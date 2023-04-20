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Залужный встретился с командующим ВС Латвии Калныньшем

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний,латвія,калниньш

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с командующим Национальными вооруженными силами Латвии генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем.

Об этом Залужный написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел встречу с командующим Национальными вооруженными силами Латвийской Республики генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину. Рассказал о текущей обстановке на фронте. Указал на важность усиления системы противовоздушной обороны нашего государства, поставок снарядов и вооружения", - говорится в сообщении.

Залужный добавил, что они с Калныньшем договорились продолжать диалог и сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины.

Также он поблагодарил Калныньша и весь латвийский народ за солидарность и поддержку.

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Гарні новини. Обнадійливі. Залужний. Зустрічі. НАТО. Латвія.
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20.04.2023 22:34 Ответить
главное, чтобы на встрече не было янелохмнесорокдва, секретута дерьмака, падлюкина, трахамонии и прочей звездоты... четырежды отказник на встречах военных - это как геморрой в здоровом теле...
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21.04.2023 09:17 Ответить
 
 