Украина не одна, НАТО с вами и продолжит помогать, - Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и союзники будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с неспровоцированной агрессией РФ.
Об этом он заявил на Международном саммите городов и регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина продолжает проходить тяжелый тест – ужасная, неспровоцированная война… Эффекты этой войны продолжают влиять на весь мир, но Украина не одна, НАТО с вами. Наши союзники с вами. Мы будем продолжать помогать вам бороться с агрессией. Украина победит", - сказал Столтенберг.
Также он добавил, что ожидает увидеть президента Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе.
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Сергей Гусаченко fb2284c8
показать весь комментарий20.04.2023 16:06 Ответить Мне нравится 2
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий20.04.2023 16:37 Ответить Мне нравится 0
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