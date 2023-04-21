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Латвия передаст Украине все свои "Стингеры", - министр обороны Мурниеце

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

латвія

Латвия передаст Украине все ПЗРК "Stinger" которые имеет.

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце во время заседания контактной группы в Рамштайне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.

"Латвия отозвалась на просьбу Украины о поставках систем ПВО и решила передать Украине все имеющиеся у нас системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все Stinger, которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и безопасности Латвии", - заявила она.

Министр обороны отметила, что это не означает, что Латвия останется без переносных систем ПВО.

"Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию которых можно изменить даже после выстрела", – добавила она.

Напомним, по мнению руководства Пентагона, наземные системы ПВО сейчас являются самым необходимым видом вооружения для Украины.

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Топ комментарии
+24
Щиро дякуємо справжніх друзів за щиру підтримку України...
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21.04.2023 21:51
+22
Точно говорят. Друзья познаются в беде.
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21.04.2023 21:51
+10
Отак і дізнаєшся, хто твій брат, а хто алкаш із сусідньої вулиці. Дякую братам-латишам. А також литовцям та естонцям. Вони знають, що таке руський чобіт. І не хочуть повторення.
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21.04.2023 21:54
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Щиро дякуємо справжніх друзів за щиру підтримку України...
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21.04.2023 21:51 Ответить
Точно говорят. Друзья познаются в беде.
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21.04.2023 21:51 Ответить
Paldies
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21.04.2023 21:51 Ответить
Отак і дізнаєшся, хто твій брат, а хто алкаш із сусідньої вулиці. Дякую братам-латишам. А також литовцям та естонцям. Вони знають, що таке руський чобіт. І не хочуть повторення.
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21.04.2023 21:54 Ответить
Російський, московитський, але не РУСЬкий. Русь - це ми, українці, а не московити.
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21.04.2023 22:11 Ответить
Вони так забруднили слово "Русь", що від нього нудить.
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21.04.2023 22:13 Ответить
Це не привід дарувати їм нашу історію.
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21.04.2023 22:31 Ответить
на жаль, "russian", у світі асоціюється з росією
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21.04.2023 22:33 Ответить
То нічо. Поправимо. А починати треба з себе.
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21.04.2023 23:16 Ответить
Kievska rusj - russi , rusiči ....kakie nafig RUSKIJE
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21.04.2023 23:13 Ответить
Читайте, будь ласка, уважно. У Русі жив народ русь, пізднійше - русини (русічі - це новодєл), але звісно, що не руССкіє. АЛЕ прикметник від Русі - руське, не національність, а прикметник!
В Русі казали: руські князі, руські міста і тд. Це НЕ національність, це ПРИКМЕТНИК, але це прикметник від назви РУСЬ.
Автор же, якому я відповів написав "руський чобіт" - тобто чобіт з Русі, а не з Московії-Росії.
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22.04.2023 00:09 Ответить
як ви скажете "руський" англійською?
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22.04.2023 00:39 Ответить
rus'
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22.04.2023 00:50 Ответить
"Rus'-це Русь, а як буде "руський"?
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22.04.2023 01:08 Ответить
До того ж ви писали не англійською, а українською. А українською слово "руССкій" перекладається як "російський, росіянин" і ніяк інакше. А слово "РУСЬкий" українською мовою має геть інше значення, ніяк взагалі не пов'язане з московітами.
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22.04.2023 00:52 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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21.04.2023 21:56 Ответить
"Замість них у нас будуть більш ******* системи RBS, траєкторію яких можна змінити навіть після пострілу", - додала вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3413707\\\\\\\\\\


нуууу, ракета из ПЗРК, как вістрелил, то забіл\перезаряжаешь пусковуху, а вот как сменить.... штооо???
там же тепловое наведение то, ну не знаю, как и главное куда сменить то можно и главное зачем и мому?(опечатка - кому)
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21.04.2023 22:05 Ответить
RBS plius to sto vsiakyje pomexi sto puskajet samoliot im neproblema.Vsio ravno popadiot v samoliot,minus sloznyje sistemi ix nado navodit na cel
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21.04.2023 22:37 Ответить
sps
praWda chut ne slomal mosk
Vy ne Russkiy, i eto harasho, o b.zhe
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21.04.2023 22:42 Ответить
Ttrajektoriji posle vypuska raketi meniajet Patriot raketi,u nix na samix raket jest kompiuter,on sam ocenyvajet i korektirujet kak sbit cel.Jesli skazem nepopal srazu,on doganiajet cel i sbyvajet ejio s votrogo ili 3 raza,no obezatelno podbjiot.
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21.04.2023 22:42 Ответить
Спасибо Латвия!
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21.04.2023 22:06 Ответить
вони просто розуміють, що якщо падемо ми,то наступні будуть вони і ніяке сцикливе нато їх не захистить, зясується, що за добу до вторгнення, їх виключили з цього блоку, щоб "путін не напав" .
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21.04.2023 22:07 Ответить
Дякуємо!
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21.04.2023 22:07 Ответить
Я вот думаю, ведь Венгрия тоже на полвека была оккупирована совком (москальской ымперией) и даже восстание было в 1956, а при "освобождении" в прошлой войне Будапешт почти с землей сравняли (как Алеппо), но принципиальность и историческая память только у балтийских стран и у Польши, а у мадьяров ПОЛНАЯ АМНЕЗИЯ, может отрицательная селекция?
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21.04.2023 22:41 Ответить
Орбан - это как Янукович, только гов нистее.
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22.04.2023 02:54 Ответить
 
 