Україна не одна, НАТО з вами та продовжить допомагати, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі з неспровокованою агресією РФ.
Про це він заявив на Міжнародному саміті міст та регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна продовжує проходити важкий тест – жахлива, неспровокована війна… Ефекти цієї війни продовжують впливати на весь світ, але Україна не одна, НАТО з вами. Наші союзники із вами. Ми продовжуватимемо допомагати вам боротися з агресією. Україна переможе", - сказав Столтенберг
Також він додав, що очікує побачити президента Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Гусаченко fb2284c8
показати весь коментар20.04.2023 16:06 Відповісти Мені подобається 2
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар20.04.2023 16:37 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...