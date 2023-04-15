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Из-под завалов в Славянске достали тела еще двоих погибших, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-под завалов пятиэтажки в Славянске достали тела еще двоих погибших.
Об этом сообщила Суспільному пресс-секретарю ГСЧС в Донецкой области Бахал, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом, число погибших вследствие вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек, 21 человек получил ранения. В разрушенной пятиэтажке погибли шесть человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Как сообщалось, днем 14 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по г. Славянск Донецкой области, в результате чего повреждены 10 домов и гражданская инфраструктура.
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