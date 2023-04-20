Украина не одна, НАТО с вами и продолжит помогать, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и союзники будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с неспровоцированной агрессией РФ.

Об этом он заявил на Международном саммите городов и регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина продолжает проходить тяжелый тест – ужасная, неспровоцированная война… Эффекты этой войны продолжают влиять на весь мир, но Украина не одна, НАТО с вами. Наши союзники с вами. Мы будем продолжать помогать вам бороться с агрессией. Украина победит", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что ожидает увидеть президента Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе.

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