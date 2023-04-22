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Резников о результатах "Рамштайна-11": Россия приближается к Нюрнбергу II
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не только помогает поставкам для ВСУ, но и приближает к привлечению агрессора к ответственности.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Результаты Рамштайна-11: Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности", - отметил Резников.
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Шостий президент привів у Раду юдейський «95 кагал», а у цих хлопців нагромаджен великий досвід, як утримати владу, «стригти» гоїв та допомагати родичам в Ізраїлі.
А в Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам провести фейковий Рехферендум і оголосити «ХНР», захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме. Джерело: https://www.golosameriki.com/a/ukrainian-parliament-anti-semitism/6242278.html?fbclid=IwAR2NH79YgiiD21w1nwpq7F8IuSdu2zOCqSe6vX_PDpzIz7jbFlmSfM-FOqU
https://www.youtube.com/watch?v=V03mNK3DI0g
https://defence-line.org/2023/04/fon-dlya-ramshtajn-11-chast-4/
Р.S. Пипл схавает
HolodnoЯrskiy
@HRskiy
"Поза штатом" Подзвонили з КАДРІВ частини, офіційно обрадували, що вивели мене ЗА ШТАТ. Це означає, що військовослужбовець не займає в армії ніяку посаду і отримує зарплату як строковик щось там приблизно в районі 700 гривень в місяць. Але при цьому згідно законодавчому маразму,який виник у військовий час, для вас немає підстав для демобілізації. Тобто, в армії ви залишаєтесь і типу маєте виконувати там якісь обов'язки просто без зарплати (незрозуміло які, бо посади у вас немає). Виведені поза штат у військовий час - це такі привиди в армії, яких ніби-то і немає, але в той самий момент вони залишаються рабами і мають якось служити далі. Найсмішніше те, що я навіть ще ВЛК не пройшов. Тобто мене вивели за штат чисто за те, що я ДОВГО ЛІКУВАВСЯ. Тому тепер нарешті можете вітать. Я ПОЗА ШТАТОМ, без зарплати і без ні..уя.
Служу українському народу! Окрім виведення за штат є ще така "смішна" штука, як "тимчасова непридатність до військової служби з переглядом через 6/12 місяців". Це в армії придумали такий хитрий статус між "обмеженою придатністю" і списанням. Тебе визнають "тимчасово непридатним"
Навіть петицію зробили, щоби якось врегулювали її, але "Мудрий нарід" її не підтримав, і час на збір підписів вже сплив.
Но собі за навантаження на работі не забувають премії виписувати та ще немалі а то що воїни без грошей сидять то ім пох навіщо той гнійник нам потрібен якщо вони нічого не вирішують тільки країну фінансово обирають просте запитання но дуже болюче вже набридло цих дармоїдів тримати на шиї країни
Штрих пристроївся. ЯЯ по 17, еПл по 52, джУлька молода.
Але він тупий, не розуміє одного. Всерівно пристрелять як ******
чи нам знову зелені сцять в очі і не на часі?
поважаю, за що до них не достучишся...
ти спочаятку зафейбучься, затвіттерся, загуглийся я вже потім з туда можливо і дошкребешся...
Лапін - таке ж саме...
"підпішиться під мене"...
а в нас конвеція - людяні ми...