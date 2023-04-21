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Новости За рубежом
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членство в НАТО (1215) Виктор Орбан (223)

Орбан возмущен заявлением Столтенберга о будущем Украины в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Twitter венгерский премьер распространил новость от Politico, в которой цитировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным", - отметил тогда Столтенберг.

Орбан прокомментировал это заявление словом "Что?!"

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Орбан возмущен заявлением Столтенберга о будущем Украины в НАТО 01
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Топ комментарии
+62
Новий таваріщ "Што?" після Сцарьова.
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21.04.2023 15:19
+41
Україна повинна вступити в ЄС та НАТО замість Угорщини, яка разом з Орбаном має піти в ОДКБ та "таможєнний саюз".
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21.04.2023 15:26
+28
Витяв минет путину сделал? Рот сполосни смердит сильно.
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21.04.2023 15:19
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Новий таваріщ "Што?" після Сцарьова.
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21.04.2023 15:19 Ответить
Орбан! - Що?! - Х*й з"їв нащо?
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21.04.2023 16:44 Ответить
Мадяри... заспокойти ся ))
родичі пацакских фіно-угрів, пляяять.
це Україна потрібна НАТО, а нам НАТО вже не потрібно.((
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21.04.2023 17:08 Ответить
То ж я якраз ремейк старої пісні:
орбан каже - Що?!
а йому відповідають - Х*й з"їв нащо?))
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21.04.2023 17:20 Ответить
Тільки хотів сказати теж саме. Орбан ПНХ!
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22.04.2023 12:15 Ответить
******** !
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21.04.2023 17:59 Ответить
Витяв минет путину сделал? Рот сполосни смердит сильно.
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21.04.2023 15:19 Ответить
А що не так????
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21.04.2023 15:19 Ответить
Зеленский искренне завидует Орбану. И мечтает о такой стране дурачков
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21.04.2023 15:35 Ответить
Свої мрії воно може засунути тільки в одне місце, ну ви знаєте про що я!!!!
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21.04.2023 16:28 Ответить
Да - соває ногами і пускає піну .
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21.04.2023 15:20 Ответить
Вонючка продажная
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21.04.2023 15:20 Ответить
90% этих восточноуральских полуциган-венгров точно такие кака это чмо витя орбан.
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21.04.2023 15:25 Ответить
Шта?... саме час йому процитувати одну улюбленк промовку його товарисча про красвиЦу...
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21.04.2023 15:21 Ответить
А як ще могла відреагувати путинська повія? Як могло населення Угорщини вибрати соьі таке продажне гівно?
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21.04.2023 15:22 Ответить
так як у нас вибрали клоуна.
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22.04.2023 10:04 Ответить
А ніхто і не говорив що там також буде Угорщина
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21.04.2023 15:22 Ответить
на "обурених" воду возять. орбан, будеш сильно "обурюватись" щей опустять.
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21.04.2023 15:23 Ответить
Україна повинна вступити в ЄС та НАТО замість Угорщини, яка разом з Орбаном має піти в ОДКБ та "таможєнний саюз".
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21.04.2023 15:26 Ответить
Так, і це має бути ультиматумом зі сторони України при вступі.
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21.04.2023 16:39 Ответить
Орбан ********* о)(уївша морда! ПНХ з ЄС та НАТО!
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21.04.2023 15:26 Ответить
пид"р орбан, вождь пид"рского мадьярского сброда. ЧТОкает оно, ***"н орбан полный ноль и в военном и в экономическом смысле, уверен что после нашей победы, этим вонючим мадьярским тварям, объяснят про их место и в НАТО и в ЕС.
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21.04.2023 15:50 Ответить
и столтенберг должен сделать заявление про перспективы мадьяров вылететь из НАТО, после всего говна, котрое они подливают
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21.04.2023 15:51 Ответить
Одним словом, ***** монголоїдний !!!!!!
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21.04.2023 16:25 Ответить
Якщо Обран обурений, значить заява таки серйозна
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21.04.2023 15:28 Ответить
Так, то він ще не дочекався заяви НАТО та ЄС по Угорщині
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21.04.2023 15:28 Ответить
Навіщо от НАТО мадярщина, що випадково туди потрапила коли всю східну Європу гребли скопом, це ще те питання. Користі від неї - 0.
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21.04.2023 15:29 Ответить
Україна буде замість мадярів, Венгрия піде до союзу з Білорусію
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21.04.2023 15:29 Ответить
угорська проститутка незадоволена тим що під час зйомок порно їй порвали сраку на британський хрест.
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21.04.2023 15:31 Ответить
Що?! ***** пшел. А так усе добре.
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21.04.2023 15:32 Ответить
-what?
-***** в рот. Так вот.
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21.04.2023 15:32 Ответить
Жуй хорошо (прутня ***** в себе в роті) мадярське бидлО.
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21.04.2023 15:33 Ответить
Цікаво, а є якийсь законний правовий механізм дати підсрачника Угорщині і поперти з НАТО та ЄС?
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21.04.2023 15:34 Ответить
"Що?!".----------Хуй з'їв,нащо??,,,)),,****** ******-бобікі,,,),,
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21.04.2023 15:35 Ответить
Це взагалі то не дуже смішно. За існуючими правилами ****** легко і просто одним помахом руки блокують вступ України в НАТО. І фіг шо їм зробиш.
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21.04.2023 15:37 Ответить
Нічого, найдеться кабанчик з лівою різьбою...хоча б і вибори дострокові, або тіті-міті закінчаться різко, або заставлять більше платити внесків до НАТО...Це добре, що воно давно так буксує, є час придумать якусь чупакабру, шоб не смикався паскуда
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21.04.2023 15:45 Ответить
було б непогано. таке відчуття, що ******* взяли в ЄС і НАТО чисто щоб вони до кацапів не побігли. Але практика показує шо це не сильно допомогло...
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21.04.2023 15:53 Ответить
саме так
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21.04.2023 15:54 Ответить
мадярським чмошникам і ворогам не місце в НАТО.
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21.04.2023 15:37 Ответить
дурний орбан думає що від нього щось залежить
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21.04.2023 15:38 Ответить
"Обурений" слово синонім "обісцяний".
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21.04.2023 15:38 Ответить
Хай в знак протесту харакірі зробить. Для значимості десь в Сизрані в дерев'яному сортирі на центральній вулиці. А ми оцінимо.
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21.04.2023 15:38 Ответить
Мадярська жаба хай ****** на болота
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21.04.2023 15:43 Ответить
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21.04.2023 15:43 Ответить
Якесь приблудне кацапське плем'я вирішило вказувати де нам бути.
Прабатьківщиною угорців був Західний Сибір. У першому тисячолітті до н. е. вони, відокремившись від своїх найближчих родичів (за мовою) - хантів та мансі, потрапили на територію ******** Башкирії.
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21.04.2023 15:46 Ответить
Жили тут до V-VI ст. н. е. Надалі перекочували в Приазов'я (Леведію), де були підвладними хазарському каганатові. Зазнали впливу тодішніх сусідів - хазарів, аланів та місцевих слов'ян. На початку ІХ ст. на них напали печеніги та огузи, що прорвалися через Волгу із степів ********* Казахстану. У війні угри зазнали поразки та розділилися. Більша частина повернулася назад, у Башкирію.

Надалі ця частина угрів розчинилася серед тюрків та ввійшла до складу башкирського народу, хоча іменування і донині існуючих башкирських племен: "Юрмати", "Еней", "Кесе" має абсолютну аналогію у назвах історичних угорських: "Ярмат", "Йенеоо" та "Кесі", а рід "унгар" поширений у табинських башкирів.

Інша частина угрів втекла у південне Придніпров'я (угорською: "Етелкьоз", по-тюркськи: "Альте - Куза"). Та печеніги переслідували їх і там. Тож вони у 80-90-их роках ІХ ст. втікають у Трансильванію, а потім і у Панонію (територія ******** Угорщини), де віднайшли "нову батьківщину".
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21.04.2023 15:47 Ответить
Орбан на орган
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21.04.2023 15:48 Ответить
«Всі члени НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО»…
Я аж сначала удивилась , что венгры согласились , теперь всё стало на свои места - этот утырок уже озвучил своё « фи »…
Мадьяры спать спокойно не будут , пока какую-нибудь гадость не сделают Украине .
Вот же ж мрази .
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21.04.2023 15:49 Ответить
Не все венгры и граждане Венгрии согласны с тем, что говорит и делает путинский холуй Орбан. Дело не в языке и не в гражданстве.
Наезды поязыковому или этническому/национальному признаку - симптом полезных идиотов или путинских агентов-провокаторов.
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21.04.2023 19:58 Ответить
Про язык и гражданство вообще речи не было , о чем вы, какие наезды ???
Этот путинский холуй был выбран народом , значит венгры поддерживают политику орБана !!!
Небольшой процент несогласных есть и у кацапов например , НО в целом-то паРаша это дикое, тоталитарное государство с нацистскими замашками .
Теперешняя Венгрия с имперскими амбициями - это вторая каЦапия . И если Евросоюз не поставит ее на место , то все будут иметь большие проблемы .
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21.04.2023 23:47 Ответить
У кацапского защеканца лопнул пукан.
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21.04.2023 15:53 Ответить
Обурений? Нехай вкусить себе за сраку, може попустить.
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21.04.2023 15:54 Ответить
Може треба мадяр виключити з НАТО та ЄС, а нас прийняти, нехай зустрічають асвабадітелей.
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21.04.2023 15:55 Ответить
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21.04.2023 15:56 Ответить
У орбана похмілля, не звертайте уваги. Воно не розуміє де прокинулося і хто він.
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21.04.2023 16:17 Ответить
« - Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!»
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21.04.2023 16:17 Ответить
Цікаво буде інше - коли "Мадярщина" опиниться перед питанням "Що?" - коли буде вирішуваться в ЄС питання її фінансування Адже Угорщина живе на дотації ЄС
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21.04.2023 16:27 Ответить
Плесень.
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21.04.2023 16:42 Ответить
"Шо" дружньою для уйобана китайською означає: ЖОПА. Втім у нього вона і так замість безтолковки.
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21.04.2023 16:51 Ответить
Як же мене бісить ця мразота!! Як сто з гаком років назад - знову усякі австро-угорщини!! Покидьки непотрібні!! Вже згнили кістки тих хто сіяв смуту серед народів тим своїм імперством - а ці нащадки все ще марять вялічієм!!!
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21.04.2023 17:07 Ответить
баба-яга як завжди проти
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21.04.2023 17:08 Ответить
орбанишвайне ещё не понял, что оно ни в НАТО ни в ЕС особой роли не играет - надоест - выкинут
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21.04.2023 17:15 Ответить
What? - *****!
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21.04.2023 17:20 Ответить
такое ощущение, что орбан доложил в кремль о выполненном задании, а тут такое заявление от Столтенберга ...
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21.04.2023 17:21 Ответить
Орбана треба депортувати на родіну, в Ханти-Мансійський автономний округ Югра.
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21.04.2023 17:25 Ответить
Угорські хвойди а ви на вихід
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21.04.2023 17:41 Ответить
Коли ж він вже заткнеться?
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21.04.2023 17:52 Ответить
Оно как-то странно получается:-при "Советах" угры люто ненавидели руссню,но к украинцам относились терпимо(кто служил в ЮГВ тот в курсе)Теперь все наоборот..Или Орбан на кукане у пу?
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21.04.2023 18:01 Ответить
Це воно так перднуло від надлишку кацапського газу.
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21.04.2023 18:32 Ответить
А вот и путинский пидорок вылез.
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21.04.2023 21:22 Ответить
ТА ОН В ВОЗРАСТЕ СКОРО УМРЁТ !!!
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22.04.2023 01:13 Ответить
Що цей ******* циган взагалі верзе?
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29.04.2023 20:02 Ответить
 
 