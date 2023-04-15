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обстрел (20060) Славянск (2502) ГСЧС (4480)

Из-под завалов в Славянске достали тела еще двоих погибших, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

словянськ

Из-под завалов пятиэтажки в Славянске достали тела еще двоих погибших.

Об этом сообщила Суспільному пресс-секретарю ГСЧС в Донецкой области Бахал, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, число погибших вследствие вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек, 21 человек получил ранения. В разрушенной пятиэтажке погибли шесть человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщалось, днем ​​14 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по г. Славянск Донецкой области, в результате чего повреждены 10 домов и гражданская инфраструктура.

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15.04.2023 15:18 Ответить
Штепа особисто розбирає завали???
«Ето же наши мальчики!!», - волала вона у 2014 році московським убивцям ..
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15.04.2023 19:33 Ответить
 
 