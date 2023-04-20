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Росіяни готуються до евакуації з окупованих територій, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Масова евакуація з окупованих територій ще не почалася, але росіяни готуються до неї.

Про це під час брифінгу Міжнародного саміту міст і регіонів розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Ми наразі не можемо говорити, що розпочалася масова евакуація із Запорізької області, але те, що тенденція до початку евакуації є, то це факт", - зазначив Федоров. 

Він розповів також, що в Енергодарі окупанти ходять по домівках та роздають листівки про необхідність "здати анкети дітей, яких вони мають намір евакуювати 5-7 травня".

У Токмаку та Молочанську росіяни через гучномовці рекомендують населенню їхати до Мелітополя або Криму. 

Федоров також додав, що останні два тижні окупанти вивозять обладнання з приміщень деяких банків і офісів.

"Це роблять повсюдно, і в окупованому Мелітополі, і в Енергодарі та інших містах... Масово знімають кондиціонери з усіх приміщень. Навіщо? Не зрозуміло", - зазначив він.

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Топ коментарі
+11
Безкінечний потік гівна від клоунів
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20.04.2023 15:35
+7
я це з жовтня чую про те, що вони от от побіжать з півдня.
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20.04.2023 15:41
+5
який піпл ще хаває ці пабєдунські вкиди?
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20.04.2023 15:39
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Безкінечний потік гівна від клоунів
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20.04.2023 15:35 Відповісти
А он откуда знает ? Бла-бла-бла ! Кому можно верить?
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20.04.2023 15:51 Відповісти
"міністр", без портфеля, надіється на портфель....
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20.04.2023 15:53 Відповісти
Мені він чомусь нагадує Гайдая. Хоча чому чомусь...
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20.04.2023 15:51 Відповісти
Як це навіщо кондиціонери знімають?! Кацапи помішані на стіралках, холодильниках та кондиціонерах. Буряти, наприклад в юртах будуть їх ставити
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20.04.2023 15:37 Відповісти
Рвут когти, чтобы не склеить ласты.
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20.04.2023 15:37 Відповісти
"Масово знімають кондиціонери з усіх приміщень. Навіщо? Не зрозуміло"
Вот про кондиционеры как раз понятно, на них же ракеты НАТО будут наводится.
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20.04.2023 15:37 Відповісти
який піпл ще хаває ці пабєдунські вкиди?
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20.04.2023 15:39 Відповісти
хто телемарафон дивиться те й хавають та радіють.
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20.04.2023 15:46 Відповісти
я це з жовтня чую про те, що вони от от побіжать з півдня.
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20.04.2023 15:41 Відповісти
Постійно про це кажете, а окупанти ще більше розселяються.
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20.04.2023 15:45 Відповісти
Так "евакуюються", що вже встигли збудувати 3 лінії потужної оборони та завезли купу важкої техніки та ППО. Але дубіноголовим хом"ячкам по зомбомарафону така сцянина зайде на ура.
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20.04.2023 15:51 Відповісти
Було сказано шо коментують військову тему тільки та перераховано коло осіб а тут як ті попуги Ермак Федоров Подоляк та всі СН рать як мавпи одна поперед другої як казали позакривайте 3,14 та робіть свою працю
кожний мнит себе стратегом бачя бій іздалека
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20.04.2023 15:53 Відповісти
цю думку висловив мер українського міста Мелітополь Іван Іванович Федоров
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20.04.2023 15:55 Відповісти
Гіркін: "У державі "Казахстан" хочуть перейменувати російське місто Петропавловськ на Кизилжар. У Казахстані триває масштабна та систематична дерусифікація. Перейменовано сотні населених пунктів, великі міста й області. Усе це супроводжується регулярними приниженнями росіян".
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20.04.2023 16:02 Відповісти
може казахи свого "квартала" не мали?
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20.04.2023 18:46 Відповісти
Федоров тоже решил не отставать от участников марафона, одел кеды и пытается их догнать, но до Арестовича отставание большое, несколько кругов
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20.04.2023 16:06 Відповісти
Ти дибіл? Федоров це мер тимчасово окупованого Мелітополя і має повне право коментувати ситуацію в місті, хоча кому я це пояснюю, тут майже більшість таких.
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20.04.2023 19:44 Відповісти
А можно мне стать мэром временно окуппированного турками византийского Константинополя?
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20.04.2023 16:14 Відповісти
За шо купил - за то продал.
ПОЛКОВНИК СВИТАН: генштаб рф планирует ОТСТУПЛЕНИЕ, появилась угроза ЗАКУЛИСНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ОП.
https://www.youtube.com/watch?v=kBqWx1oqYgQ
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20.04.2023 16:24 Відповісти
-- Облуда ЗЕ-міражів щодо грандіозних успіхів на фронтах( темпі черепахи у квадратних сантиметрах...) так потрібна .як ЗЕ-- ілюзіоністам. так і кремлівському лілі ПУЗІКУ ... ЦЕ дає шанс. як для першого на безпрограшний результат збереження влади за собою ( на " 2" і .можливо "3" терміни правління...та перспективою грандіозних ГЕШЕФТІВ....) Так і для рашо--трунаря--це наштампувати в тандемі .чи то китайозами. чи то з Іранцями море дронів і засипати наших захисників... ( вже сьогодні. наші хлопці ледь--ледь встигають відмахуватися... )
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08.08.2023 16:37 Відповісти
 
 