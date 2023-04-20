Молдова заявила про порушення режиму безпеки військами РФ в Придністров’ї
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На засіданні Об’єднаної контрольної комісії (ОКК) з керування миротворчою операцією в "Придністров’ї" Молдова заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту Росії.
Про це йдеться в заяві Бюро з питань реінтеграції Молдови, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .
Під час засідання ОКК Молдова порушила питання про незаконні пости "придністровських" силових структур і необхідність їхнього виведення із так званої зони безпеки, розташованої вздовж усього адміністративного кордону між правим і лівим берегами Дністра.
Молдовська делегація звернула увагу на неодноразові випадки розміщення об’єднаними миротворчими силами блокпостів, на яких необґрунтовано зупиняють автомобілі, зокрема й дипломатів, акредитованих у Молдові.
Також Кишинів вказав на порушення режиму Зони безпеки з боку російським військовим контингентом з лютого по квітень 2023 року. Йшлось про неузгоджені "пересування броньованої військової техніки поза межами розташування постів Об'єднаних миротворчих сил".
У Бюро з питань реінтеграції Молдови наголосили, що ці інциденти "мали резонанс у суспільстві та посилили невдоволення мешканців Зони безпеки, які регулярно піддаються необґрунтованим зупинкам з надмірною перевіркою документів та транспортних засобів".
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не ссо, ще не всі дерева китайці порізали
буде де висіти
а поки на свій бутєрброд заробляй
пристрелили б тихенько кілька постів і вони б вже не лізли
керівництво засцяло,
молдова може конфіденційно попросити допомогу спецназу,
аби було бажання
В ответе и будет сторона, виновная в том, что это парашное говно ещё существует.
Только я боюсь, что виновных будет двое.
Хоча, я думаю, що скоро там буде маленький шухєр, бо Санду таки попросить допомогу