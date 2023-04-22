"Бессмертный полк" отменили, потому что Россия боится показать масштаб потерь, - британская разведка

Власти России отменили акцию "Бессмертный полк", чтобы не показывать масштаб своих потерь в войне с Украиной.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Там подчеркнули, что Россия пытается убедить своих граждан: вторжение в Украину является аналогом советского опыта во Второй мировой войне.

18 апреля 2023 года российские государственные СМИ объявили об отмене акции "Бессмертный полк" якобы из соображений "безопасности", напоминает британская разведка.

"На самом деле власти, скорее всего, были озабочены тем, что участники шествия подчеркнули бы масштаб недавних российских потерь", - считают в британском Минобороны.

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Это произошло после того, как главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин публично подверг сомнению, есть ли в Украине "нацисты", что противоречит российскому оправданию войны.

"Власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризационных мифов о 1940-х годах", - констатирует британская разведка.

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Вдобавок 12 апреля 2023 года государственное информационное агентство "РИА Новости" сообщило о якобы "уникальных" документах из архивов ФСБ, свидетельствующих о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катынского расстрела 1940 года.

На самом деле ответственность за это несет предшественник ФСБ – НКВД. В 2010 году Государственная Дума России официально осудила Иосифа Сталина за приказ об убийствах, говорится в британской сводке.