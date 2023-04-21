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Орбан обурений заявою Столтенберга про майбутнє України в НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан обурився заявою генсека НАТО Єнса Столтенберга, що Україна в майбутньому має стати членом Альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у Twitter угорський прем'єр поширив новину від Politico, в якій цитували слова генсека НАТО Єнса Столтенберга.
"Законне місце України - у євроатлантичній родині. Законне місце України - у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим", - зазначив тоді Столтенберг.
Орбан прокоментував цю заяву словом "Що?!".
Топ коментарі
+62 Tema9
показати весь коментар21.04.2023 15:19
+41 Sergiy Vitalyovich
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+28 Старый зольдат
показати весь коментар21.04.2023 15:19
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родичі пацакских фіно-угрів, пляяять.
це Україна потрібна НАТО, а нам НАТО вже не потрібно.((
орбан каже - Що?!
а йому відповідають - Х*й з"їв нащо?))
-***** в рот. Так вот.
Прабатьківщиною угорців був Західний Сибір. У першому тисячолітті до н. е. вони, відокремившись від своїх найближчих родичів (за мовою) - хантів та мансі, потрапили на територію ******** Башкирії.
Надалі ця частина угрів розчинилася серед тюрків та ввійшла до складу башкирського народу, хоча іменування і донині існуючих башкирських племен: "Юрмати", "Еней", "Кесе" має абсолютну аналогію у назвах історичних угорських: "Ярмат", "Йенеоо" та "Кесі", а рід "унгар" поширений у табинських башкирів.
Інша частина угрів втекла у південне Придніпров'я (угорською: "Етелкьоз", по-тюркськи: "Альте - Куза"). Та печеніги переслідували їх і там. Тож вони у 80-90-их роках ІХ ст. втікають у Трансильванію, а потім і у Панонію (територія ******** Угорщини), де віднайшли "нову батьківщину".
Я аж сначала удивилась , что венгры согласились , теперь всё стало на свои места - этот утырок уже озвучил своё « фи »…
Мадьяры спать спокойно не будут , пока какую-нибудь гадость не сделают Украине .
Вот же ж мрази .
Наезды поязыковому или этническому/национальному признаку - симптом полезных идиотов или путинских агентов-провокаторов.
Этот путинский холуй был выбран народом , значит венгры поддерживают политику орБана !!!
Небольшой процент несогласных есть и у кацапов например , НО в целом-то паРаша это дикое, тоталитарное государство с нацистскими замашками .
Теперешняя Венгрия с имперскими амбициями - это вторая каЦапия . И если Евросоюз не поставит ее на место , то все будут иметь большие проблемы .
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!»