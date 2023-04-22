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Новости За рубежом
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Италия (1510) переговоры (4649)

Министр обороны Италии Крозетто выступает за переговоры между Украиной и РФ и посредничество Китая: "Надо залить огонь"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

крозетто,гвідо

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что необходимо посадить Украину и РФ за стол переговоров, а Китай мог бы быть посредником.

Об этом сообщает издание Libero Quotidiano, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам министра, Италия в контексте войны в Украине движется двумя основными направлениями, и первое – это помощь: "Мы должны гарантировать право Украины защищаться". С другой стороны, существует "постоянное и ежедневное обязательство сесть за стол переговоров".

"Потому что сейчас единственное, что мы можем сделать, – это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего", - заявил Крозетто.

Он надеется на большую роль стран Европы в попытке "залить огонь".

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"Все отлично подливают бензина в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна выполнять эту функцию, потеряла ее. Потому что Совет Безопасности заблокирован такими постоянными членами, как Россия, Китай", - сказал Крозетто.

По его мнению, для установления мира "нужен другой собеседник".

"Может ли это быть Китай? Он должен быть собеседником за столом мирных переговоров. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и Европе", - сказал Крозетто.
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Топ комментарии
+68
Мда, в мире идиотов ещё на тысячу лет припасено
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22.04.2023 17:31
+52
Думаю если копнуть поглубже, то в его попе найдется рука Берлускони
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22.04.2023 17:32
+50
Бачу лише два варіанти: або закрити, або втопити Крозетто у клозеті.
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22.04.2023 17:31
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Консерва. Ще одна.
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23.04.2023 01:15 Ответить
Необходимо при суде в Гааге над военными преступниками РФ отдельно судить тех кто их поддерживал с осуждением, конфискацией и пожизненным. МИД Италии и руководство Венгрии должны сидеть на первой скамейке!
Слава Украине!
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23.04.2023 02:35 Ответить
переговоры с мокшанскими тварями(людоедами) возможны после полного уничтожения и мест дислокации банд армии на болотах мацковии. Министру отшибло мозг, недострана лаптестания-райх фашистии(РФ) признана террористом....Назовите мне страну мира что вела переговоры с террористом .
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23.04.2023 08:32 Ответить
Китай,такое же фашистское тоталитарное государство,как паРаша,они так же проводят геноцид оккупировынных народов.Не удивлюсь,если через несколко лет узнаем ,что Си Бздень Пень отдавал прямой приказ карлику о вторжении в Украину,Китай спонсор и инициатор этой войны,тоже мне посредники в костюме Абибас
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23.04.2023 10:17 Ответить
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