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Россияне планируют мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Россияне готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, так называемые "районные администрации" россиян на оккупированных территориях получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военнокоматы".

Указание разослало Министерство обороны РФ и дало срок его выполнения до 18 апреля.

Списки нужно подать в электронном формате, а также собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать местным "военкоматам".

Читайте также: Министерство обороны России начало мобилизовать заключенных, их отправляют на войну с Украиной, - Силы обороны

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о внедрении электронных повесток в России.
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Топ комментарии
+19
Додаткова утилізація майбутніх ватних виборців України.
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15.04.2023 15:41
+13
это хорошо! после войны нам меньше роботы будет!
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15.04.2023 15:47
+6
Ти згоден, що всі українці, які служили у радянській армії були колоборантами?
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15.04.2023 15:55
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нічого дивного !!! кацапи у 1 та другу світову, "гражданскою вайну" так чсамо робили !!! чого лише варита прізвища котовського, щорса, ковпака, кожидуба - запроданець на запроданцю, колоборант на колоборанті !!!
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15.04.2023 15:40 Ответить
Ти згоден, що всі українці, які служили у радянській армії були колоборантами?
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15.04.2023 15:55 Ответить
судячи з Усього так !!! тому що:
1. УНР була окупованна і насильно приєдна да до совкової кацапії (срср) в 1920-22 роках, а ЗУНР як часнина сходу Польщі у вересні 1939 року.
2. більшовицька влада на пост-імперській мацковії, була не зовсім законна, вірше зовсім незаконна - влада червоних бандитів що прийшли до влади на мацковії шляхом більшовицького держперевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 року !!!
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15.04.2023 16:07 Ответить
1992, 22 серпня - останній Президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав клейноди УНР і грамоти про правонаступництво першому Президентові України Леоніду Кравчуку. - і не куди ми не дінемся від правонаступництва від УНР. Так що, юристи, готуйтеся...
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15.04.2023 16:46 Ответить
Хитрожопа ватна гнида.
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15.04.2023 16:33 Ответить
Если добровольно пошли то безусловно. А вообще лучше всего воевать с вражиной находясь в его же военных частях, саботаж и ид. Так что это индивидуально
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15.04.2023 19:28 Ответить
Додаткова утилізація майбутніх ватних виборців України.
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15.04.2023 15:41 Ответить
это хорошо! после войны нам меньше роботы будет!
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15.04.2023 15:47 Ответить
Чмоби небезкінечні, хто здох розумніший сйобнув. На контракт бажаючих мізер, призов провальний, а мясо ж надо за ***** подихати хто буде?
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15.04.2023 15:50 Ответить
Рашисты собираются играть в долгую. Любимая фраза бункерного нациста - в долгосрочной перспективе.
Украине и союзникам так же нужно готовится к тому, чтобы в долгосрочной перспективе ни русни ни рашки ни подобия рашки не осталось на карте мира.
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15.04.2023 15:52 Ответить
Так вони ж всі там здохли.
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15.04.2023 15:53 Ответить
В ответ на санкции у Кремля есть стандартный-мощный ответ западу. Уничтожить накуй половину своего населения чтобы меньше жрали из бюджета.
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15.04.2023 15:56 Ответить
після виборів в Україні у 2019 році.за яких рашисти,через свого гаманця з бородою і таких як він , привели до влади "зелених слуг" ряди котрих кишать колаборантами,зрадниками і відвертими антиукраїнськими .прорашистськими слугами. ця новина не є давно вже актуальною
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15.04.2023 15:59 Ответить
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15.04.2023 15:59 Ответить
Януковощ?
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15.04.2023 17:03 Ответить
Час обирати шубу.
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15.04.2023 16:10 Ответить
Хочуть наказати довго жити .
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15.04.2023 16:10 Ответить
Жесть звісно... Їх наразі не випускають з района або за кордони свого села чи містечка без російського паспорта, не беруть на роботу. А чим годувати дітей і себе?? А коли вони беруть паспорт, то зразу їх призивають воювати проти України. Бідні люди, я б на їх місті застрелився би в такої безвиході, а якщо діти? Треба посадити на електричного стула тих, хто розмінував Чонгар!

Якщо зараз набегуть півники і почнуть волати, так їм і треба, колоборантам, ко-ко-ко. Можете не старатись)
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15.04.2023 16:15 Ответить
За Чонгар згоден!!
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15.04.2023 16:52 Ответить
чуднєнько, так і треба - всіх гнид в утіль
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15.04.2023 16:58 Ответить
Лугандонцев уже всех выбили,ничему предатели не учатся.
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15.04.2023 17:07 Ответить
Бомбас нихто ни слышыт! Услышти бомбас! Ну чо, услышали вас, сцуки? Херсонцев и запорожцев это не касается, они через этих дЕбилов страдают.
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15.04.2023 17:07 Ответить
 
 