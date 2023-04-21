Латвия передаст Украине все свои "Стингеры", - министр обороны Мурниеце
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Латвия передаст Украине все ПЗРК "Stinger" которые имеет.
Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце во время заседания контактной группы в Рамштайне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.
"Латвия отозвалась на просьбу Украины о поставках систем ПВО и решила передать Украине все имеющиеся у нас системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все Stinger, которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и безопасности Латвии", - заявила она.
Министр обороны отметила, что это не означает, что Латвия останется без переносных систем ПВО.
"Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию которых можно изменить даже после выстрела", – добавила она.
Напомним, по мнению руководства Пентагона, наземные системы ПВО сейчас являются самым необходимым видом вооружения для Украины.
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В Русі казали: руські князі, руські міста і тд. Це НЕ національність, це ПРИКМЕТНИК, але це прикметник від назви РУСЬ.
Автор же, якому я відповів написав "руський чобіт" - тобто чобіт з Русі, а не з Московії-Росії.
нуууу, ракета из ПЗРК, как вістрелил, то забіл\перезаряжаешь пусковуху, а вот как сменить.... штооо???
там же тепловое наведение то, ну не знаю, как и главное куда сменить то можно и главное зачем и мому?(опечатка - кому)
praWda chut ne slomal mosk
Vy ne Russkiy, i eto harasho, o b.zhe