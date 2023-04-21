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Patriot уже несет боевое дежурство в системе ПВО Украины, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ЗРК "Patriot" уже начал боевое дежурство в Украине.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

"Проверил боевые позиции ЗРК "Patriot" на одном из направлений! Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков! Спасибо партнерам и всем, кто способствовал!

На фото позади меня пусковая установка ЗРК "Patriot", уже несущая боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины!

Хотя в небольшом количестве, но по факту уже имеем на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие", - говорится в сообщении.

Patriot уже несет боевое дежурство в системе ПВО Украины, - Воздушные силы 01

По словам Олещука, чтобы пазл перспективного украинского ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16.

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Топ комментарии
+5
Так може від страху наближення ракети Петріота рашистський пілот су-34 передчасно і впустив КАБ на центр Бєлгорода?
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21.04.2023 11:58
+5
В медицині навіть є спеціальне визначення - самовільне випорожнення.
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21.04.2023 12:03
+4
Тут повинно бути фото яйцеїдаомаського, це його пріорітетне селфі.
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21.04.2023 11:14
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Тут повинно бути фото яйцеїдаомаського, це його пріорітетне селфі.
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21.04.2023 11:14 Ответить
Кого??
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21.04.2023 11:45 Ответить
Так може від страху наближення ракети Петріота рашистський пілот су-34 передчасно і впустив КАБ на центр Бєлгорода?
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21.04.2023 11:58 Ответить
В медицині навіть є спеціальне визначення - самовільне випорожнення.
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21.04.2023 12:03 Ответить
"Болтун - находка для шпиона!"
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21.04.2023 12:07 Ответить
А шо такого він сказав? "Волнуйтесь, подробності пісьмом"..)
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21.04.2023 12:10 Ответить
русню пугает - чтобы не летали
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21.04.2023 12:22 Ответить
не надо мэнэ дурить я ще не пьяный , поверю когда начнете сбивать самолеты русни с бомбами над Белгородом
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21.04.2023 12:21 Ответить
Как тебе такое, Илон Маск?
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21.04.2023 12:26 Ответить
С тих пір, як продав свою ду(п)у рашистській пітьмі, все, що раніше у нього працювало без доган, пішло наперекосяк.
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21.04.2023 13:50 Ответить
 
 