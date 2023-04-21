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Абрамс (14) Милли (116)

Когда танки Abrams окажутся на поле боя, они дадут результат, - Милли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,abrams,m1a2

В ближайшие недели украинских военнослужащих начнут обучать управлению и обслуживанию танков Abrams, а когда эта техника будет передана Украине, она изменит ситуацию на поле боя.

Об этом на брифинге по итогам 11 заседания в формате "Рамштайн" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Возможно, я предвзят, но я считаю, что танк M1 [Abrams] – лучший танк в мире. Я действительно думаю, что танк M1, когда он будет поставлен, будет иметь значение", – сказал Милли.

Однако он подчеркнул, что "на войне нет серебряной пули", и одни только танки не смогут изменить что-то кардинально, однако комплексно – будет результат.

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге подтвердил информацию СМИ, что вскоре в Германии стартуют учения на Abrams для военных ВСУ.
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Топ комментарии
+5
Ніхто ж з цим навіть і не думає спорити! Але ж як там у москалів кажуть?!:- "Хороша ложка к обеду"!
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21.04.2023 19:48
+4
Крім самого танку важливо також і те, який там екіпаж (недарма німці в другій світовій насамперед довіряли "Тигри" найкращім танкістам). Сподіваюсь, на "Abrams" відбирали вмотивованих та досвідчених танкістів, які проявили себе в боях та забезпечать максимальний результат.
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21.04.2023 19:47
+3
Головне, щоб скрізь були військові радники Заходу, бо деяким нашим довбограям що не дай, вони на гімно спустять. Стандарти НАТО, так стандарти НАТО.
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21.04.2023 19:54
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Крім самого танку важливо також і те, який там екіпаж (недарма німці в другій світовій насамперед довіряли "Тигри" найкращім танкістам). Сподіваюсь, на "Abrams" відбирали вмотивованих та досвідчених танкістів, які проявили себе в боях та забезпечать максимальний результат.
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21.04.2023 19:47 Ответить
Sergiy Vitalyovich - почитайте про Міхаеля Віттмана,вам буде цікаво. Ясна річ, ми не підтримуємо нацистів,але їхній відбір до підрозділів,то є зразок здорового глузду!
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21.04.2023 19:55 Ответить
Дякую, я вже читав (і не лише про нього, бо у німців було чимало справді легендарних військових про яких цікаво почитати) тому і навів приклад з екіпажами "Тигрів".
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21.04.2023 20:14 Ответить
Ніхто ж з цим навіть і не думає спорити! Але ж як там у москалів кажуть?!:- "Хороша ложка к обеду"!
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21.04.2023 19:48 Ответить
Это как "хорош верховный главнокомандующий" к будущему наступлению?
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21.04.2023 20:20 Ответить
оно то так, но Леопард получше будет, но товарищи из ИГИЛ что то там не поняли и Турция свои Лео срочно вывела бо пошли потери и танкисты как то сказали что неохота бодаться с боевиками бо у них РПГ есть.
Не, ну вроде так и было, че тут спорить то?
Ясно шо у нас в сто раз крепче прикрытие - сто пехотинцев защищают один танк и - урррааааа(православно молится на православный портрет тов. Жюкова)

Как говорил кто-то из немецких генералов - Даже неважно какой танк у тебя, а важно кто в нем "сидит"\воюет.
Так что я бы не хотел на месте ватных танкистов быть против например танкистов британских, есть что напомнить.
ну или даже наши - они и на т-64 дают просраться ватным парням. аж лапти летят.
ну что - ...... когда скажут, тогда и - Вперед.
Ермак всегда на страже, Крепкий, Бдительный.
мля, мне уже не смешно так прикалываться. Ермак - х..йло
Очень страшно за наших солдат - Пукин завтра погибнет и че делать - до Урала, или до Камчатки надо бы ехать(по железке, ибо вата бежать будет как она любит). шоб просто не обожрались водки наши пока будут до Камчатки ехать, освобождать там че там, , а, там уже - ань-чунь-мунь-я-ай,ой-мунь-чунь-чю-дай-ню-ню - тут- сы-си, ни-ни, русо тут-раб-баб-лиз-лиз
))
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21.04.2023 19:54 Ответить
Головне, щоб скрізь були військові радники Заходу, бо деяким нашим довбограям що не дай, вони на гімно спустять. Стандарти НАТО, так стандарти НАТО.
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21.04.2023 19:54 Ответить
Шо - то сумненько - то - те -- до осені може и зберемось -- ті вже и бункерів настроять -- Бахмут би вдержати бо будуть рівняти з землею Слов*янськ Констянтинівку Краматорськ .
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21.04.2023 20:13 Ответить
В мене є сумніви що наступ будуть підганяти до тих 30 танків. За цей час кацапи справді укріпляттся більше ніж ті танки дадуть переваги. Так можна чекати вічно.
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21.04.2023 20:28 Ответить
Знаете что мне напоминают генералы легендарных солдатов НАТЫ на духаст мич? Импотентов. Которые ходят вокруг бабы (расиси) и боятся пихнуть в неё ***. да поглубже!!!
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21.04.2023 20:24 Ответить
я вот чет Доника читаю, ну, мёжду прочими дёятёлями - так говорит, "на видмину" от Антиколорадоса - шо по подготовке у нас....
о б*же
ты сам то кто?
я, ..ну, как это шоб .. ну, просто п.... бл....
ох йо...
ну, я хохол
вот, так шо посм
пост Доника - ну и просто Антиколорадос звиздит типо ВСУ уже чуть ли не НАТО п..ц как и т.д., но ведь.... понятно что кто то из них - ********., и я то не думаю шо он - Доник то
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21.04.2023 20:31 Ответить
Только хохол может называть хохлом другого хохла (с)
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21.04.2023 20:35 Ответить
я хохол, то есть не уверен шо хочу защищать нашу Украину и т.д.
ну, мне в принципе побоку кто тут будет - понятно вам?
я и не скрывал особо.
че тут скрывать то?
просто тупое быдло. возможно как и вы.
ну-ну и шо?
че, есть че сказать или как ?
че тут спорить то, а?
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21.04.2023 20:41 Ответить
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21.04.2023 22:37 Ответить
импотенты не боятся, они не могут.
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21.04.2023 20:32 Ответить
обычно у таких: ни кола, ни двора
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21.04.2023 20:34 Ответить
А когда? И сколько?....
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21.04.2023 20:28 Ответить
Билять, а почему не начать обучение сразу после принятия решения о передачи Абрамс Украине, в Польше на танках Абрамс, которые переданы полякам в аренду 28 штук?
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21.04.2023 20:34 Ответить
Коли.
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21.04.2023 21:42 Ответить
задержка с поставками танков "Абрамс" связана с расконсервированием росией танков Т-55. Дело в том, что компьютер прицельной стании "Абрамса" распознаёт танк Т-55 как памятник, и поэтому не может захватить ель и произвести выстрел. Сейчас производится дополнения в программу изображений не только танков Т-55, но и Т-34,ИС и КВ.
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21.04.2023 21:45 Ответить
юмор мы все ценим. ИС кстати неплохая машина для своего времени.
Тут дело в другом.
КАЗ (комплекс активной защиты) Trophy делает танк фактически неуязвимым против ПТУР, не говоря уже о ручных РПГ. За исключением подкалиберных артиллерийских снарядов (скорость слишком большая) и авиабомб от 250 кг (шутка)
Эх, нам бы дали Леопарды и Абрамы с Трофиии
Или бы дали саму Трофи, а присособить ее на Т-64 - пару дней
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21.04.2023 22:55 Ответить
КАЗ для М1А2 не нужен. Башня выдерживает БОПС с пробитием 940-960 мм брони и КС с пробитием 1310-1620 мм брони. Ручным РПГ можно постучать по броне, что бы попроситься в плен.
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21.04.2023 23:17 Ответить
не ну.. Я диванный спецалист. Если это так, то хорошо.
Чобхем броня, все дела
А на фига тогда израильтяне создали систему КАЗ Трофи?
Чобхем им на дали?
Типа для чобхем не нужна даже динамическая защита?
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22.04.2023 00:04 Ответить
не ну.. Я диванный спецалист, но штатная динамическая защита есть и у "Абрамса", и у "Леопарда". Для корпуса "Абрамса" есть комплекс динамической защиты ARAT, для корпуса и башни - ARAT2, это повышает защиту боковых проекций "Абрамса". У "Леопарда" - модули динамической защиты NERA.
Что из этого будет нам необходимо, или возможно, это может быть не актуально - нам с диванов неведомо. То, что танковых дуэлей не будет - это очевидно (сложно назвать дуэлью, если у одного в руках "тулка", а у другого "баррет"). Определенную опасность для этих танков могут представлять только операторы "Корнетов" и «Конкурс-М», и в какой-то степени, возможно, РПГ-29 «Вампир» и выстрел ПГ-7ВР «Резюме». Но уровень обеспеченности этими РПГ и выстрелами в кацапской армии лично мне неизвестно.
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22.04.2023 15:50 Ответить
про танковые дуэли - это понятно. Хотя немало бы заплатил за видео с беспилотника, где перестралка Абрамса с Т-62
Несколько Леопардов сожгли из ПТРК в Сирии, но это были попадания в корму и в бока танка
Больше всего интересно, есть ли у кацапов ПТРК типа Javelin, с атакой по тепловой сигнатуре сверху, по системе "выстрелил и забыл". Вроде были слухи, что "Корнет" такой будет
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22.04.2023 23:29 Ответить
Танки в версии 2А4 имеют некоторые баги в защите. Боковые секции обитаемого отделения башни имеют всего 620 мм трехслойного бронирования (два из которых специальная резина) при поражении снарядом под углом в 30 градусов. Такой показатель считался неплохим 40 лет назад, однако именно из-за слабого бронирования в следующей версии танка Leopard-2A5 по краям башни появились модули динамической защиты NERA.
Есть проблемы и с защитой боекомплекта в левой части корпуса.
Есть сомнения, что ВПК расии в ближайшие годы будет в состоянии изготовить рабочий ПТРК с ИКГСН хоть в каких-то количествах.
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23.04.2023 00:27 Ответить
тут дело не в количествах, а вопрос смогут ли кацапы в принципе решить проблему разработки ракеты "fire-and-forget" против наземных целей.
Там главный вопрос именно в идентификации цели, ее сигнатуре, которую обрабатывает ПО. Кацапы возят на танках сзади ведро с горящей смолой, и это иногда обманывало Джавелины.
Надо отдать должное - Стингер кацапы смогли удачно скопировать. Получилась Игла. И этой Иглой наши сбили много кацаполетов в этой войне
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23.04.2023 02:09 Ответить
 
 