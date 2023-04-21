КНДР заявила, что ее статус ядерного государства является "окончательным и бесповоротным"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Северной Корее заявили, что их статус как ядерного государства является "окончательным и бесповоротным".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуэй.
Таким образом она отреагировала на осуждение действий Северной Кореи странами G7, которые осудили незаконные запуски баллистических ракет и заявили, что согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), она "не может и никогда не будет иметь" статус государства, обладающего ядерным оружием.
"У большой семерки нет полномочий или квалификации для определения суверенитета и национального статуса Корейской Народно-Демократической Республики", - сказала министр.
Она добавила, что ядерный статус КНДР "останется неоспоримым фактом в течение тысяч лет".
Пожалуйста, подождите...
не розумію чому ми платимо пенсію конченому та продажному кучмі.
напівбогів чіпати не можна, навіть по дрібницях.
майдан хотів це зруйнувати але новообраний президент зруйнував майдан раніше.
А, коли треба "продавати" ядерну зброю? Та тоді, коли вона вже не потрібна, бо з'явилась крутіша!
Всіх єкспрезидентів -- посадить потрібно
в одну камеру без удобств
За те що довели країну до такого стану
І діючого президента раз на місяць
Водить на екскурсію /щоб знав що може його чекати
пора бы и Украине обьявить о наличии ядерного оружия и средств его доставки до бункера #уйла