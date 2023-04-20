Россияне готовятся к эвакуации с оккупированных территорий, - Федоров
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Массовая эвакуация с оккупированных территорий еще не началась, но россияне готовятся к ней.
Об этом на брифинге Международного саммита городов и регионов рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы сейчас не можем говорить, что началась массовая эвакуация с Запорожской области, но то, что тенденция к началу эвакуации есть, - это факт", - сказал Фёдоров.
Он также рассказал, что в Энергодаре жителям раздают листовки о необходимости "сдать анкеты детей, которых они собираются эвакуировать 5-7 мая".
По словам Фёдорова, российские военные в городах Токмак и Молочанск через громкоговорители рекомендуют жителям переезжать во временно оккупированные Мелитополь или Крым.
Федоров также добавил, что в последние две недели оккупанты вывозят оборудование из помещений некоторых банков и офисов.
"Это делается повсеместно, как в оккупированном Мелитополе, так и в Энергодаре и других ... Массово снимают кондиционеры из всех помещений. Зачем? Не понятно", - отметил Фёдоров.
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Вот про кондиционеры как раз понятно, на них же ракеты НАТО будут наводится.
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