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"Бессмертный полк" отменили, потому что Россия боится показать масштаб потерь, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

полк

Власти России отменили акцию "Бессмертный полк", чтобы не показывать масштаб своих потерь в войне с Украиной.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Там подчеркнули, что Россия пытается убедить своих граждан: вторжение в Украину является аналогом советского опыта во Второй мировой войне.

18 апреля 2023 года российские государственные СМИ объявили об отмене акции "Бессмертный полк" якобы из соображений "безопасности", напоминает британская разведка.

"На самом деле власти, скорее всего, были озабочены тем, что участники шествия подчеркнули бы масштаб недавних российских потерь", - считают в британском Минобороны.

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Это произошло после того, как главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин публично подверг сомнению, есть ли в Украине "нацисты", что противоречит российскому оправданию войны.

"Власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризационных мифов о 1940-х годах", - констатирует британская разведка.

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Вдобавок 12 апреля 2023 года государственное информационное агентство "РИА Новости" сообщило о якобы "уникальных" документах из архивов ФСБ, свидетельствующих о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катынского расстрела 1940 года.

На самом деле ответственность за это несет предшественник ФСБ – НКВД. В 2010 году Государственная Дума России официально осудила Иосифа Сталина за приказ об убийствах, говорится в британской сводке.
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Топ комментарии
+30
..
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22.04.2023 12:55
+13
..Дідиваєвалє.
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22.04.2023 12:54
+13
..
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22.04.2023 13:01
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Станет ясно, что никакие бабы даже под водку никогда столько не нарожают.
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22.04.2023 12:47 Ответить
Стало зрозумілим, що безсмертний полк став дуже і дуже смертним.
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22.04.2023 14:23 Ответить
...і вже не полком, а групою армій.
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22.04.2023 22:23 Ответить
Тут давно вже не полк,незабаром 4 армії буде.....
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22.04.2023 16:02 Ответить
Мусорные контейнеры всех не вместят. Не на пустырь же дедов и внуков на палке выбрасывать. Потому и отменили.
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22.04.2023 12:47 Ответить
У кацапів просто не вистачає дерева для дідов на палках. Все в Китай вивезли )
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22.04.2023 12:50 Ответить
дідів вже не буде - на палках нестимуть тільки портрети внуків - тому й відмінили
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22.04.2023 13:19 Ответить
Нехай по 5 штук на одну нанизують.
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22.04.2023 14:50 Ответить
..Дідиваєвалє.
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22.04.2023 12:54 Ответить
діди закінчились .. а відкопати старих-нових нема кому-касаби подохли
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22.04.2023 12:54 Ответить
натурліх Безсмертний пук
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22.04.2023 13:05 Ответить
..
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22.04.2023 12:55 Ответить
Шрек був "зеленим" , а не тупим!)))
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22.04.2023 13:04 Ответить
В наших реаліях хіба це не те ж саме?

З.І. я про зелених та тупих!
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22.04.2023 13:12 Ответить
Очікував подібного відгуку... ммм, в чомусь згоден....
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22.04.2023 13:27 Ответить

Я казав би, що Шрек був позитивним персонажем.
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22.04.2023 22:21 Ответить
Путлеровская недострана опозорила великую победу наших дедов и отцов, отныне весь мир

будет знать, что самый страшный и циничный фашизм был и есть только в расее, а слово

русский будет означать фашист.
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22.04.2023 13:00 Ответить
Ніт! Української він не знає. Він навіть не знає, що таке «ніт»
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22.04.2023 14:59 Ответить
Слово руzzкій буде означати - рашист !
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22.04.2023 15:01 Ответить
Стидаюся спитати: а що тре' було зробити ******* разом з компашкою, щоб "нє апазоріть вялікуйу пабєду аццофф і дєдафф"?
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22.04.2023 22:09 Ответить
Це сталося після того, як ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин публічно поставив під сумнів, чи є в Україні "нацисти", що суперечить російському виправданню війни

Интересные посылы. Неужто петуха повенчают на царство и дадут дырявую миску сесть в Кремле ?
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22.04.2023 13:01 Ответить
..
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22.04.2023 13:01 Ответить
А что, диды на палках тоже полегли под Бахмутом?
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22.04.2023 13:02 Ответить
Палки ушли на фронт... Скоро только с ними и воевать будут
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22.04.2023 13:27 Ответить
12 квітня "знайшли" нові відомості про Катинь. Медінський скоро скаже що царь петрушка зовсім не вбивав свого сина. Докажите. Нет? Ви все врете.
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22.04.2023 13:08 Ответить
"Гєроічєскіх дєдов" стало явно менше,ніж русноти,яка зараз вже удобрює українські чорноземи.
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22.04.2023 13:21 Ответить
А діди РОА на палках?
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22.04.2023 13:26 Ответить
Єто другоє.
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22.04.2023 14:26 Ответить
Нєфсьотакадназначна .
Маю підозру, що у певних тусовках на болотах і така зкріпа практикувалась.
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22.04.2023 22:18 Ответить
А здря. Мені подобалось дивитись на цих придурків.
Як же тепер без дідів на палках
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22.04.2023 13:30 Ответить

Не журіться. Дурного глузду тим дикунам вистачить, щоб вигадати нову зкріпну розвагу. Та таку, що ділдинапалках денервово смалитимуть за рогом.
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22.04.2023 22:15 Ответить
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22.04.2023 13:47 Ответить
оце тобі маєш! а як жиж вони обійдуться без ділдов своїх на палках?! якщо на їхную дівйатайумайу непоносив свого ділда на палкє то увесь рік незадасться
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22.04.2023 14:34 Ответить
То що, пабєдабєсіє - всьо?! Уже ділди нє вайевалі?
...І на що тепер одічалиє будуть рукоблудити?
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22.04.2023 22:11 Ответить
Так они и парад отменять что бы скрыть потери техники. Это херовно, простая русня должна знать что вместо потройки больниц и школ, их деньги валяются на украинской земле в виде металлолома.
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23.04.2023 00:36 Ответить
Навіть огидно згадувати, як ще кілька років тому наша вата клята теж виходила з колорадками та палками на дєвятумаю . Одна божевільна Бережна скільки галасу здіймала та чекала на руzzкім мір. Цікаво, де зараз ця стара шкапа? У Києві чи вже у Франції ? Місцева ватницяЦензора, яка теж голосила за дідоф на палках вже там.
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23.04.2023 09:37 Ответить
НЄСМЄРТНУ ПОПКУ ВІДМІНИЛИ - ЯВНИЙ СИМПТОМ ОДУЖАННЯ РОСІЇ. ЩОПРАВДА, ОДУЖАННЯ ЗАВЖДИ ДОДАЄ ЕНЕРГІЇ...
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28.04.2023 10:04 Ответить
 
 