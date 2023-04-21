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Причиною вибуху у Бєлгороді є "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу" з літака Су-34, - Міноборони РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство оборони РФ повідомило, що причиною вибуху у Бєлгороді стала російська бомба.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Білгород відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу. Внаслідок цього є пошкодження житлових будівель, жертв немає. Проводиться розслідування", - йдеться у повідомленні міноборони РФ.
Нагадуємо, ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався потужний вибух, на одній із вулиць міста утворилася велика вирва.
Топ коментарі
+47 Mod Dom
показати весь коментар21.04.2023 00:25
+47 Олександр Дніпро
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+37 David Rossi
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Навкруги мільйон багатоповерхівок з орками, гніди ввечері під пивко сидять, дивляться соловйоба і *********, мріють щоб українців розбомбили... а ***** бімбочка падає на пустир????