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ВСУ критически не хватает контроля неба, чтобы остановить россиян, - The Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Вооруженным силам настолько не хватает зенитных средств, что они могут потерять контроль над своим небом в пользу России, говорится в секретных документах Пентагона, которые изучили СМИ.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты пообщались с украинскими военными, которые отметили, что у России есть технология лучшей защиты от ЗРК Stinger. По словам военного, ВСУ запускают две ракеты и надеются, что вторая попадет.

"Мы также использовали противотанковые ракеты против них, и это остановило их от отправки вертолетов далеко вглубь нашей территории, потому что они боялись, что их подобьют.

Но теперь, когда россияне знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее. Каждый день прибывает все больше вертолетов и самолетов, и они начинают понимать, что мы не можем их остановить", - цитирует издание украинских военных.

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Сверхсекретные документы Пентагона обнаружили слабые места в украинской армии и прозвучали тревожным звоночком.

Они показали, среди прочего, что Украине настолько не хватает зенитных средств, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в мае - как раз тогда, когда она готовится к наземному наступлению с целью возвращения утраченных территорий.

Согласно слитым данным документов, Россия усовершенствовала свою бомбу ФАБ-500, придав ей крылья и систему GPS, что позволяет сбрасывать ее с военного самолета и самостоятельно долететь ей до намеченной цели, при этом самолет никогда не заходит в воздушное пространство противника и не подвергается огню.

Такая бомба, сброшенная с Су-34, стала причиной случайного удара по российскому городу Белгород, в результате которого были ранены по меньшей мере три человека. Аналитики связывают рост количества таких инцидентов с резким увеличением количества российских военных полетов.

Украинские военные чиновники теперь размышляют, как можно обеспечить воздушное прикрытие войскам в условиях наступательной операции. Союзники до сих пор не ответили на их просьбы о предоставлении самолетов F-16.

На базе управления беспилотниками в заброшенном доме в нескольких милях от российских окопов солдаты продемонстрировали изданию, как уменьшаются их запасы боеприпасов. На большой монитор выводилась трансляция с украинского беспилотника, зависшего неподалеку от российских позиций, на которой было видно, как несколько человек движутся вперед. "Если их меньше десяти, то это пустая трата миномета, они нужны нам, чтобы ударить по их артиллерии", - сказал один из бойцов.

Беспилотник стоимостью $6 000, оснащенный камерами ночного видения, является одним из самых дорогих, которые использует это подразделение. Другие коммерческие модели стоят около $3 000, многие из них были приобретены с помощью краудфандинга, пишут журналисты.

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Однако россияне совершенствуют свои возможности глушения БПЛА, используя системы, которые, по мнению военных, недавно прибыли из Китая. Самый популярный беспилотник, который используют украинцы, является коммерческой китайской моделью - и больший успех России в их глушении вызвал с украинской стороны предположение, что Пекин помогает им в этом.

По словам СМИ, опасения заключаются в том, что прогресс России в глушении беспилотников приведет к тому, что тысячи БПЛА Украины будут выведены из строя, а перспектива найти им замену будет небольшой. Хотя беспилотники с самого начала конфликта были признаны одним из самых эффективных и дешевых украинских средств, сейчас они стали еще более важными, поскольку боеприпасы заканчиваются и критически необходимо точное наведение на цель для сохранения их запасов.
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Топ комментарии
+14
про асфальт уже не актуально ? или это другое ?
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22.04.2023 16:18
+10
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22.04.2023 16:53
+8
заманивают кацолётчиков. А то счётчик сбитых шото остановился.
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22.04.2023 16:21
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про асфальт уже не актуально ? или это другое ?
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22.04.2023 16:18 Ответить
дограються...що самі почнемо вімани штампувати у промислових масштабах...
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22.04.2023 16:20 Ответить
заманивают кацолётчиков. А то счётчик сбитых шото остановился.
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22.04.2023 16:21 Ответить
Захід нам поможе -- шось випускати своє ми не змозі .
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22.04.2023 16:24 Ответить
Інформація застаріла, але як ІПСО най буде, бо підганяє союзників з поставками і провокує рашкованів на дурниці.
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22.04.2023 16:24 Ответить
Писали сегодня что патриот хорошо защищает небо, а тут уже другой идет пост, мало денег у ребят, воруйте больше!
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22.04.2023 16:26 Ответить
Со стрелковым, со стрелковым.
Тебе нафик это надо знать?
Твое дело строчить искуственным интеллектом по клавишам и вовремя к касе очередь занимать.
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22.04.2023 16:34 Ответить
Зато ТикТок ССО загружает видосы с дебильной музыкой исправно.
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22.04.2023 16:37 Ответить
Естественно что все учатся, с самого начала войны было видно что обычные гражданские беспилотники делают колосальную работу, уничтожают гранатами окупантов и надают разведданые, и естественно что за год войны кацапы уже думали что и как с этой проблемой делать и много чего уже придумали,к примеру у них поставлено на поток изготовление окопных ребов,которые можно переносить одному человеку,наши называют их сковородки, это только в тех у нас кто уже в москве на красной площади парады проводит кацапы ничего не учаться и не могут,а на самом деле далеко не так, гражданские беспилотники не панацея.их можно спокойно глушить,почему кацапы могут у себя делать разные приспособления которые нужны в тот или иной момент войны,а мы нет? Потому что у нас все разокрали,заводы попилили и теперь негде что делать? А запад не слишком быстро спешит сильно и что то давать?
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22.04.2023 16:30 Ответить
Су-24М - 239шт.
Су-24МР - 35шт.
Су-25 - 83шт.
Су-27-56-67 шт.
МіГ-21 - 377шт.
МіГ-27М - 49шт.
МіГ-29 - 183-220шт.
Це лише все біль-менш *******, або таке що експлуатується іншими (як МіГ-21 Румунії), без порізаних бомбардувальників, вертольотів і т.п. Все що було у нас на 1992 рік. Куплено нових винищувачів з того часу - 0. Модернізуй свого часу ці літаки і можна було б воювати. А тепер клянчемо. Я взагалі боюсь, що після цієї війни, незважаючи на нинішні слова політиків, на армію знову заб'ють і через якийсь час ми знову вступимо в війну з уже ржавими PzH-2000, сотнею Леопардів, та Хаймарсами без ракет.
P.S. І не пишіть, що ніхто нам не хотів продавати, до 2014 нам хоч авіаносець продали б, якби ми захотіли. Але ніхто не хотів, суспільство я маю на увазі, а політики лише продовження суспільства.
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22.04.2023 16:36 Ответить
Остин и Милли говорят, что все ОК. Они с Герасимовым на связи всегда, им виднее.
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22.04.2023 16:37 Ответить
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22.04.2023 16:53 Ответить
Це вже називается приїхали,клоуни докралися до того шо вже нема за шо купити засоби пво,зато відосіки в повний зріст,ви там хто ще остався з розумних людей обясніть центральному клоуну шо звої відосики хай дивиться зі своею шоблою,а людям вони пофіг.
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22.04.2023 17:02 Ответить
Цікаво, а чим займається те Яйцеголове чмо-пародія на Міністра Оборони НедоРезніков? Знову займається дерибаном на яйцях по 17 грн ?
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22.04.2023 17:12 Ответить
Стінгер ну ні як не здатен закрити небо переднього краю,та замінити повноцінні мобільні ЗРК.
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22.04.2023 17:38 Ответить
Западные СМИ пишут все это чтобы их власти наконец одумались и передали Украине все необходимое.
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22.04.2023 17:51 Ответить
*За словами військового, ЗСУ запускають дві ракети та сподіваються, що друга влучить*
Справа в тому, що ще в 2014 і професійні терористи-*потєряшкі* з московії на Донбасі, і деякі наші фахівці в сфері ППО та спецури знали, що випуск двох ракет з ПЗРК з певним інтервалом дає куди більший коефіцієнт збиття, ніж одна ракета. Це вийшло ще тоді в інформпростір. Тому тут нічого нового.
Хай буде для .........
В будь якому випадку потрібні постійні постачання від партнерів різних ефективних засобів ППО. Як і іншої ******** зброї. І про свої розробки не забувати.
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22.04.2023 18:34 Ответить
Вброс для западных партнеров, чтобы шевелились. Если бы пво Украины было на таком последнем издыхании (вот прям в мае, уже через неделю, прямо все ракеты закончатся мгновенно в один день) то мордор не вынужден был бы массово переделывать бомбы на бомбы с крыльями, которые запускают за пределамы достижения пво. А если пришлось на такое пойти, то пво есть, оно не полумертвое, оно для них так опасно, что они вынуждены бомбы с огромных высот и расстояний сбрасывать, боясь даже заходить в зону захвата цели пво. Что касается двух стингеров, вместо одного, то так часто делают, одну ракету могут тепловые ловушки отвести, а вот уже вторую, которая выпущена сразу за первой, вряд ли
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22.04.2023 19:09 Ответить
 
 