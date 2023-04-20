Росіяни готуються до евакуації з окупованих територій, - Федоров
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Масова евакуація з окупованих територій ще не почалася, але росіяни готуються до неї.
Про це під час брифінгу Міжнародного саміту міст і регіонів розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми наразі не можемо говорити, що розпочалася масова евакуація із Запорізької області, але те, що тенденція до початку евакуації є, то це факт", - зазначив Федоров.
Він розповів також, що в Енергодарі окупанти ходять по домівках та роздають листівки про необхідність "здати анкети дітей, яких вони мають намір евакуювати 5-7 травня".
У Токмаку та Молочанську росіяни через гучномовці рекомендують населенню їхати до Мелітополя або Криму.
Федоров також додав, що останні два тижні окупанти вивозять обладнання з приміщень деяких банків і офісів.
"Це роблять повсюдно, і в окупованому Мелітополі, і в Енергодарі та інших містах... Масово знімають кондиціонери з усіх приміщень. Навіщо? Не зрозуміло", - зазначив він.
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Вот про кондиционеры как раз понятно, на них же ракеты НАТО будут наводится.
кожний мнит себе стратегом бачя бій іздалека
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