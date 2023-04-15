Удар по Славянску: под завалами дома остается еще пять человек, - мэр Лях

По состоянию на утро субботы известно о 9 погибших и 21 раненом вследствие вчерашнего обстрела Славянска.

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Ляха, информирует Цензор.НЕТ.

"Под завалами дома в переулке Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены", - говорится в сообщении.

Также Лях отметил, что отсутствуют сведения об жителях еще трех квартир.

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