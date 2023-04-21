Орбан возмущен заявлением Столтенберга о будущем Украины в НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Twitter венгерский премьер распространил новость от Politico, в которой цитировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным", - отметил тогда Столтенберг.

Орбан прокомментировал это заявление словом "Что?!"

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