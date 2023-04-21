УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12081 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 740 12
ППО (1825) Patriot (118)

Patriot вже несе бойове чергування в системі ППО України, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗРК "Patriot" вже почав бойове чергування в Україні.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"Перевірив бойові позиції ЗРК "Patriot" на одному з напрямків! Подякував нашим зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів! Дякую партнерам та усім, хто сприяв!

На фото позаду мене пускова установка ЗРК "Patriot", яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України!
Хоч у невеликій кількості, але по-факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші", - йдеться в повідомленні.

Patriot вже несе бойове чергування в системі ППО України, - Повітряні сили 01

За словами Олещука, щоб пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очікуємо від партнерів не лише комплекси ППО, а й ракети до них. За осінь-зиму знищили 1,5 тисячі повітряних цілей ворога, - Ігнат

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Так може від страху наближення ракети Петріота рашистський пілот су-34 передчасно і впустив КАБ на центр Бєлгорода?
показати весь коментар
21.04.2023 11:58
+5
В медицині навіть є спеціальне визначення - самовільне випорожнення.
показати весь коментар
21.04.2023 12:03
+4
Тут повинно бути фото яйцеїдаомаського, це його пріорітетне селфі.
показати весь коментар
21.04.2023 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут повинно бути фото яйцеїдаомаського, це його пріорітетне селфі.
показати весь коментар
21.04.2023 11:14 Відповісти
Кого??
показати весь коментар
21.04.2023 11:45 Відповісти
Так може від страху наближення ракети Петріота рашистський пілот су-34 передчасно і впустив КАБ на центр Бєлгорода?
показати весь коментар
21.04.2023 11:58 Відповісти
В медицині навіть є спеціальне визначення - самовільне випорожнення.
показати весь коментар
21.04.2023 12:03 Відповісти
"Болтун - находка для шпиона!"
показати весь коментар
21.04.2023 12:07 Відповісти
А шо такого він сказав? "Волнуйтесь, подробності пісьмом"..)
показати весь коментар
21.04.2023 12:10 Відповісти
русню пугает - чтобы не летали
показати весь коментар
21.04.2023 12:22 Відповісти
не надо мэнэ дурить я ще не пьяный , поверю когда начнете сбивать самолеты русни с бомбами над Белгородом
показати весь коментар
21.04.2023 12:21 Відповісти
Как тебе такое, Илон Маск?
показати весь коментар
21.04.2023 12:26 Відповісти
С тих пір, як продав свою ду(п)у рашистській пітьмі, все, що раніше у нього працювало без доган, пішло наперекосяк.
показати весь коментар
21.04.2023 13:50 Відповісти
 
 