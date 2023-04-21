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бомба (294) взрыв (6103) Минобороны РФ (803) Белгород (288)

Причиной взрыва в Белгороде является "нештатный сход авиационного боеприпаса" с самолета Су-34, - Минобороны РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бєлгород

Министерство обороны РФ сообщило, что причиной взрыва в Белгороде стала российская бомба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате инцидента имеются повреждения жилых зданий, жертв нет. Проводится расследование", - говорится в сообщении минобороны РФ.

Напомним, вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел мощный взрыв, на одной из улиц города образовалась большая воронка.

Смотрите также: "У нас все снесло": в российском Белгороде сообщают о сильном взрыве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+47
На месте Белгорода должен был быть Воронеж!
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21.04.2023 00:25
+47
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21.04.2023 00:42
+37
не удивлюсь, если полбелгорода обосралось, подумали, что контратака ЗСУ началась ))
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21.04.2023 00:44
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Сечі немає терпіти ці пекельні борошна!
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21.04.2023 08:24 Ответить
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21.04.2023 09:17 Ответить
Немає справедливості в світі.
Навкруги мільйон багатоповерхівок з орками, гніди ввечері під пивко сидять, дивляться соловйоба і *********, мріють щоб українців розбомбили... а ***** бімбочка падає на пустир????
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21.04.2023 09:30 Ответить
на дорогу она упала , а рядом многоэтажка , в многоэтажке в квартирах писец
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21.04.2023 09:33 Ответить
Навіть по фото видно, що "пісєц" в найкращому варіанті означає "посікло оркам ***** вибитим склом". Але це і близько не "пісєц", так, невеликі незручності, порівняно з сидінням 2 тижні під завалами, маючи переламаний хребет.
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21.04.2023 09:37 Ответить
там в Белгороде есть и завалы и переломанный хребет , прикинь машину выбросило на крышу магазина
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21.04.2023 09:41 Ответить
для тех кто л в машине
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21.04.2023 09:43 Ответить
Автор ТГ-канал «Moscow calling» предполагает, что, судя по гигантских размеров воронке и отброшенном на крышу магазина авто, вероятен срыв ФАБ-1500 с крепления.
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21.04.2023 09:31 Ответить
шпагатом привязывать нада
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21.04.2023 09:40 Ответить
Изолентой!
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21.04.2023 10:10 Ответить
Скрепами!
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21.04.2023 10:54 Ответить
Укронацисты сбросили бомбу на Белгород: разрушены квартиры, ранены мирные жители
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21.04.2023 09:34 Ответить
от ці укранацІсти)), на кацапський літак на кацапському аеродромі у кацапському бєлгороді погано прив"язали російську авіаційну бімбу..
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21.04.2023 11:04 Ответить
А чого одразу вибух? Звичайна бавовна (хлапок по мокшанські)
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21.04.2023 09:42 Ответить
ні, вже перекваліфікували. То був шлєпок ))
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21.04.2023 11:08 Ответить
*********** сделайте также и над кремлем.........пускай *************** **** радуется.....................................
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21.04.2023 09:44 Ответить
Шикарна робота путлерівських соколів !
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21.04.2023 10:44 Ответить
не штатный сход,это как,привязали сгнившей веревкой,та что ***** предназначалась,а узел плох завязали... Каждый день надо мокшанских тварей приучать к взрывам на болотах лаптестана...
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21.04.2023 12:16 Ответить
Самолеты летают над городом для того что бы скрыться от наших радаров. Короче лапти спокойно идут на риск, связанный с смертью своих граждан, ради метания бомб по Украине.
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21.04.2023 12:35 Ответить
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