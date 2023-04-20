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Новости За рубежом
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Молдова (1685) Приднестровье (617)

Молдова заявила о нарушении режима безопасности войсками РФ в Приднестровье

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

придністровя

На заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в "Приднестровье" Молдова заявила о нарушении режима безопасности со стороны так называемого миротворческого контингента России.

Об этом говорится в заявлении Бюро по вопросам реинтеграции Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во время заседания ОКК Молдова подняла вопрос о незаконных постах "приднестровских" силовых структур и необходимости их вывода из так называемой зоны безопасности, расположенной вдоль всей административной границы между правым и левым берегами Днестра.

Молдавская делегация обратила внимание на неоднократные случаи размещения объединенными миротворческими силами блокпостов, на которых необоснованно останавливают автомобили, в том числе и дипломатов, аккредитованных в Молдове.

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Также Кишинев указал на нарушение режима Зоны безопасности со стороны российского военного контингента с февраля по апрель 2023 года. Речь шла о несогласованных "передвижениях бронированной военной техники за пределами расположения постов Объединенных миротворческих сил".

В Бюро по вопросам реинтеграции Молдовы отметили, что эти инциденты "имели резонанс в обществе и усилили недовольство жителей Зоны безопасности, которые регулярно подвергаются необоснованным остановкам с чрезмерной проверкой документов и транспортных средств".
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Топ комментарии
+27
Молдові треба вичистити той гнійник. Підкріплення від кацапів не буде.
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20.04.2023 21:44
+10
Для початку обмежити виїзд і в'їзд на /з окупованої території.ввіз акумуляторів і критично важливих речей та матеріалів.Вивіз продукції заводів з Придністров'я. На місці багато чого знають краще...і в такому режимі протримати рік два,
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20.04.2023 21:57
+10
Молдованам повезло что между ими и рашкой стало Украины. Иначе бы сейчас рашисты устроили бы молдованам *бучанскую резню*
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20.04.2023 22:02
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Молдові треба вичистити той гнійник. Підкріплення від кацапів не буде.
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20.04.2023 21:44 Ответить
Ракети будуть.
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21.04.2023 08:50 Ответить
Это хорошее заявление. А какие будут действия?
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20.04.2023 21:44 Ответить
Для початку обмежити виїзд і в'їзд на /з окупованої території.ввіз акумуляторів і критично важливих речей та матеріалів.Вивіз продукції заводів з Придністров'я. На місці багато чого знають краще...і в такому режимі протримати рік два,
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20.04.2023 21:57 Ответить
шось ви обидва заслані казачки
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20.04.2023 21:59 Ответить
та ні..просто невігласи
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20.04.2023 22:05 Ответить
Вы ходите по разным веткам, оскорбляете, обвиняете людей. Вы рашистский агент?
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20.04.2023 22:30 Ответить
оо..подмога підтягнулася, підите обмивати у "вкусно і точка" чи просто стєкломоя на премію нажлухтитесь?
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20.04.2023 22:32 Ответить
Ну понятно откуда такое знание ассортимента. Марш туда, откуда выплыло.
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20.04.2023 22:34 Ответить
в коробочку покладеш?
не ссо, ще не всі дерева китайці порізали
буде де висіти
а поки на свій бутєрброд заробляй

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20.04.2023 22:38 Ответить
а ну зви підмогу, пора розмятися , заробите ща на бутерброди і пиво, якщо не засну
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20.04.2023 22:34 Ответить
Нічого дивного - вони завжди все порушують (особливо там, де не дають в смердюче кацапське рило), а оскільки Молдова панічно боїться зробити хоч щось, крім заяв та не надто переймається своєю обороноздатністю, то кацапня та їх посіпаки роблять все, що хочуть.
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20.04.2023 21:52 Ответить
и шо це все...на що здатни...
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20.04.2023 21:53 Ответить
на тобі отвєт на коментар, іди рубля получи в касі
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20.04.2023 22:00 Ответить
Надоел уже, марш отсюда, троль пригожинский. Ходит и пакостит по всем веткам.
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20.04.2023 22:32 Ответить
о ти і тут, теж рубля хочеш? зароби, розвесели мене
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20.04.2023 22:35 Ответить
не афоня мне руб. должон, а не два...,за кого тащишь?шо ми повинни за всех тащить а все остальные отсидятся...или как, громадянин давай молдован асвабадим а патом ще 14 республик...а они будут блеять об том что их угнетают там, ты там чей будешь...но исходя из рубчиков и так вполне ясно...
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20.04.2023 22:49 Ответить
ну ви толпою вже на бухло заробили...празнік у вас сьогодні
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20.04.2023 23:06 Ответить
Дмитриенко - у Вас ус отклеился .
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20.04.2023 22:12 Ответить
где это написано? поясни...только красиво...
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20.04.2023 22:51 Ответить
Дмитренко
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20.04.2023 23:05 Ответить
Сильно не парся ты всё равно проколешься . Наприклад - здатні .
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20.04.2023 23:10 Ответить
Дмітрієнко, воні і раніш не були здатни, а зараз тем паче...читайте історию - давню історию, саму давню історию, романи, поєми, казки врешти решт...
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20.04.2023 23:22 Ответить
Слышь , я тебя умоляю , ты или по русски пиши или вообще брось эту затею . Читать твоё творчество никаких нервов не хватит .
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20.04.2023 23:26 Ответить
ну так писссдіть їх чим попало
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20.04.2023 21:58 Ответить
Ето и есть *мир-па руzки*, который и нам пытаются впарить
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20.04.2023 22:00 Ответить
Молдованам повезло что между ими и рашкой стало Украины. Иначе бы сейчас рашисты устроили бы молдованам *бучанскую резню*
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20.04.2023 22:02 Ответить
кацапи розуміють тільки силу,
пристрелили б тихенько кілька постів і вони б вже не лізли
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20.04.2023 22:11 Ответить
там армія ще в гіршому стані, ніж у нас була в 2014
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20.04.2023 22:19 Ответить
в 2014 армія могла дати відсіч,
керівництво засцяло,
молдова може конфіденційно попросити допомогу спецназу,
аби було бажання
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21.04.2023 01:30 Ответить
Молдавани, ви коли там перестанете дурня клеїти? До вас в хату вліз п'яний рускій ваня в кирзових чоботах, віджав у вас кімнату. Живе там собі п'є, гуляє, сцить де хоче, а ви заявляєте, що він щось там порушує?!!!
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20.04.2023 22:12 Ответить
Ответьте на 1 вопрос: через кого снабжается этот парашный гнойник?
В ответе и будет сторона, виновная в том, что это парашное говно ещё существует.
Только я боюсь, что виновных будет двое.
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20.04.2023 22:20 Ответить
Та наші уже замучились просить у них, щоб попросили у нас.
Хоча, я думаю, що скоро там буде маленький шухєр, бо Санду таки попросить допомогу
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21.04.2023 00:32 Ответить
да-ну, почалось..
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20.04.2023 22:30 Ответить
Хай Молдова нас покличе. Нам якраз та зброя потрібна що на тих складах
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21.04.2023 00:06 Ответить
Не нас, а нас. Нефиг ЗСУ отвлекать, мы с николаевско-одесскими фермерами сами туда прокатимся
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21.04.2023 01:00 Ответить
Сидите там дальше как обосраные ждите очередного додона.
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21.04.2023 10:53 Ответить
 
 