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Причиной взрыва в Белгороде является "нештатный сход авиационного боеприпаса" с самолета Су-34, - Минобороны РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство обороны РФ сообщило, что причиной взрыва в Белгороде стала российская бомба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате инцидента имеются повреждения жилых зданий, жертв нет. Проводится расследование", - говорится в сообщении минобороны РФ.
Напомним, вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел мощный взрыв, на одной из улиц города образовалась большая воронка.
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Навкруги мільйон багатоповерхівок з орками, гніди ввечері під пивко сидять, дивляться соловйоба і *********, мріють щоб українців розбомбили... а ***** бімбочка падає на пустир????