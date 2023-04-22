Министр обороны Италии Крозетто выступает за переговоры между Украиной и РФ и посредничество Китая: "Надо залить огонь"

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что необходимо посадить Украину и РФ за стол переговоров, а Китай мог бы быть посредником.

Об этом сообщает издание Libero Quotidiano, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам министра, Италия в контексте войны в Украине движется двумя основными направлениями, и первое – это помощь: "Мы должны гарантировать право Украины защищаться". С другой стороны, существует "постоянное и ежедневное обязательство сесть за стол переговоров".

"Потому что сейчас единственное, что мы можем сделать, – это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего", - заявил Крозетто.

Он надеется на большую роль стран Европы в попытке "залить огонь".

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"Все отлично подливают бензина в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна выполнять эту функцию, потеряла ее. Потому что Совет Безопасности заблокирован такими постоянными членами, как Россия, Китай", - сказал Крозетто.

По его мнению, для установления мира "нужен другой собеседник".

"Может ли это быть Китай? Он должен быть собеседником за столом мирных переговоров. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и Европе", - сказал Крозетто.