Россияне готовятся к эвакуации с оккупированных территорий, - Федоров

Массовая эвакуация с оккупированных территорий еще не началась, но россияне готовятся к ней.

Об этом на брифинге Международного саммита городов и регионов рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас не можем говорить, что началась массовая эвакуация с Запорожской области, но то, что тенденция к началу эвакуации есть, - это факт", - сказал Фёдоров.

Он также рассказал, что в Энергодаре жителям раздают листовки о необходимости "сдать анкеты детей, которых они собираются эвакуировать 5-7 мая".

По словам Фёдорова, российские военные в городах Токмак и Молочанск через громкоговорители рекомендуют жителям переезжать во временно оккупированные Мелитополь или Крым.

Федоров также добавил, что в последние две недели оккупанты вывозят оборудование из помещений некоторых банков и офисов.

"Это делается повсеместно, как в оккупированном Мелитополе, так и в Энергодаре и других ... Массово снимают кондиционеры из всех помещений. Зачем? Не понятно", - отметил Фёдоров.

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