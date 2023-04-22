Резников о результатах "Рамштайна-11": Россия приближается к Нюрнбергу II

Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не только помогает поставкам для ВСУ, но и приближает к привлечению агрессора к ответственности.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты Рамштайна-11: Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности", - отметил Резников.

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