07:30 Ответить
касабів це не напрягає зовсім
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15.04.2023 09:45 Ответить
Не знаю, які "сигнали" шле росія Японії цими "навчаннями на Курилах", але якщо Японія справді рушить свої війська на звільнення "північних територій", то російські війська вони звідти виб'ють за добу.
"Японські сили самооборони", це звучить тихо і спокійно, але взагалі 300 тисяч навченого чисельного складу (250 безпосередньо на службі і 50 резерв першої лінії), всі роди військ з новітнім озброєнням і особливо флот, неофіційно визнаний 4-м за потужністю в світі, не залишають російським військам жодного шансу
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15.04.2023 07:37 Ответить
Вот их "равноправное партнёрство". Кто девушку кормит, тот её и танцует.
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15.04.2023 07:49 Ответить
а за що він правою тримає куйло? я вгадав?
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15.04.2023 09:46 Ответить
Те, що в переносному сенсі так і є, то щира правда 🤣
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15.04.2023 09:48 Ответить
За половой орган бабушки.
Дедушкин уже отсох из-за долгого простоя с Алиной Маратовной.
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15.04.2023 10:43 Ответить
надів би коньки і з правої обом по харі... щоб кров ясна залила
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15.04.2023 13:00 Ответить
Китай знає, що московія не має ні технологій, ні ******** зброї, нічого. Так що дивувати нічим
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15.04.2023 07:55 Ответить
Зараз Росія явно стала молодшим партнером, придатком. Росія ізольована, Китай є єдиною важливою країною, яка стоїть на її боці і підтримує. Звичайно, нижче того порогу, де Китай ризикує нарватися на санкції з боку Заходу.
Росія дедалі більше покладається на використання китайської валюти, юаня, для ведення торгівлі, навіть для платежів усередині Росії. Це чітко демонструє нерівність між двома сторонами.
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15.04.2023 08:02 Ответить
Росія - Військовий бюджет: 65,9 млрд $. Китай -293 млрд $
Відсоток ВВП (Військовий бюджет): Росія 4.1% Китай1.7%
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15.04.2023 08:28 Ответить
Не по Сеньці шапка .
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15.04.2023 08:18 Ответить
Не по Хуану сомбреро
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15.04.2023 08:43 Ответить
Військово-морську міць наглядно продемонстрував "потішний крейсер мацква
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15.04.2023 08:57 Ответить
Ну... Как-нікак барін від хазяїна приїжджає...
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15.04.2023 09:12 Ответить
*********, как шалава цепляется на шею Китаю.
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15.04.2023 09:45 Ответить
Сегодня, некогда самая богатая природными ресурсами страна, превратилась в нищую и

разграбленную недострану, с огромной массой озверевших человекоподобных существ, на

фоне полнейшей изоляции эти нищеброды готовы прислониться к любому дерьму, типа

такой же недостраны, как Китай или Иран, это весь скудный выбор у кремлёвского параноика.
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15.04.2023 10:58 Ответить
Ну да, ну да, в сексе геи тоже равноправны... Но есть нюанс.
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15.04.2023 11:45 Ответить
Харч намагався представити себе членом клуба гурманів.
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15.04.2023 12:32 Ответить
"О Б Щ Є П І Т"...
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15.04.2023 13:59 Ответить
 
 