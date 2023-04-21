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Причиною вибуху у Бєлгороді є "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу" з літака Су-34, - Міноборони РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бєлгород

Міністерство оборони РФ повідомило, що причиною вибуху у Бєлгороді стала російська бомба.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Білгород відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу. Внаслідок цього є пошкодження житлових будівель, жертв немає. Проводиться розслідування", - йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Нагадуємо, ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався потужний вибух, на одній із вулиць міста утворилася велика вирва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У нас все снесло": у російському Бєлгороді повідомляють про сильний вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+47
На месте Белгорода должен был быть Воронеж!
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21.04.2023 00:25
+47
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21.04.2023 00:42
+37
не удивлюсь, если полбелгорода обосралось, подумали, что контратака ЗСУ началась ))
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21.04.2023 00:44
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Сечі немає терпіти ці пекельні борошна!
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21.04.2023 08:24 Відповісти
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21.04.2023 09:17 Відповісти
Немає справедливості в світі.
Навкруги мільйон багатоповерхівок з орками, гніди ввечері під пивко сидять, дивляться соловйоба і *********, мріють щоб українців розбомбили... а ***** бімбочка падає на пустир????
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21.04.2023 09:30 Відповісти
на дорогу она упала , а рядом многоэтажка , в многоэтажке в квартирах писец
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21.04.2023 09:33 Відповісти
Навіть по фото видно, що "пісєц" в найкращому варіанті означає "посікло оркам ***** вибитим склом". Але це і близько не "пісєц", так, невеликі незручності, порівняно з сидінням 2 тижні під завалами, маючи переламаний хребет.
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21.04.2023 09:37 Відповісти
там в Белгороде есть и завалы и переломанный хребет , прикинь машину выбросило на крышу магазина
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21.04.2023 09:41 Відповісти
для тех кто л в машине
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21.04.2023 09:43 Відповісти
Автор ТГ-канал «Moscow calling» предполагает, что, судя по гигантских размеров воронке и отброшенном на крышу магазина авто, вероятен срыв ФАБ-1500 с крепления.
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21.04.2023 09:31 Відповісти
шпагатом привязывать нада
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21.04.2023 09:40 Відповісти
Изолентой!
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21.04.2023 10:10 Відповісти
Скрепами!
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21.04.2023 10:54 Відповісти
Укронацисты сбросили бомбу на Белгород: разрушены квартиры, ранены мирные жители
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21.04.2023 09:34 Відповісти
от ці укранацІсти)), на кацапський літак на кацапському аеродромі у кацапському бєлгороді погано прив"язали російську авіаційну бімбу..
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21.04.2023 11:04 Відповісти
А чого одразу вибух? Звичайна бавовна (хлапок по мокшанські)
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21.04.2023 09:42 Відповісти
ні, вже перекваліфікували. То був шлєпок ))
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21.04.2023 11:08 Відповісти
*********** сделайте также и над кремлем.........пускай *************** **** радуется.....................................
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21.04.2023 09:44 Відповісти
Шикарна робота путлерівських соколів !
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21.04.2023 10:44 Відповісти
не штатный сход,это как,привязали сгнившей веревкой,та что ***** предназначалась,а узел плох завязали... Каждый день надо мокшанских тварей приучать к взрывам на болотах лаптестана...
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21.04.2023 12:16 Відповісти
Самолеты летают над городом для того что бы скрыться от наших радаров. Короче лапти спокойно идут на риск, связанный с смертью своих граждан, ради метания бомб по Украине.
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21.04.2023 12:35 Відповісти
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