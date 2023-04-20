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Залужний зустрівся з командувачем ЗС Латвії Калниньшем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний,латвія,калниньш

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем Національних Збройних сил Латвії генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем.

Про це Залужний написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Провів зустріч із командувачем Національних Збройних Сил Латвійської Республіки генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем, який вперше з офіційним візитом відвідав Україну. Розповів про поточну обстановку на фронті. Наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння", - йдеться в повідомленні.

 Залужний додав, що вони із Калниньшем домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України.

Також він подякував Калниньшу та всьому латвійському народу за солідарність та підтримку.

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Гарні новини. Обнадійливі. Залужний. Зустрічі. НАТО. Латвія.
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20.04.2023 22:34 Відповісти
главное, чтобы на встрече не было янелохмнесорокдва, секретута дерьмака, падлюкина, трахамонии и прочей звездоты... четырежды отказник на встречах военных - это как геморрой в здоровом теле...
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21.04.2023 09:17 Відповісти
 
 