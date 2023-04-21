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Зеленский (16534) Ставка (60)

Зеленский провел заседание Ставки: Проанализировали ситуацию на фронте, обсудили налаживание производства ракет и боеприпасов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ставка,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова - знаем обо всех планах врага на ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь - новообразованным бригадам. Также обсуждались вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями. С каждым днем становимся сильнее", – отметил глава государства.

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Топ комментарии
+29
Взагалі-то до стадіону 2019 року виробниітво ракет було налагоджено. 😔
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21.04.2023 14:25
+21
Я швидше повірю в рояль в кущах на ставці, чим в те що віслюк виголосив під час "ставки" самостійно.
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21.04.2023 14:24
+20
Ги, ну їх ті ракети!
Скоро шашлики!
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21.04.2023 14:27
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Я швидше повірю в рояль в кущах на ставці, чим в те що віслюк виголосив під час "ставки" самостійно.
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21.04.2023 14:24 Ответить
Взагалі-то до стадіону 2019 року виробниітво ракет було налагоджено. 😔
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21.04.2023 14:25 Ответить
Именно так. Не просто налажено, а шло постоянное развитие и появление новых изделий. Программу Зеля угробил просто на взлете.
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21.04.2023 14:35 Ответить
оманські договорняки дали про себе знати, нажаль ...







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21.04.2023 14:42 Ответить
Уявити?.. Навіщо уявляти реальність?..
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21.04.2023 16:58 Ответить
І скільки ж було виготовлено отрк "Грім 2"(Сапсанів) до 2019, може досить вже цієї балаканини !
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21.04.2023 14:53 Ответить
А до 2019 власники теперішньої влади сприяли українському ВПК?
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21.04.2023 15:04 Ответить
В апреле 2019 был произведен пробный пуск и были готовы 12 двигателей и корпусов. Это все было в различных источниках. Были готовы и испытаны "Вільха", было произведено 98 ракет, оплаченных бюджетом от "барыг". Был готов на 75% и испытан на 50% ЗРК СД300 от "Луча". Готовы "Верба" и "Буревій", готов "Нептун" и прочее, прочее, прочее, что остановлено Зелей.
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21.04.2023 15:11 Ответить
А скільки *********** було закуплено з 2019 по 2022 рік? І на яку суму було профінансовано за цей час ракетну програму? І чому оборонка перейшла на одноденний робочий тиждень саме в цей період?
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21.04.2023 15:12 Ответить
на фронті все як завжди ок і під контролем.
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21.04.2023 14:27 Ответить
Ги, ну їх ті ракети!
Скоро шашлики!
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21.04.2023 14:27 Ответить
Проаналізували, обговорили і вирішили - "Дороґам бить!"
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21.04.2023 14:29 Ответить
"Дороґі 2"
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21.04.2023 15:05 Ответить
Да неужели, дошло что надо самим выпускать, это единственный способ как то выжить - побороть коррупцию, хотя бы начать эту борьбу и начать выпуск своих боеприпасов, иначе - хана, нельзя рассчитывать на бесконечную, хоть и малую, помощь от других стран.
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21.04.2023 14:30 Ответить
Почалась боротьба з корупцією? Де? В Україні, зараз? Може з верхів почали? Ні, не чув на жаль.
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21.04.2023 14:34 Ответить
данєужєлі) десятки мільярдів баксів допомоги тобі смердячому москалю то "***************"?( **** олігофрен москальський...
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21.04.2023 14:34 Ответить
Обговорили чи конкретно щось вирішили? Говорити всі вміють, особливо зелені...
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21.04.2023 14:30 Ответить
год войны, а он только планирует ракеты строить...
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21.04.2023 14:32 Ответить
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21.04.2023 14:33 Ответить
В цілому, велика моральна підтримка цій активності. Але, знаючи Україну і зсередини і ззовні, можна однозначно сказати, що це абсолютно нічого не значить, окрім пустих безрезультатних розмов. Все це тоне в назадповзучій політкоректності, хитрожопій лояльності і безглуздій під час війни (та й не тільки під час війни) клептоманії (покрасти чужі гроші).
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21.04.2023 14:33 Ответить
З дЄрьмаком був? -ну щоб інфа без перекручення в той же день попала в ФСБ
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21.04.2023 14:35 Ответить
На засіданні Ставки проаналізували Джерело: https://censor.net/ua/n3413585

Що? Прямо на Ставці боневтік аналізи здав?
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21.04.2023 14:36 Ответить
Подоляка з Ермаком та зоотехніком Даниловим радили Боневтіку та давали завдання Залужному.
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21.04.2023 15:08 Ответить
Ого, не пройшло і 4 роки, як Буратіно захотів виробляти ракети.
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21.04.2023 14:36 Ответить
от чому ви такі злі? зеленський же просто проїбав життя сотен тисяч і скалічив долі мільйонів! Згуртуйтеся з його виборцями, які досі не бачать в цьому нічого поганого - і разом їбаште русню! Заїбашите - будете з'ясовувати стосунки! Поки зеленський знову все не проїбе.
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21.04.2023 14:37 Ответить
Ще можна добавити українську систему, далекобійну, ППО-ПРО - "Кільчень". У 18 році мо прийняло рішення про подальшу розробку та виготовлення. З тим же ісходом.
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21.04.2023 15:07 Ответить
через год войны? быстро однако
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21.04.2023 14:39 Ответить
14 місяців триває кровопролитна війна кожен день гинуть украінські громадяни,а вони тільки обговорюють питання налагоджувати -іхні рідні не гинуть його це не турбує ..це пік цинізму від зе!
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21.04.2023 14:40 Ответить
"Заслухали Буданова - знаємо про всі плани ворога у найближчий період" --- вот тут я напрягся. Уровень знания наверно как накануне 24 февраля 2022 года?
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21.04.2023 14:41 Ответить
Буданов еще в ноябре 2021 предупреждал, что путин нападет. Но его не слушали.

https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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21.04.2023 15:05 Ответить
Что значит "не слушали"?

И слушали, и слышали.
И знали.
И готовились.

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21.04.2023 19:40 Ответить
Да, готовились. Особенно верховный главнокомандующий) Чонгра разминировали, топливо для танков не закупили, войска не развернули, бригады не доукомплектовали. Зато шашлычки пообещали.
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21.04.2023 20:49 Ответить
" Заслухали Буданова ..." Та того пи#добола слухать себе не поважати .Трепло якесь а не розвідник .
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21.04.2023 14:43 Ответить
"ща бирєнька налагадім вірабніцтва ракєт і ***********, і айда шашликі жаріть. правільна, барісич? - о, свєтлєйшій, всьо тускнєєт прєд вашім разумом. дажє камєта із пояса лірід давєча ******* в києвъ-градъ, прєдвасхітів ета рєшєніє нєдюжіннага ума"... (із протоколу засідання ставки).
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21.04.2023 14:47 Ответить
"Найвеличніший" - де наші "Вільхи-М" та "Грім-2" ? Бо вже йде другий рік війни - а їх у ЗСУ як не було, так і нема! І шо ви там слухаєте та приймаєте - а на фронті все важче й важче!
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21.04.2023 14:49 Ответить
Спитайте краще де він гроші сховав з Бакановим та Шиферами.
Про ті ракети воно нічого не знає.
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21.04.2023 15:02 Ответить
ПРОВЕЛИ АНАЛИЗ!
Два анализатора, луганский ветеринар бандюга- рекэтир Мячик и криворожский членограй-писюанист без высшего образования
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21.04.2023 14:49 Ответить
Мені завжди було цікаво що може проаналізувати Кловун з кварталу95 в військових справах?
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21.04.2023 14:59 Ответить
Зеленський - сволота, яка разом з РНБО і депутатами ВРУ блокували на завершальній стадії розробку програм ракет середньої і великої дальності з 2019 до 22023 року, заради "Великого будівництва." Практично, відмовився від створення ракетного щита України, при наявності якого, пу...ло не розпочав би війну. Зняття блокади підміняє "налагодженням виробництва ракет..." Про злочинну недбалість ні слова. Зате не забув похвалитися своїми "заслугами" - " з кожним днем стаємо сильнішими." Про вклад попередників: Порошенка, Турчинова забув.
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21.04.2023 15:01 Ответить
Що? "Обсуждали вопросы налаживания"? За практично півтора року, вони тільки розглядають?
З ким ти тварюка обговорюєш?
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21.04.2023 15:14 Ответить
ахаха, сравка.... штаны обосранные сралинские шоле клоун приобрел?
тьху, грузинский дух, грузином "пахнет"
..... бл.... я бы ся убил если бы за ЭТО голосовал то.
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21.04.2023 15:19 Ответить
"обговорювали питання налагодження виробництва ракет і *********** вітчизняними підприємствами Джерело: https://censor.net/ua/n34135852"

- Нарешті, на другому році війни обговорили налагодження виробництва ракет і ***********!
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21.04.2023 15:31 Ответить
Засідання Ставки Кварталу-95.

"..єслі мєня будут спрашивать - мєня нєт, я ушол на вайну."
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21.04.2023 20:09 Ответить
На другому році війни ці казли тільки збираються налагоджувати щось. А те, що було після успішних випробувань готове до серійного випуску 4 роки тому, де воно??? Де воно, виродки продажні??? Вбивці українського народу!
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21.04.2023 15:32 Ответить
Ракетная программа от преЗедента - "Асфальт-300" и "Асфальт-400" на базе "Автомагистраль-Юг!....
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21.04.2023 15:36 Ответить
В 2019-у не потрібно було налагоджені ракетні програми зупиняти, щоб гроші на великому крадівництві красти. Не було б стільки жертв, знищеної економіки. Наробив ти нікчема справ. Стільки крові пролилося... Ти на стадіоні запитував у Петра, чи не сняться йому воїни, які загинули в Іловайську. А тобі не сняться мирні громадяни, діти? Тисячі дітей і сотні тисячі громадян.
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21.04.2023 15:54 Ответить
Дмитро Чекалкин
Маруся Звіробій:
Балансуємо між смертю, ув'язненням і свободою. Про це свідчить кожен бойовий вихід і кожен законопроект у верховній раді. Темні часи.
Denys Tsaruk:
Найнебезпечніше в Україні живеться дійсно щирим патріотам, бо тебе або рашисти намагаються вбити, або малороси.
В країні мрій зєлєнского, патріот це розхідник, яким всі дирки можна прикрити, а господар це колаборант, фсбшнік.
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21.04.2023 16:01 Ответить
Тре міняти керівництво на Жулянському машинобудівному заводу. Вони там всі під 80 років. Бардак, деградація, розруха, ледве-ледве жевріє. Керівництво дбає тільки за себе, зарплата висока у працівників мінімалка, заводоуправление- все чисто, а в цехах ні води ні туалета. Холод, вітер гуляє. освітлення погане, криша тече. Жах.
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21.04.2023 16:04 Ответить
засєдун
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21.04.2023 16:22 Ответить
Пусте місце говорить ні про що....
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21.04.2023 16:26 Ответить
Пора нашему наполеону (пану зеленскому) присвоить звание "генералисимус". Ну, или придумать что то похожее.
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21.04.2023 16:31 Ответить
"Заслухали Буданова - знаємо про всі плани ворога у найближчий період". Заслухали Єрмака - ворог знає про всі наші плани у найближчий період
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21.04.2023 17:13 Ответить
..
онлайн стрім із засідання ставки Зе на кремль фільмувала Маша Левченко/Гогілашвілі.
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21.04.2023 20:02 Ответить
да, буба біля себе только анал лізаторів тримає. головний критерій для прийняття на держслужбу
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21.04.2023 17:37 Ответить
От же ж С#ЧАРА ЦИНІЧНА, в 2020 р знищив ракетну програму, спи#див клістрони,вбив виробництво Стугн,Вільх,Верб,Нептунів,Богданів,Громів-2 тільки тому що цим опікувався Порох, преЗЕрватив знищував фінансування армії і чисельність самої армії, розкрадав на укладці доріг, здав оркам південь України, сотні тисячь цивільних українців заплатили своїм життям за дилетантство КВАРТАЛЬНОГО ПІ#ОРА, а тепер ця ПАСКУДА ЗАДУМАЛАСЬ НАД РЕАНІМАЦІЄЮ ТОГО ЩО САМ ЖЕ І ЗНИЩИВ, ГАН-ДОН !!!??
ПС.Боже як же я його ненавиджу !!!!!!!!!!!
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21.04.2023 19:01 Ответить
ну так на все є "папір".
тобто - там он Муженко казав - були "Шилки", захист "Кий.моря" - хтось...(ХТОСЬ???) розформував(ДЕ НАКАЗИ???)
ну ти поняв нє? йди і бери і викладай вна суді.
нє ну просто кричиш тут, я то знаю шо так Яхве захотів, він нас перевіряє на віру. Я от - Православний!
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21.04.2023 20:05 Ответить
Головне Арахамію з Єрмаком навіть близько не підпускати до виробництва, а то за цими мандрівниками жуть як москалі полюють. Куди вони приїзджають, туди через добу кацапи ракетами шмаляють.
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22.04.2023 00:25 Ответить
 
 