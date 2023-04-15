Россияне планируют мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
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Россияне готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций на временно захваченных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечается, так называемые "районные администрации" россиян на оккупированных территориях получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военнокоматы".
Указание разослало Министерство обороны РФ и дало срок его выполнения до 18 апреля.
Списки нужно подать в электронном формате, а также собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать местным "военкоматам".
Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о внедрении электронных повесток в России.
Топ комментарии
+19 Trevo Trow
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1. УНР була окупованна і насильно приєдна да до совкової кацапії (срср) в 1920-22 роках, а ЗУНР як часнина сходу Польщі у вересні 1939 року.
2. більшовицька влада на пост-імперській мацковії, була не зовсім законна, вірше зовсім незаконна - влада червоних бандитів що прийшли до влади на мацковії шляхом більшовицького держперевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 року !!!
Украине и союзникам так же нужно готовится к тому, чтобы в долгосрочной перспективе ни русни ни рашки ни подобия рашки не осталось на карте мира.
Якщо зараз набегуть півники і почнуть волати, так їм і треба, колоборантам, ко-ко-ко. Можете не старатись)