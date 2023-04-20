Молдова заявила о нарушении режима безопасности войсками РФ в Приднестровье
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На заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в "Приднестровье" Молдова заявила о нарушении режима безопасности со стороны так называемого миротворческого контингента России.
Об этом говорится в заявлении Бюро по вопросам реинтеграции Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Во время заседания ОКК Молдова подняла вопрос о незаконных постах "приднестровских" силовых структур и необходимости их вывода из так называемой зоны безопасности, расположенной вдоль всей административной границы между правым и левым берегами Днестра.
Молдавская делегация обратила внимание на неоднократные случаи размещения объединенными миротворческими силами блокпостов, на которых необоснованно останавливают автомобили, в том числе и дипломатов, аккредитованных в Молдове.
Также Кишинев указал на нарушение режима Зоны безопасности со стороны российского военного контингента с февраля по апрель 2023 года. Речь шла о несогласованных "передвижениях бронированной военной техники за пределами расположения постов Объединенных миротворческих сил".
В Бюро по вопросам реинтеграции Молдовы отметили, что эти инциденты "имели резонанс в обществе и усилили недовольство жителей Зоны безопасности, которые регулярно подвергаются необоснованным остановкам с чрезмерной проверкой документов и транспортных средств".
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не ссо, ще не всі дерева китайці порізали
буде де висіти
а поки на свій бутєрброд заробляй
пристрелили б тихенько кілька постів і вони б вже не лізли
керівництво засцяло,
молдова може конфіденційно попросити допомогу спецназу,
аби було бажання
В ответе и будет сторона, виновная в том, что это парашное говно ещё существует.
Только я боюсь, что виновных будет двое.
Хоча, я думаю, що скоро там буде маленький шухєр, бо Санду таки попросить допомогу