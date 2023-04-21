Когда танки Abrams окажутся на поле боя, они дадут результат, - Милли
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ближайшие недели украинских военнослужащих начнут обучать управлению и обслуживанию танков Abrams, а когда эта техника будет передана Украине, она изменит ситуацию на поле боя.
Об этом на брифинге по итогам 11 заседания в формате "Рамштайн" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
"Возможно, я предвзят, но я считаю, что танк M1 [Abrams] – лучший танк в мире. Я действительно думаю, что танк M1, когда он будет поставлен, будет иметь значение", – сказал Милли.
Однако он подчеркнул, что "на войне нет серебряной пули", и одни только танки не смогут изменить что-то кардинально, однако комплексно – будет результат.
Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге подтвердил информацию СМИ, что вскоре в Германии стартуют учения на Abrams для военных ВСУ.
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Не, ну вроде так и было, че тут спорить то?
Ясно шо у нас в сто раз крепче прикрытие - сто пехотинцев защищают один танк и - урррааааа(православно молится на православный портрет тов. Жюкова)
Как говорил кто-то из немецких генералов - Даже неважно какой танк у тебя, а важно кто в нем "сидит"\воюет.
Так что я бы не хотел на месте ватных танкистов быть против например танкистов британских, есть что напомнить.
ну или даже наши - они и на т-64 дают просраться ватным парням. аж лапти летят.
ну что - ...... когда скажут, тогда и - Вперед.
Ермак всегда на страже, Крепкий, Бдительный.
мля, мне уже не смешно так прикалываться. Ермак - х..йло
Очень страшно за наших солдат - Пукин завтра погибнет и че делать - до Урала, или до Камчатки надо бы ехать(по железке, ибо вата бежать будет как она любит). шоб просто не обожрались водки наши пока будут до Камчатки ехать, освобождать там че там, , а, там уже - ань-чунь-мунь-я-ай,ой-мунь-чунь-чю-дай-ню-ню - тут- сы-си, ни-ни, русо тут-раб-баб-лиз-лиз
))
о б*же
ты сам то кто?
я, ..ну, как это шоб .. ну, просто п.... бл....
ох йо...
ну, я хохол
вот, так шо посм
пост Доника - ну и просто Антиколорадос звиздит типо ВСУ уже чуть ли не НАТО п..ц как и т.д., но ведь.... понятно что кто то из них - ********., и я то не думаю шо он - Доник то
ну, мне в принципе побоку кто тут будет - понятно вам?
я и не скрывал особо.
че тут скрывать то?
просто тупое быдло. возможно как и вы.
ну-ну и шо?
че, есть че сказать или как ?
че тут спорить то, а?
Тут дело в другом.
КАЗ (комплекс активной защиты) Trophy делает танк фактически неуязвимым против ПТУР, не говоря уже о ручных РПГ. За исключением подкалиберных артиллерийских снарядов (скорость слишком большая) и авиабомб от 250 кг (шутка)
Эх, нам бы дали Леопарды и Абрамы с Трофиии
Или бы дали саму Трофи, а присособить ее на Т-64 - пару дней
Чобхем броня, все дела
А на фига тогда израильтяне создали систему КАЗ Трофи?
Чобхем им на дали?
Типа для чобхем не нужна даже динамическая защита?
Что из этого будет нам необходимо, или возможно, это может быть не актуально - нам с диванов неведомо. То, что танковых дуэлей не будет - это очевидно (сложно назвать дуэлью, если у одного в руках "тулка", а у другого "баррет"). Определенную опасность для этих танков могут представлять только операторы "Корнетов" и «Конкурс-М», и в какой-то степени, возможно, РПГ-29 «Вампир» и выстрел ПГ-7ВР «Резюме». Но уровень обеспеченности этими РПГ и выстрелами в кацапской армии лично мне неизвестно.
Несколько Леопардов сожгли из ПТРК в Сирии, но это были попадания в корму и в бока танка
Больше всего интересно, есть ли у кацапов ПТРК типа Javelin, с атакой по тепловой сигнатуре сверху, по системе "выстрелил и забыл". Вроде были слухи, что "Корнет" такой будет
Есть проблемы и с защитой боекомплекта в левой части корпуса.
Есть сомнения, что ВПК расии в ближайшие годы будет в состоянии изготовить рабочий ПТРК с ИКГСН хоть в каких-то количествах.
Там главный вопрос именно в идентификации цели, ее сигнатуре, которую обрабатывает ПО. Кацапы возят на танках сзади ведро с горящей смолой, и это иногда обманывало Джавелины.
Надо отдать должное - Стингер кацапы смогли удачно скопировать. Получилась Игла. И этой Иглой наши сбили много кацаполетов в этой войне