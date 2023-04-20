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Россияне готовятся к эвакуации с оккупированных территорий, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Массовая эвакуация с оккупированных территорий еще не началась, но россияне готовятся к ней.

Об этом на брифинге Международного саммита городов и регионов рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас не можем говорить, что началась массовая эвакуация с Запорожской области, но то, что тенденция к началу эвакуации есть, - это факт", - сказал Фёдоров.

Он также рассказал, что в Энергодаре жителям раздают листовки о необходимости "сдать анкеты детей, которых они собираются эвакуировать 5-7 мая".

По словам Фёдорова, российские военные в городах Токмак и Молочанск через громкоговорители рекомендуют жителям переезжать во временно оккупированные Мелитополь или Крым.

Федоров также добавил, что в последние две недели оккупанты вывозят оборудование из помещений некоторых банков и офисов.

"Это делается повсеместно, как в оккупированном Мелитополе, так и в Энергодаре и других ... Массово снимают кондиционеры из всех помещений. Зачем? Не понятно", - отметил Фёдоров.

Читайте: Рашисты делают мелитопольцев "иностранцами" в родном городе и заставляют брать паспорта РФ, - Федоров
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Топ комментарии
+11
Безкінечний потік гівна від клоунів
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20.04.2023 15:35
+7
я це з жовтня чую про те, що вони от от побіжать з півдня.
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20.04.2023 15:41
+5
який піпл ще хаває ці пабєдунські вкиди?
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20.04.2023 15:39
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Безкінечний потік гівна від клоунів
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20.04.2023 15:35 Ответить
А он откуда знает ? Бла-бла-бла ! Кому можно верить?
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20.04.2023 15:51 Ответить
"міністр", без портфеля, надіється на портфель....
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20.04.2023 15:53 Ответить
Мені він чомусь нагадує Гайдая. Хоча чому чомусь...
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20.04.2023 15:51 Ответить
Як це навіщо кондиціонери знімають?! Кацапи помішані на стіралках, холодильниках та кондиціонерах. Буряти, наприклад в юртах будуть їх ставити
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20.04.2023 15:37 Ответить
Рвут когти, чтобы не склеить ласты.
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20.04.2023 15:37 Ответить
"Масово знімають кондиціонери з усіх приміщень. Навіщо? Не зрозуміло"
Вот про кондиционеры как раз понятно, на них же ракеты НАТО будут наводится.
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20.04.2023 15:37 Ответить
який піпл ще хаває ці пабєдунські вкиди?
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20.04.2023 15:39 Ответить
хто телемарафон дивиться те й хавають та радіють.
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20.04.2023 15:46 Ответить
я це з жовтня чую про те, що вони от от побіжать з півдня.
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20.04.2023 15:41 Ответить
Постійно про це кажете, а окупанти ще більше розселяються.
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20.04.2023 15:45 Ответить
Так "евакуюються", що вже встигли збудувати 3 лінії потужної оборони та завезли купу важкої техніки та ППО. Але дубіноголовим хом"ячкам по зомбомарафону така сцянина зайде на ура.
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20.04.2023 15:51 Ответить
Було сказано шо коментують військову тему тільки та перераховано коло осіб а тут як ті попуги Ермак Федоров Подоляк та всі СН рать як мавпи одна поперед другої як казали позакривайте 3,14 та робіть свою працю
кожний мнит себе стратегом бачя бій іздалека
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20.04.2023 15:53 Ответить
цю думку висловив мер українського міста Мелітополь Іван Іванович Федоров
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20.04.2023 15:55 Ответить
Гіркін: "У державі "Казахстан" хочуть перейменувати російське місто Петропавловськ на Кизилжар. У Казахстані триває масштабна та систематична дерусифікація. Перейменовано сотні населених пунктів, великі міста й області. Усе це супроводжується регулярними приниженнями росіян".
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20.04.2023 16:02 Ответить
може казахи свого "квартала" не мали?
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20.04.2023 18:46 Ответить
Федоров тоже решил не отставать от участников марафона, одел кеды и пытается их догнать, но до Арестовича отставание большое, несколько кругов
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20.04.2023 16:06 Ответить
Ти дибіл? Федоров це мер тимчасово окупованого Мелітополя і має повне право коментувати ситуацію в місті, хоча кому я це пояснюю, тут майже більшість таких.
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20.04.2023 19:44 Ответить
А можно мне стать мэром временно окуппированного турками византийского Константинополя?
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20.04.2023 16:14 Ответить
За шо купил - за то продал.
ПОЛКОВНИК СВИТАН: генштаб рф планирует ОТСТУПЛЕНИЕ, появилась угроза ЗАКУЛИСНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ОП.
https://www.youtube.com/watch?v=kBqWx1oqYgQ
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20.04.2023 16:24 Ответить
-- Облуда ЗЕ-міражів щодо грандіозних успіхів на фронтах( темпі черепахи у квадратних сантиметрах...) так потрібна .як ЗЕ-- ілюзіоністам. так і кремлівському лілі ПУЗІКУ ... ЦЕ дає шанс. як для першого на безпрограшний результат збереження влади за собою ( на " 2" і .можливо "3" терміни правління...та перспективою грандіозних ГЕШЕФТІВ....) Так і для рашо--трунаря--це наштампувати в тандемі .чи то китайозами. чи то з Іранцями море дронів і засипати наших захисників... ( вже сьогодні. наші хлопці ледь--ледь встигають відмахуватися... )
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08.08.2023 16:37 Ответить
 
 