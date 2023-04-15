Кремль пытается представить РФ равноправным оборонным партнером Китая, - ISW

Кремль хочет представить Россию равноправным партнером Китая. Россия начала обучение Тихоокеанского флота, чтобы продемонстрировать свою военно-морскую мощь и понравиться Пекину накануне визита в Москву министра обороны Китая Ли Шанфу, который пройдет с 16 по 18 апреля.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве обороны РФ заявили, что министры обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. В тот же день, 14 апреля, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна не будет продавать оружие России и регулировать экспорт в Россию товаров, имеющих двойное гражданское и военное назначение.

Эти комментарии являются продолжением усилий Китая по поводу риторического умаления своей поддержки России и демонстрации того, что существуют пределы "безграничного" партнерства, о котором Россия и Китай объявили перед полномасштабным вторжением в Украину.

Министерство обороны РФ объявило 14 апреля, что русские военные перевели Тихоокеанский флот Восточного военного округа в высшую степень боевой готовности. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что части Тихоокеанского флота проведут боевые учения.

"Проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, вероятно, преследует цель послать сигнал Китаю, что Россия поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане и что Россия остается равноправным военным партнером, который может действовать как тихоокеанское государство, несмотря на деградацию российского военного могущества в Украине", - говорится в отчете аналитиков ISW.

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В институте также допускают, что Кремль намерен использовать проверку боеготовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Украины со стороны Японии в преддверии встречи "Большой семерки", которая состоится 19-21 мая.

"Шойгу заявил, что российские войска объявили, что проверки боевой готовности преследуют цель отработать методы предотвращения развертывания сил противника в южной части Охотского моря и отбить высадку десанта на южные Курильские острова и Сахалин. Это два сигнала для Японии, претендующей на часть архипеля" захваченного Советским Союзом в конце Второй мировой войны", – отметили в институте.

Кроме того, Восточный военный округ России недавно разместил батарею ракетных комплексов береговой обороны Бастион на острове Парамушир в северной части оккупированных Россией японских Курильских островов, что, по оценке аналитиков, может быть предупреждением Японии о дальнейшей поддержке Украины.

"Россия, вероятно, намерена использовать военное присутствие в северной части Тихого океана для усиления опасений относительно военной эскалации в отношениях с Японией, чтобы предотвратить дальнейшую поддержку Украины во время проведения встречи "Большой семерки" в Хиросиме", – добавили в ISW.

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