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Новости За рубежом
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КНДР (669) ядерное оружие (1137)

КНДР заявила, что ее статус ядерного государства является "окончательным и бесповоротным"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кндр

В Северной Корее заявили, что их статус как ядерного государства является "окончательным и бесповоротным".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуэй.

Таким образом она отреагировала на осуждение действий Северной Кореи странами G7, которые осудили незаконные запуски баллистических ракет и заявили, что согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), она "не может и никогда не будет иметь" статус государства, обладающего ядерным оружием.

"У большой семерки нет полномочий или квалификации для определения суверенитета и национального статуса Корейской Народно-Демократической Республики", - сказала министр.

Она добавила, что ядерный статус КНДР "останется неоспоримым фактом в течение тысяч лет".

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Топ комментарии
+6
з 24.02.2022 багатьом країнам захотілось стати ядерними державами. Стало зрозуміло що всякі папірці договори та меморандуми з підписами найбільших держав не вартують навіть того щоб їх повісити в громадській вбиральні
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21.04.2023 09:05
+6
розумію що кончений і продажний кучма за бабло віддав ядерну зброю.

не розумію чому ми платимо пенсію конченому та продажному кучмі.
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21.04.2023 09:15
+2
Дурних нема....
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21.04.2023 08:23
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Дурних нема....
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21.04.2023 08:23 Ответить
Та чи не покуй.
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21.04.2023 08:28 Ответить
пухляш писюн вывалил, а все равно всем смешно и глубоко п*х*й
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21.04.2023 09:00 Ответить
Оце "все равно всем смешно и глубоко п*х*й" потім багатьом дуже боком виходить. На Аль - кайду - п*х*й, на ІГІЛ - п*х*й; на КНДР - п*х*й%; на мордор -п*х*й; на Китай - п*х*й; на 2% ВВП на НАТО також п*х*й; навіть на елементарну військову справну техніку - п*х*й. Щоб в один день оці всі "п*х*й" не закінчилося кінцем планети.
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21.04.2023 09:19 Ответить
з 24.02.2022 багатьом країнам захотілось стати ядерними державами. Стало зрозуміло що всякі папірці договори та меморандуми з підписами найбільших держав не вартують навіть того щоб їх повісити в громадській вбиральні
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21.04.2023 09:05 Ответить
Поробляно і задавнено .
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21.04.2023 09:05 Ответить
21-ше сторіччя обіцяє бути набагато гіршим за 20-те.
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21.04.2023 09:12 Ответить
розумію що кончений і продажний кучма за бабло віддав ядерну зброю.

не розумію чому ми платимо пенсію конченому та продажному кучмі.
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21.04.2023 09:15 Ответить
Єму пох на ту пенсію.Він стока накрав грошей,що у всіх громодян України ,у купі, не зрівняється.
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21.04.2023 10:28 Ответить
просто є поділ на простих людей і на напівбогів.

напівбогів чіпати не можна, навіть по дрібницях.

майдан хотів це зруйнувати але новообраний президент зруйнував майдан раніше.
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21.04.2023 10:34 Ответить
Коли треба продати дорого нафту - скажи, що її скоро не буде...
А, коли треба "продавати" ядерну зброю? Та тоді, коли вона вже не потрібна, бо з'явилась крутіша!
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21.04.2023 09:26 Ответить
За ''заслуги '' перед Україною і народом
Всіх єкспрезидентів -- посадить потрібно
в одну камеру без удобств
За те що довели країну до такого стану
І діючого президента раз на місяць
Водить на екскурсію /щоб знав що може його чекати
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21.04.2023 09:30 Ответить
Коли б у девяносто першому,"мудрий нарІд"не кричав би--*******************!((,,то Все!!! моглоб бути Інакше!(,
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21.04.2023 09:56 Ответить
Діючий теж заслуговує тюремної камери лише за його ганебне й антиукраїнське "ми могли би утричі збільшити видатки на оборону, але тоді не вистачить коштів на дороги"!
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21.04.2023 09:57 Ответить
Разом зі статусом ядерної КНДР треба прийняти також статус безпродуктової. Наступного разу продовольство в цю країну не постачати.
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21.04.2023 10:55 Ответить
ядерный статус определяется не бумашками или непризнаниями, а наличием ядерного оружия.
пора бы и Украине обьявить о наличии ядерного оружия и средств его доставки до бункера #уйла
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21.04.2023 11:19 Ответить
Може пора США нанести. Кілька ударів по КНДР ?
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21.04.2023 11:27 Ответить
Замість того щоб дати спокійно сдохнути з голоду цій "пухлині",різні лібероло-зоофіли лівацького направлення раз за разом їх підгодовували.А зараз дивуються.Ой,а хто же це зробив?
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21.04.2023 12:53 Ответить
корифаны ***** и рашки,такие же ********!скоро рашка превратится во вторую кндр.
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21.04.2023 13:10 Ответить
Де "Червоний директор"Кучма?Мордою його в той БМ.Навіть жебраки кндр знезапасують себе,а ми в 90-х пишалися що позбавились ЯО
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21.04.2023 14:00 Ответить
Не по морали конечно. Но можно хавчик перекрыть на время. От запада. От ООН там не много дают. Африка все трескает. Та завоют через неделю. С едой там капец.
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21.04.2023 15:14 Ответить
 
 