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Україна не одна, НАТО з вами та продовжить допомагати, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі з неспровокованою агресією РФ.

Про це він заявив на Міжнародному саміті міст та регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна продовжує проходити важкий тест – жахлива, неспровокована війна… Ефекти цієї війни продовжують впливати на весь світ, але Україна не одна, НАТО з вами. Наші союзники із вами. Ми продовжуватимемо допомагати вам боротися з агресією. Україна переможе", - сказав Столтенберг

Також він додав, що очікує побачити президента Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі.

Читайте: Наша підтримка уможливлює вступ України до НАТО, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Где бойцы зеленого фронта? Аууу... Начинайте рассказывать как бравый зеледент нагнул Генсека НАТО.
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20.04.2023 16:06 Відповісти
Україна продовжує проходити важкий тест - жахлива, неспровокована війна ,,,,натівський прорашистський холуй називає війну в Україні "неспровокованою".Війну в Україні,окупацію її території,геноцид українського народу руйнування економіки України,спровокувало єдино куйло всія 3,14дерації і всесвітній терорист
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20.04.2023 16:37 Відповісти
 
 