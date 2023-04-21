Причиной взрыва в Белгороде является "нештатный сход авиационного боеприпаса" с самолета Су-34, - Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что причиной взрыва в Белгороде стала российская бомба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате инцидента имеются повреждения жилых зданий, жертв нет. Проводится расследование", - говорится в сообщении минобороны РФ.

Напомним, вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел мощный взрыв, на одной из улиц города образовалась большая воронка.

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