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Новини За кордоном
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Молдова (1294) Придністров'я (370)

Молдова заявила про порушення режиму безпеки військами РФ в Придністров’ї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

придністровя

На засіданні Об’єднаної контрольної комісії (ОКК) з керування миротворчою операцією в "Придністров’ї" Молдова заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту Росії.

Про це йдеться в заяві Бюро з питань реінтеграції Молдови, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .

Під час засідання ОКК Молдова порушила питання про незаконні пости "придністровських" силових структур і необхідність їхнього виведення із так званої зони безпеки, розташованої вздовж усього адміністративного кордону між правим і лівим берегами Дністра.

Молдовська делегація звернула увагу на неодноразові випадки розміщення об’єднаними миротворчими силами блокпостів, на яких необґрунтовано зупиняють автомобілі, зокрема й дипломатів, акредитованих у Молдові.

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Також Кишинів вказав на порушення режиму Зони безпеки з боку російським військовим контингентом з лютого по квітень 2023 року. Йшлось про неузгоджені "пересування броньованої військової техніки поза межами розташування постів Об'єднаних миротворчих сил".

У Бюро з питань реінтеграції Молдови наголосили, що ці інциденти "мали резонанс у суспільстві та посилили невдоволення мешканців Зони безпеки, які регулярно піддаються необґрунтованим зупинкам з надмірною перевіркою документів та транспортних засобів".
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Топ коментарі
+27
Молдові треба вичистити той гнійник. Підкріплення від кацапів не буде.
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20.04.2023 21:44
+10
Для початку обмежити виїзд і в'їзд на /з окупованої території.ввіз акумуляторів і критично важливих речей та матеріалів.Вивіз продукції заводів з Придністров'я. На місці багато чого знають краще...і в такому режимі протримати рік два,
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20.04.2023 21:57
+10
Молдованам повезло что между ими и рашкой стало Украины. Иначе бы сейчас рашисты устроили бы молдованам *бучанскую резню*
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20.04.2023 22:02
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Молдові треба вичистити той гнійник. Підкріплення від кацапів не буде.
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20.04.2023 21:44 Відповісти
Ракети будуть.
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21.04.2023 08:50 Відповісти
Это хорошее заявление. А какие будут действия?
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20.04.2023 21:44 Відповісти
Для початку обмежити виїзд і в'їзд на /з окупованої території.ввіз акумуляторів і критично важливих речей та матеріалів.Вивіз продукції заводів з Придністров'я. На місці багато чого знають краще...і в такому режимі протримати рік два,
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20.04.2023 21:57 Відповісти
шось ви обидва заслані казачки
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20.04.2023 21:59 Відповісти
та ні..просто невігласи
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20.04.2023 22:05 Відповісти
Вы ходите по разным веткам, оскорбляете, обвиняете людей. Вы рашистский агент?
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20.04.2023 22:30 Відповісти
оо..подмога підтягнулася, підите обмивати у "вкусно і точка" чи просто стєкломоя на премію нажлухтитесь?
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20.04.2023 22:32 Відповісти
Ну понятно откуда такое знание ассортимента. Марш туда, откуда выплыло.
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20.04.2023 22:34 Відповісти
в коробочку покладеш?
не ссо, ще не всі дерева китайці порізали
буде де висіти
а поки на свій бутєрброд заробляй

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20.04.2023 22:38 Відповісти
а ну зви підмогу, пора розмятися , заробите ща на бутерброди і пиво, якщо не засну
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20.04.2023 22:34 Відповісти
Нічого дивного - вони завжди все порушують (особливо там, де не дають в смердюче кацапське рило), а оскільки Молдова панічно боїться зробити хоч щось, крім заяв та не надто переймається своєю обороноздатністю, то кацапня та їх посіпаки роблять все, що хочуть.
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20.04.2023 21:52 Відповісти
и шо це все...на що здатни...
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20.04.2023 21:53 Відповісти
на тобі отвєт на коментар, іди рубля получи в касі
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20.04.2023 22:00 Відповісти
Надоел уже, марш отсюда, троль пригожинский. Ходит и пакостит по всем веткам.
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20.04.2023 22:32 Відповісти
о ти і тут, теж рубля хочеш? зароби, розвесели мене
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20.04.2023 22:35 Відповісти
не афоня мне руб. должон, а не два...,за кого тащишь?шо ми повинни за всех тащить а все остальные отсидятся...или как, громадянин давай молдован асвабадим а патом ще 14 республик...а они будут блеять об том что их угнетают там, ты там чей будешь...но исходя из рубчиков и так вполне ясно...
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20.04.2023 22:49 Відповісти
ну ви толпою вже на бухло заробили...празнік у вас сьогодні
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20.04.2023 23:06 Відповісти
Дмитриенко - у Вас ус отклеился .
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20.04.2023 22:12 Відповісти
где это написано? поясни...только красиво...
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20.04.2023 22:51 Відповісти
Дмитренко
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20.04.2023 23:05 Відповісти
Сильно не парся ты всё равно проколешься . Наприклад - здатні .
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20.04.2023 23:10 Відповісти
Дмітрієнко, воні і раніш не були здатни, а зараз тем паче...читайте історию - давню історию, саму давню історию, романи, поєми, казки врешти решт...
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20.04.2023 23:22 Відповісти
Слышь , я тебя умоляю , ты или по русски пиши или вообще брось эту затею . Читать твоё творчество никаких нервов не хватит .
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20.04.2023 23:26 Відповісти
ну так писссдіть їх чим попало
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20.04.2023 21:58 Відповісти
Ето и есть *мир-па руzки*, который и нам пытаются впарить
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20.04.2023 22:00 Відповісти
Молдованам повезло что между ими и рашкой стало Украины. Иначе бы сейчас рашисты устроили бы молдованам *бучанскую резню*
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20.04.2023 22:02 Відповісти
кацапи розуміють тільки силу,
пристрелили б тихенько кілька постів і вони б вже не лізли
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20.04.2023 22:11 Відповісти
там армія ще в гіршому стані, ніж у нас була в 2014
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20.04.2023 22:19 Відповісти
в 2014 армія могла дати відсіч,
керівництво засцяло,
молдова може конфіденційно попросити допомогу спецназу,
аби було бажання
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21.04.2023 01:30 Відповісти
Молдавани, ви коли там перестанете дурня клеїти? До вас в хату вліз п'яний рускій ваня в кирзових чоботах, віджав у вас кімнату. Живе там собі п'є, гуляє, сцить де хоче, а ви заявляєте, що він щось там порушує?!!!
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20.04.2023 22:12 Відповісти
Ответьте на 1 вопрос: через кого снабжается этот парашный гнойник?
В ответе и будет сторона, виновная в том, что это парашное говно ещё существует.
Только я боюсь, что виновных будет двое.
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20.04.2023 22:20 Відповісти
Та наші уже замучились просить у них, щоб попросили у нас.
Хоча, я думаю, що скоро там буде маленький шухєр, бо Санду таки попросить допомогу
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21.04.2023 00:32 Відповісти
да-ну, почалось..
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20.04.2023 22:30 Відповісти
Хай Молдова нас покличе. Нам якраз та зброя потрібна що на тих складах
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21.04.2023 00:06 Відповісти
Не нас, а нас. Нефиг ЗСУ отвлекать, мы с николаевско-одесскими фермерами сами туда прокатимся
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21.04.2023 01:00 Відповісти
Сидите там дальше как обосраные ждите очередного додона.
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21.04.2023 10:53 Відповісти
 
 