Еще 65 украинских воинов закончили обучение на ЗРК Patriot, — Милли

Еще 65 украинцев воинов завершили обучение на зенитно-ракетных комплексах Patriot.

Об этом заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Почти 9 тысяч украинских военных уже завершили обучение за границей и вернулись домой. Еще 65 украинцев недавно завершили обучение на системах "Patriot", - отметил Милли.

Он добавил, что в настоящее время 2500 украинских военных тренируются в Германии. "Коалиция и дальше будет обеспечивать важные учения и предоставлять Украине дополнительные возможности воздушной обороны и маневрирования, чтобы дать возможность украинцам бороться дальше", - подчеркнул генерал.

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