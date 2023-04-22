РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5131 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
10 658 47
оружие (9383) трибунал (247) Резников (1168)

Резников о результатах "Рамштайна-11": Россия приближается к Нюрнбергу II

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков,рамштайн

Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не только помогает поставкам для ВСУ, но и приближает к привлечению агрессора к ответственности.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты Рамштайна-11: Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности", - отметил Резников.

Читайте: Украина достигла беспрецедентного уровня совместимости с НАТО, - Резников
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
щоб він сидів триста років, поки той міліон не відробе своїми власними ручками.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:14
+25
А ти. До 1 млн за вкрадені яйця
показать весь комментарий
22.04.2023 15:12
+24
при зебидлі кожен мародер може бути міністром.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ти. До 1 млн за вкрадені яйця
показать весь комментарий
22.04.2023 15:12 Ответить
щоб він сидів триста років, поки той міліон не відробе своїми власними ручками.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:14 Ответить
Ресникоф - юдей. Блазень та Сифоха - євреї.

Шостий президент привів у Раду юдейський «95 кагал», а у цих хлопців нагромаджен великий досвід, як утримати владу, «стригти» гоїв та допомагати родичам в Ізраїлі.

А в Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам провести фейковий Рехферендум і оголосити «ХНР», захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме. Джерело: https://www.golosameriki.com/a/ukrainian-parliament-anti-semitism/6242278.html?fbclid=IwAR2NH79YgiiD21w1nwpq7F8IuSdu2zOCqSe6vX_PDpzIz7jbFlmSfM-FOqU

показать весь комментарий
22.04.2023 19:46 Ответить
Яйця міноборони.
https://www.youtube.com/watch?v=V03mNK3DI0g
показать весь комментарий
22.04.2023 15:15 Ответить
мародера нах
показать весь комментарий
22.04.2023 15:15 Ответить
при зебидлі кожен мародер може бути міністром.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:18 Ответить
Воно так і є !
показать весь комментарий
22.04.2023 16:44 Ответить
...і кожен міністр мародером.
показать весь комментарий
22.04.2023 22:36 Ответить
Длбйб. Что на прошлом, что на этом Обосрамштайне почти ничего не дали. Даже в СМИ это мероприятие прошло незамеченным, потому что объявлять нечего.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:25 Ответить
попри такого міністра я сподіваюсь, що все нам дають! просто менше про це стали говорити відкрито! ну то й добре
показать весь комментарий
22.04.2023 16:31 Ответить
Формат Рамштайн становится все менее публичным и все более прикладным, в военном смысле этого слова.
https://defence-line.org/2023/04/fon-dlya-ramshtajn-11-chast-4/
показать весь комментарий
22.04.2023 17:31 Ответить
Пока у мразей есть яо,то не будет ни Нюрнберга 2,ни 3,ни 4 и даже ни 5. Все эти байки для лохов.
Р.S. Пипл схавает
показать весь комментарий
22.04.2023 15:27 Ответить
Добавлю. Не будет ни НАТО, ни ЕС. Этих мразей на Луну не переселят и Маск на Марс не отправит. Без лоха и жизнь плоха.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:46 Ответить
Чуть иначе. Пока у нас не будет своего Яо, а дальше по тексту. Именно в эти времена у нас есть абсолютное моральное право его восстановить. Задача конечно сложная. Но та оперетка с лендлизами, рамштайнами и всему тому что уже год нам заряжают, мы к зиме выдохнется окончательно. Что кацапы--- уже просчитали. Да оно и не сложно. Пора решать всем нам.
показать весь комментарий
23.04.2023 01:02 Ответить
А Нюрнберг для українських мародерів во власті буде чи буде коліївщина

HolodnoЯrskiy

@HRskiy

"Поза штатом" Подзвонили з КАДРІВ частини, офіційно обрадували, що вивели мене ЗА ШТАТ. Це означає, що військовослужбовець не займає в армії ніяку посаду і отримує зарплату як строковик щось там приблизно в районі 700 гривень в місяць. Але при цьому згідно законодавчому маразму,який виник у військовий час, для вас немає підстав для демобілізації. Тобто, в армії ви залишаєтесь і типу маєте виконувати там якісь обов'язки просто без зарплати (незрозуміло які, бо посади у вас немає). Виведені поза штат у військовий час - це такі привиди в армії, яких ніби-то і немає, але в той самий момент вони залишаються рабами і мають якось служити далі. Найсмішніше те, що я навіть ще ВЛК не пройшов. Тобто мене вивели за штат чисто за те, що я ДОВГО ЛІКУВАВСЯ. Тому тепер нарешті можете вітать. Я ПОЗА ШТАТОМ, без зарплати і без ні..уя.
Служу українському народу! Окрім виведення за штат є ще така "смішна" штука, як "тимчасова непридатність до військової служби з переглядом через 6/12 місяців". Це в армії придумали такий хитрий статус між "обмеженою придатністю" і списанням. Тебе визнають "тимчасово непридатним"
показать весь комментарий
22.04.2023 15:39 Ответить
Так - є така проблема.

Навіть петицію зробили, щоби якось врегулювали її, але "Мудрий нарід" її не підтримав, і час на збір підписів вже сплив.
показать весь комментарий
22.04.2023 16:13 Ответить
закон лежить в ВР вже готовий на розгляд та прийняття нашим народним депутатам або просто тим дупам ніколи його прийняти то в них канікули то вони не працюють то канікули
Но собі за навантаження на работі не забувають премії виписувати та ще немалі а то що воїни без грошей сидять то ім пох навіщо той гнійник нам потрібен якщо вони нічого не вирішують тільки країну фінансово обирають просте запитання но дуже болюче вже набридло цих дармоїдів тримати на шиї країни
показать весь комментарий
22.04.2023 16:32 Ответить
Закінчення війни це також трибунал для рєзнікова
показать весь комментарий
22.04.2023 16:41 Ответить
Справа не в тому, справа в тому, що зелохторат підтримує рєзнікова, для опромінених телемарафоном рєзніков найкращий міністр оборони. На наявні факти мародерства, зебіли мені кажуть, що це телеканали Порошенко мені мозги промили. Це тупік. Це трагедія. З таким охлосом в України немає майбутнього
показать весь комментарий
22.04.2023 17:12 Ответить
А їм (опроміненим) пофіг те мародерство Рєзнікова. Головне - гучні заяви і чим дурніші, тим краще. А в цьому Рєзніков прпосто профі.
показать весь комментарий
22.04.2023 22:42 Ответить
якщо щось дали то треба сказати що бо виглядає так що не дали то випустили резнікова подзявкотіти від радощів що не дали.
показать весь комментарий
22.04.2023 16:42 Ответить
Пошёл новый корм для пипла. На три месяца хватит,а там новый придумают.
показать весь комментарий
22.04.2023 16:59 Ответить
Що, замість літаків дали прокурорів?
показать весь комментарий
22.04.2023 17:02 Ответить
Ні не дали пока … , ти знаєш когось хто може домовитися , щоб дали?чому ця людина не працює тоді? … для неї важливі свої амбіції … більше чим Україна?..
показать весь комментарий
23.04.2023 00:40 Ответить
Притягнення агресора до відповідальності справа потрібна, але потрібно не забути притягти до відповідальності «голубів миру», які не бачили загрози широкомасштабного вторгнення,та казнокрадів типу рєзнікових!
показать весь комментарий
22.04.2023 19:45 Ответить
я уЄю
Штрих пристроївся. ЯЯ по 17, еПл по 52, джУлька молода.
Але він тупий, не розуміє одного. Всерівно пристрелять як ******
показать весь комментарий
22.04.2023 20:41 Ответить
Різникофф, це для тебе ''небо в клітинку'' наближається!
показать весь комментарий
22.04.2023 21:31 Ответить
Це як при срср - кожен п'ятирічній з'їізд партії - це крок до комунізьму.
показать весь комментарий
23.04.2023 00:00 Ответить
Для чого пускати пенку? …Вже здобули перемогу? Сказав все правильно, хтось більше зробив чим він , більш чесний …., той може кинути в нього камінь….Про щось домовитися , щоб щось дали треба дуже попотіти ….тим більше Україні …,тому кожному, що щось зробив ,… щось достав ,.. чи сам зробив для незалежності України!!!! Від мене велике Дякою! Всім включаючи Резнікова , так продовжувати….ворогів досталь, російських шпіонів досталь…, проросійських людей досталь….. ні одна церква в Київі Мп не перейшла до УП….о це реальні російські любителі за них прийшла Московія в Українські території
показать весь комментарий
23.04.2023 00:33 Ответить
Те що такі карти *** на руках …в України.. винуваті не американці , а самі українці …, але Бог дав шанс .., шанс стати Україною …,камені е в кого кидати …
показать весь комментарий
23.04.2023 00:51 Ответить
ми колись почуемо чому яйця по 17, коли на ринку по 8-10 і яблука по 51 коли в магазині - 17-25 і хто гризе різницю?
чи нам знову зелені сцять в очі і не на часі?
показать весь комментарий
23.04.2023 05:29 Ответить
стадіон так стадіон!
показать весь комментарий
23.04.2023 05:30 Ответить
от за шо я всіх закликуняріїв "на підпішиться під мене", включно Цензора,
поважаю, за що до них не достучишся...
ти спочаятку зафейбучься, затвіттерся, загуглийся я вже потім з туда можливо і дошкребешся...
Лапін - таке ж саме...
"підпішиться під мене"...
показать весь комментарий
23.04.2023 06:02 Ответить
ніколи не питайтеся з людей які народилися і виросли в Україні зробити не українців - вони вас в гімно замісять!
показать весь комментарий
23.04.2023 07:08 Ответить
Ох скільки ботів яєчних повилазило... Я так розумію, що ви там зараз вже 4 роки без зарплатні, після "мародера геть"? Зе-пошесть зробила собі телемарафон, а ви хєр цмокчете? І хтось з-за порєбріка вас таки купив, аби на рамштайн/МО тощо накидувати, мразоти?
показать весь комментарий
23.04.2023 07:22 Ответить
Трепло!
показать весь комментарий
23.04.2023 07:54 Ответить
Панство, не значю як , але , але в мене виникло, кромольне запитання . А скільки грошей витрачаєся на влаштування Рем.....Штейна. Ну цілком гіпотетичне, . Я це к чому , а не доречно ці гроші використовувати на зброю, а зустрічі , проводити онлайн. Ну перший чи другий, ще зрозумило , ну . Ну ,а далі на мою думку, можно і економити це я к чему, суспільство хоть уявляє собі скільки грошей витрачаєся на охорону, перельоти , мотелі та інше , і скільки потім ,корисний ефект для України , ну ККД
показать весь комментарий
23.04.2023 08:01 Ответить
ніколи не зрозумію чому кацапи ріжуть нам голови,
а в нас конвеція - людяні ми...
показать весь комментарий
23.04.2023 08:08 Ответить
 
 