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Украина не одна, НАТО с вами и продолжит помогать, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и союзники будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с неспровоцированной агрессией РФ.

Об этом он заявил на Международном саммите городов и регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина продолжает проходить тяжелый тест – ужасная, неспровоцированная война… Эффекты этой войны продолжают влиять на весь мир, но Украина не одна, НАТО с вами. Наши союзники с вами. Мы будем продолжать помогать вам бороться с агрессией. Украина победит", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что ожидает увидеть президента Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша поддержка обеспечивает вступление Украины в НАТО, - Столтенберг
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Где бойцы зеленого фронта? Аууу... Начинайте рассказывать как бравый зеледент нагнул Генсека НАТО.
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20.04.2023 16:06 Ответить
Україна продовжує проходити важкий тест - жахлива, неспровокована війна ,,,,натівський прорашистський холуй називає війну в Україні "неспровокованою".Війну в Україні,окупацію її території,геноцид українського народу руйнування економіки України,спровокувало єдино куйло всія 3,14дерації і всесвітній терорист
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20.04.2023 16:37 Ответить
 
 